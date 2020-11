Partage de documents médicaux: pourquoi l’expérience patient est-elle encore si morcelée?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 06h45 avec Joseph Postec

Dans certains domaines comme la téléconsultation, la crise sanitaire a permis de faire un bond en avant, même si on ne sait pas encore si cela perdurera après la crise. Quelle incidence a le Covid-19 sur le sujet de la digitalisation des échanges de documents médicaux? Un enjeu crucial pour la transformation du secteur.

Pour en savoir plus nous avons échangé avec Alexandre Huckert, co-fondateur et CPO de Lifen.

Fondée en 2015, la startup développe une solution pour digitaliser les échanges de documents médicaux et leurs intégrations dans le DMP (dossier médical personnel). Sa solution vise à réunir médecins, patients et professionnels de santé autour d’une seule et même plateforme. Pour cela, elle permet de stocker, partager et analyser les données médicales des médecins et des patients

Ensuite comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui: spécial commerces. Avec le confinement, quelles sont les questions des acheteurs en ligne? Comment renforcer la confiance des consommateurs? Mais aussi, comment le commerce de proximité se renouvelle avec le numérique?

