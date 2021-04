Quelle place pour la seconde main dans l’industrie du luxe?

En 2020, près d’un quart de la valeur du marché du luxe s’est volatilisé selon le cabinet de conseil Bain & Company. Mais aux yeux de ce spécialiste en stratégie, la crise du Covid ne serait qu’un accident de parcours pour ce marché dont le taux de croissance annuelle était compris entre 4% et 6% avant la crise. Une fois que celle-ci touchera à sa fin, le marché devrait retrouver ce rythme de croisière. L’e-commerce a porté à bout de bras le secteur durant le confinement. Le shopping en ligne a en effet incité les derniers consommateurs réticents à franchir le pas. L’année dernière, Internet a été le canal de vente ayant enregistré la croissance la plus rapide pour le luxe, avec une augmentation de 22 %. Parmi les mutations qui touchent l’industrie du luxe, on retrouve notamment la seconde main. Quelle place pourrait prendre ce modèle dans cette industrie? Et plus généralement, comment innove-t-on aujourd’hui dans ce secteur? On fait le point avec Jean-Luc Raymond de France Num. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

L’actualité à retenir

De Jack Dorsey à Elon Musk, les NFT ont fait tourner la tête d’un bon nombre de personnalités de la Tech. Ces token non-fongibles connaissent un engouement sans précédent que l’on peut attribuer en partie à la pandémie de Covid-19, qui favorise la digitalisation de certains secteurs et une économie parallèle, ainsi qu’à la démocratisation de la blockchain. Pour décortiquer ce phénomène, nous recevons Charles Kremer, directeur général de The Blockchain Xdev, une branche de The Blockchain Group.

Les événements à ne pas manquer :

