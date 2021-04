Pourquoi Lemedecin.fr évolue pour devenir « un hub de santé »

Historiquement, la plateforme Lemedecin.fr, créée en 2016, permet de réserver des rendez-vous médicaux et de réaliser des consultations. « C’est une solution qui permet de répondre aux inégalités d’accès aux soins en France en proposant à la base -c’était notre premier service- la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation pour les patients en errance médicale. Cela concerne des patients qui sont dans des déserts médicaux ou qui simplement ne trouvent pas de médecin disponible dans un délai compatible avec leur état de santé. Notre promesse, c’est de permettre à n’importe quel patient en France de pouvoir consulter un médecin 7j/7 de 7 heures à minuit en moins de 15 minutes », développe Olivier Menir, co-fondateur de Lemedecin.fr.

Le site aujourd’hui fréquenté par un peu plus de 4 millions de personnes par mois et qui compte plus de 6 000 praticiens inscrits, change de stratégie de développement. Pour cela, la plateforme devient ce qu’elle appelle un « hub de santé ». Les patients peuvent désormais y retrouver tout un ensemble de services liés à leur santé. Certains sont mis en place directement par Lemedecin.fr et d’autres en partenariat avec des startups, associations ou industriels du secteur.

Lemedecin.fr a déjà lancé Besoindeparler.com, un espace où les patients peuvent discuter entre eux, le tout modérer par des psychologues. Côté partenariat, la plateforme s’est par exemple déjà alliée à la startup Urgence Docteur pour les urgences médicales. Lemedecin.fr est intéressé par tous les acteurs qui répondent à un problème dans le cadre du parcours de soin, que ce soit dans la recherche d’informations en santé, dans la coordination entre professionnels, la gestion des effets secondaires…

Le référencement d’un service en santé sur Lemedecin.fr est gratuit pour les associations et accessible avec abonnement pour les autres structures. La plateforme se voit un peu comme un « App Store » qui permet de proposer aux patients un ensemble de services et aux structures partenaires de profiter du flux de passage du site.

« Nous allons qualifier le besoin du patient en fonction de sa pathologie, de ses symptômes, du médecin qu’il souhaite consulter et de sa géolocalisation. Cela nous permettra de pouvoir composer avec tous ces services pour proposer l’expérience d’un parcours personnalisé pour les patients », développe Olivier Menir.

Pourquoi LeMedecin.fr fait-il ce pari là pour le futur de sa plateforme? « Aujourd’hui, il y a énormément d’innovations qui sortent en santé. Les patients n’ont pas connaissance de toutes ces innovations et elles ne sont pas présentées au bon moment. En se positionnant en amont du parcours de soin- puisque nous intervenons quand le patient soit exprime un besoin de santé ou recherche un praticien sur la plateforme- nous sommes en capacité de pouvoir le capter et l’orienter en fonction de son besoin vers le bon service. Il existe énormément de startups qui travaillent avec des niveaux d’expertise très élevés et proposent des produits extraordinaires mais qui ne trouvent pas leur public parce qu’elles ne sont pas dans un écosystème qui permet d’aller chercher le bon patient au bon moment », explique le co-fondateur de Lemedecin.fr.

Dans l’interview diffusée dans l’émission, nous revenons aussi sur ce qui va être crucial pour poursuivre la transformation du secteur de la santé en France accélérée pendant la crise du Covid-19 avec notamment l’explosion du nombre des téléconsultations ou encore les promesses que regorgent le lancement prochain du service public Mon Espace Santé après les années d’échec de la création du Dossier Médical partagé.