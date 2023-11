Quelles sont les fonctionnalités de ChatGPT qui devraient être annoncées ce soir lors du OPEN AI DEV DAY?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

En marge de son premier anniversaire, OpenAI a prévu de dévoiler aujourd’hui une suite de nouvelles fonctionnalités et services, pleines de promesses dans le domaine des chatbots et de l’intelligence artificielle.

Voici ce que nous pouvons attendre de ces annonces prévues pour ce jour lors de l’OPEN AI DEVDAY qui se tiendra à San Francisco à partir de 17h (heure de Paris)

Une boîte à outils enrichie pour la création de chatbots

L’annonce phare concerne la création et la gestion des chatbots avec des améliorations importantes sur le processus de développement des chatbots avec OpenAI :

Brouillons et partage : Les développeurs pourront enregistrer et partager les brouillons des chatbots en cours de création. Cela facilitera la collaboration et l’itération des projets.

Les développeurs pourront enregistrer et partager les brouillons des chatbots en cours de création. Cela facilitera la collaboration et l’itération des projets. Publication : La mise en ligne des chatbots finalisés sera simplifiée, permettant aux créateurs de les déployer efficacement.

La mise en ligne des chatbots finalisés sera simplifiée, permettant aux créateurs de les déployer efficacement. Gestion du partage : Les outils pour configurer et gérer le partage des chatbots seront plus efficaces et intuitifs.

Les outils pour configurer et gérer le partage des chatbots seront plus efficaces et intuitifs. Place de marché : Une plateforme dédiée permettra de parcourir et partager des chatbots développés par les autres membres de la communauté.

Magic Creator : un coup de baguette magique pour les Chatbots

Le « Magic Creator » ou « Magic Maker » sera une nouveauté qui promet d’assister les utilisateurs dans la création de chatbots. Les fonctions comprennent :

Définition interactive : Les utilisateurs pourront définir les paramètres de leur chatbot via une interface simple d’utilisation. Reconnaissance d’intention : Les systèmes pourront mieux comprendre les intentions des utilisateurs et créer des réponses de chatbot plus précises. Tests en direct : Il sera possible de tester les chatbots en temps réel pour évaluer et affiner leurs performances. Les utilisateurs pourront modifier le comportement des chatbots grâce à des conversations itératives et partager leurs créations.

Nouveaux abonnements et nouvelles fonctionnalités pour l’offre Entreprise

Denouvelles offres d’abonnement pour les entreprises devraient faire leur apparition avec une offre d’équipe à partir de 90 $ par mois pour trois utilisateurs, les entreprises auront accès à des services étendus tels que GPT-4 version rapide, des prompts plus longs, et des modèles avancés d’analyse de données.

Intégration et performances améliorées

Un autre développement attendu est l’intégration de « connecteurs de contexte » avec des plateformes comme Google Drive et Microsoft 365, permettant d’enrichir les interactions avec ChatGPT grâce à des documents et des présentations à analyser

Enfin, des améliorations de vitesse pour GPT-4 et une réduction de prix pour l’API GPT-4 sont annoncées, ainsi que l’accès général à la version améliorée, offrant une capacité de compréhension et de génération de texte encore plus étendue.

Ces annonces devraient être faites à 17h heure de Paris, l’évènement sera retransmis sur cette page: