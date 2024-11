Petites affaires en cours avant l’arrivée de TRUMP / L’UE s’attaque à BLUESKY / Bending Spoons : la stratégie de build up à ne pas manquer

🎂 Bon anniversaire à : RANIA BELKAHIA (EQT VENTURES), VINCENT KLINGBEIL (EDG), MICHAEL NOBLOT (TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE), STÉPHANE MILLET (DEMOOZ)

BREAKING NEWS

Howard Lutnick fait ses petites affaires avant son entrée au gouvernement TRUMP

Alors qu’il est attendu comme futur secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, président de Cantor Fitzgerald, société de services financiers basée à New York, active dans les marchés obligataires, la banque d’investissement et les solutions de garde d’actifs numériques, renforce vite fait bien fait les liens entre sa société et Tether Holdings Ltd., émetteur du stablecoin USDT.

Cantor Fitzgerald prévoit de lancer un programme de prêts crypto de 2 milliards de dollars, garantis par Bitcoin, avec Tether comme partenaire potentiel.

CHIPS Act : Raimondo accélère avant l’arrivée de TRUMP

La secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, accélère l’engagement des 50 milliards d’euros du CHIPS Act pour sécuriser les investissements dans les semi-conducteurs avant l’entrée en fonction de Donald Trump en janvier 2025. L’objectif est de finaliser les contrats avec INTEL, MICRON, SAMSUNG et SK HYNIX pour consolider un programme présenté comme essentiel à la sécurité nationale et soutenu de manière bipartite. Le département du Commerce, sous Raimondo, s’est orienté vers la gestion des technologies critiques, notamment via l’organisation de sommets sur la sécurité de l’IA. Malgré le changement d’administration, Raimondo reste confiante dans la pérennité des initiatives du CHIPS Act.

Bluesky face à l’UE

La Commission européenne a signalé que Bluesky, concurrent de X et Threads, ne respecte pas les obligations de transparence imposées aux plateformes opérant dans l’Union européenne. Selon un porte-parole de la Commission, Bluesky n’a pas publié sur son site web le nombre d’utilisateurs dans l’UE ni son lieu d’établissement légal, comme l’exige la réglementation. La Commission a sollicité les états membres de l’europe pour obtenir des informations sur la présence de Bluesky dans l’UE.

Bluesky comptabiliserait 13 millions d’utilisateurs 🌍 selon les chiffres indiqués sur son site

Telegram enregistre une croissance record 🚀

Telegram affiche un chiffre d’affaires de 525 millions de dollars au premier semestre 2024 (+190 %). Son bénéfice net atteint 335 millions de dollars, et ses actifs numériques ont bondi à 1,3 milliard de dollars 📈 (contre 400 millions fin 2023).

LA MINUTE CYBER

Votre messagerie est-elle vraiment sécurisée ? 🤔

LES CHIFFRES DU JOUR

META a investi 60 milliards de dollars dans la réalité virtuelle, dont 17,4 milliards sur les 12 derniers mois. 🎮 Les trajets en robotaxis en Californie dépassent 350 000 trajets/mois 🚗. SHOPIFY a généré un GMV de 270 milliards de dollars sur un an, soit 35 % du volume d’AMAZON. 📦



La startup du jour

Bending Spoons : une stratégie de build up à ne pas manquer

BENDING SPOONS, scale-up italienne, poursuit sa stratégie d’acquisition ciblée en rachetant BRIGHTCOVE pour 220 millions d’euros. Cette entreprise américaine spécialisée dans la monétisation et le marketing de contenus vidéo sera retirée de la bourse après la transaction. Ce modèle, déjà appliqué avec WE TRANSFER, EVERNOTE et MEETUP, se fait via une approche structurée de Bending Spoons : acquérir des entreprises en difficulté pour les intégrer et les redresser. Elle restructure, rationalise les coûts, et exploite le potentiel inexploité à long terme. Les licenciements post-acquisitions, déjà observés chez Filmic, Meetup, et Evernote, soulignent cette logique de réorganisation. Pour le moment le build up ne connait aucun raté, toutefois les restructurations, nécessaires pour optimiser les coûts, implique une expertise opérationnelle sur plusieurs secteurs. Ce modèle pourrait inspirer d’autres Build-ups en Europe, un bon moyen pour rivaliser avec les acteurs américains.

LEVÉES DE FONDS

Serviceform lève 2,45 millions d’euros pour renforcer sa présence en Europe

La startup finlandaise Serviceform, spécialisée dans les outils marketing pour les PME européennes, a levé 2,45 millions d’euros. Le tour de table a été soutenu par Virta Equity, BackingMinds, Gorilla Capital et l’investisseur Lasse Järvinen.

Emma lève 16,2 millions d’euros pour accélérer sa plateforme de gestion cloud

La startup luxembourgeoise emma a levé 16,2 millions d’euros (17 millions de dollars) en série A, menée par Smartfin avec RTP Global. Ce financement porte son total à 21,9 millions d’euros en deux ans.

PlayAI lève 21 millions de dollars pour ses solutions de clonage vocal et agents IA

PlayAI, spécialisée dans le clonage vocal par IA à partir de 49 ou 99 dollars par mois, a annoncé une levée de fonds de 21 millions de dollars en seed. Ce tour a été co-dirigé par 500 Startups et Kindred Ventures.

Appcharge lève 26 millions de dollars pour soutenir les développeurs de jeux

Basée à Tel Aviv, Appcharge aide les développeurs de jeux à créer des sites web pour vendre des devises virtuelles et d’autres biens numériques. L’entreprise a levé 26 millions de dollars, atteignant une valorisation de 100 millions de dollars

Halcyon atteint le statut de licorne 🦄

La startup anti-ransomware HALCYON a levé 100 millions de dollars avec EVOLUTION EQUITY PARTNERS, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars.

FRENCHWEB VC

Sequoia Capital : un bond de 25 % pour son fonds phare malgré l’absence de retours

Sequoia Capital a augmenté de 24,6 % la valorisation de son fonds phare de venture capital américain lancé en 2020, le Sequoia Capital US Venture XVII, au cours des 12 mois se terminant en juin 2024, selon une analyse de PitchBook basée sur un rapport des Regents de l’Université de Californie.

Ce fonds, qui a clôturé avec environ 808 millions d’euros, a connu une croissance totale de près de 30 % depuis deux ans, et se situe entre le médian et le premier quartile du marché avec un TVPI de 1,34x.

Cependant, le fonds n’a réalisé aucune distribution à ses investisseurs (DPI inférieur à la médiane). Ce contraste illustre les tensions actuelles dans le capital-risque : des startups en hypercroissance, notamment dans l’IA avec des valorisations boostées, et des sorties qui restent rares, limitant les retours en capital pour les LPs.

En 2023, Sequoia avait redistribué 10 milliards d’euros grâce notamment à l’IPO d’Instacart.

JARGONATOR : 💡 TVPI (Total Value to Paid-In) : Ratio représentant la valeur totale d’un fonds, incluant les gains réalisés et les valorisations non réalisées, par rapport au capital investi par les LPs. 💰 DPI (Distributions to Paid-In) : Ratio qui indique combien un fonds a retourné en cash ou en actifs liquides à ses LPs par rapport au capital investi. 🚀 Dry Powder : Montant des capitaux non investis disponibles dans un fonds, prêt à être utilisé pour de nouveaux investissements ou des suivis. + MARKET : Klarna réduit ses pertes et augmente ses revenus avant son entrée en bourse Klarna a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 1,85 milliard de dollars entre le premier et le troisième trimestre 2024, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente. La perte avant impôts a chuté de 99 % sur un an, à environ 180 000 dollars, tandis que le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de 57 %, atteignant environ 19,7 millions de dollars. Ces résultats interviennent alors que l’entreprise prépare son introduction en bourse aux États-Unis Zoom enregistre une légère croissance au troisième trimestre 2024 Zoom a réalisé un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l’année précédente, dépassant les estimations de 1,16 milliard de dollars. Le bénéfice net atteint 207,1 millions de dollars, contre 141,2 millions à la même période l’an dernier. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé son changement de nom pour devenir Zoom Communications Inc.

MOUVEMENTS

Célia Grémy devient Directrice Digital Climat chez GREENFLEX .

devient Directrice Digital Climat chez . Thomas Allaire rejoint le Groupe TELEGRAMME comme Data Innovation Manager.

rejoint le Groupe comme Data Innovation Manager. Anthony Hamelle est promu Chief Innovation Officer chez TBWA\CHIAT\DAY .

est promu Chief Innovation Officer chez . Donatienne Lefort devient Responsable Digital chez BIOGEN.

BOOKS

Genesis : un essai sur l’impact sociétal et stratégique de l’IA

Dans Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit, Eric Schmidt, accompagné de Craig Mundie et du défunt Henry Kissinger, analyse l’impact de l’intelligence artificielle à travers des prismes stratégiques, éthiques et sociétaux.

Le livre examine l’accélération des capacités de l’IA, désormais capable de surpasser les experts humains dans des disciplines complexes, et pose des questions urgentes : comment limiter l’usage de l’IA dans des contextes militaires ? Quels garde-fous établir pour protéger la vie privée et l’intégrité des relations humaines face à des systèmes capables de devenir « proches » de leurs utilisateurs ?

Eric Schmidt estime que les gouvernements et les cultures ne sont pas prêts à gérer cette révolution, qui pourrait redéfinir le rapport de l’humanité à la technologie dans les cinq à dix prochaines années.

