Pricing HUB récolte 2 millions d’euros pour optimiser les marges des retailers

Pricing HUB, qui édite une solution de pricing pour les acteurs du retail, lève 2 millions d’euros en seed à l’occasion d’un tour de table mené par Elaia, avec la participation de Lafayette Plug and Play.

Lancé en 2018 par Jerome Laurent, Guillaume Tujague et Xavier Casellato, Pricing HUB développe une solution Saas à destination des retailers pour leur permettre de trouver leurs produits au meilleur prix en fonction de leurs objectifs, et ainsi de bénéficier de la meilleure marge possible. Basée sur l’intelligence artificielle, la solution de la startup parisienne permet également de gérer les stocks.

«Pricing HUB est né du constat simple que maîtriser le pricing, c’est mettre à disposition de l’entreprise un levier de croissance profitable», explique Jérôme Laurent. «Nous mettons à disposition des retailers notre solution SaaS, issue de notre expertise pricing née lors de nos expériences dans l’industrie du tourisme en ligne.» Parmi ses clients, Princing HUB compte notamment le groupe Fnac Darty, Conforama ou encore Allopneus.

«Un contexte concurrentiel marqué par le poids d’Amazon»

Depuis la pandémie et l’épisode de confinement qui en a résulté, la startup a mis en place un nouveau service après avoir constaté une contraction de la demande liée à une baisse du pouvoir d’achat. Baptisée «Insight for Pricing», cette offre permet d’anticiper les variations de ventes des différentes catégories de produits et de la concurrence. «Chez la majorité des retailers, la politique de pricing, bien qu’essentielle, est dictée par celle de la concurrence, ce qui engendre très souvent un nivellement par le bas des prix et des marges. Ce sujet mérite aujourd’hui une véritable évolution stratégique», estime Pieter Lammens, directeur de Lafayette Plug and Play.

Pour Pauline Roux, partner chez Elaia, «la solution développée par PricingHUB résout un challenge majeur de l’industrie retail: la capacité de se positionner avec pertinence et selon les objectifs stratégiques propres de chaque acteur, dans un contexte concurrentiel marqué par le poids d’Amazon».

Pricing HUB : les données clés

Fondateur : Jerome Laurent, Guillaume Tujague et Xavier Casellato

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : machine learning, e-commerce, retail

Financement : 2 millions d’euros en seed en septembre 2020 à l’occasion d’un tour de table mené par Elaia, avec la participation de Lafayette Plug and Play.