IA & Droit d’auteur / Grésillement sur la ligne BOLLORE, TELECOM ITALIA / TAPNATION lève 15 millions d’euros

Dans le débat ouvert par l’office américain du droit d’auteur entre fin août et fin octobre, aux cotés de 9700 commentaires, les principaux acteurs de la tech ont exprimé leurs positions quant à l’utilisation par leurs solutions d’IA Generative de contenus protégés par le droit d’auteur.

Selon GOOGLE former une IA est comparable à lire un livre, et ne devrait pas être entravé par les lois sur le droit d’auteur.

Pour META, la mise en place de redevances pour les détenteurs de droits d’auteur rendrait très difficile le travail des développeurs qui auraient à s’acquitter de licences d’autant plus minimes.

Pour MICROSOFT, exiger des licences pour l’entraînement des IA désavantagerait les petits développeurs et nuirait à l’innovation.

ANTHROPIC plaide pour maintenir le droit d’auteur actuel, affirmant que la copie est une étape intermédiaire qui emploi des éléments non protégeable du corpus de l’oeuvre.

HUGGING FACE considère l’entraînement d’IA sur des œuvres protégées comme une utilisation équitable qui favorise la création de nouveaux modèles.

Autre son de cloche, le fond d’investissement Andreessen Horowitz rappelle que les investissements massifs dans l’IA se sont basés sur l’interprétation actuelle du droit d’auteur, et que tout changement menacerait les acteurs de l’IA

Enfin APPLE défend la position que lorsque une personne contrôle les éléments expressifs du prompt et prend les décisions de modifier, compléter, améliorer ou même rejeter le code suggéré, le code final qui découle de ces interactions avec les outils possédera une paternité intellectuelle suffisante pour être protégé par le droit d’auteur.

BREAKING NEWS:

La saga TELECOM ITALIA continue son long fleuve que l’on croyait à tord désormais tranquille. Sous les bons hospices du gouvernement italien, le conseil d’administration a validé la cession de son réseau fixe pour 22 milliards d’euros au fonds d’investissement KKR qui lorgne l’opérateur depuis une décennie. Malgré ses 23,75%, l’opérateur VIVENDI n’aurait pas eu son mot à dire, et conteste cette décision qui pourrait lui faire perdre près de 10 milliards d’euros. le groupe de Vincent Bolloré valoriserait l’infrastructure à 31 milliards d’euros. Dans un communiqué le Groupe VIVENDI annonce regretter “profondément que le Conseil d’administration de Telecom Italia ait accepté l’offre de KKR pour l’acquisition du réseau de TIM, sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de Telecom Italia, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables.” “tous les appels au bon sens étant restés sans réponse, Vivendi utilisera l’ensemble des moyens légaux à sa disposition pour contester cette décision et protéger ses droits” Une décision qui a obtenu l’aval du gouvernement Italien, second actionnaire de l’opérateur avec moins de 10%, mais doté de GOLDEN POWER lui octroyant la décision finale de toute cession dans des secteurs considérés comme stratégique, à l’instar des telecoms. KKR aurait promis de garder en poste 20 000 salariés de la société, qui en compte le double. TELECOM ITALIA fait depuis de nombreuses années l’objet de convoitises en raison du morcellement du marché. Xavier Niel avait tenté une montée au capital en 2015, qui s’était soldée par un échec, puis avait décidé de lancer la Rivoluzione Iliad en créant ILIAD ITALIA.

Création d’un fonds d’urgence pour les start ups en Israël En Israël, Chen Linchevski et Gil Friedlander, directeurs associés de Calyx Ventures lancent « Iron Nation », un fonds d’urgence de 20 millions de dollars pour soutenir les start ups israéliennes touchées par le conflit en cours. Ce fonds est initié par des figures de l’écosystème technologique israélien et des VC à l’étranger tels Chemi Peres de Pitango Ventures, Charlie Federman de Silvertech Ventures, Danny Cohen de Viola Ventures, Moshe Lichtman d’IGP Capital, Aaron Applbaum de MizMaa et Calanit Valfer du Fonds Elah. Cette initiative vise à sécuriser la croissance des jeunes entreprises perturbées par la mobilisation de 15 à 20 % de leurs employés et par des interruptions d’activité affectant 70 % des entreprises technologiques du pays. Le secteur Tech, essentiel à l’économie israélienne représentant 18 % du PIB et 50 % des exportations totales, se retrouve à un tournant critique. « Iron Nation » propose des injections de capital allant de 500 000 à 1 million de dollars, avec plus de 150 demandes déjà soumises. Ce fonds fonctionne sans frais de gestion, mettant en avant l’engagement de la communauté d’investissement envers la résilience et la prospérité économique d’Israël en période de crise. Révolution française avec des batteries rechargeables Innovation française portée par Tiamat, spin off du CNRS et du CEA créée en 2017 : la technologie des batteries sodium-ion commercialisée pour la première fois dans le monde et nouvellement pour un test avec un produit grand public en magasin, à savoir un tournevis sans fil vendu chez Leroy Merlin. Cette avancée a nécessité 13 ans de recherche rassemblant des acteurs publics et privés. L’avantage est de s’affranchir du lithium et du cobalt habituellement utilisés pour les batteries, des ressources en tension dont la dépendance géostratégique est importante. Les batteries aux ion-sodium ont une durée de vie de 10 ans contre 3-4 ans pour celles au lithium dans des conditions d’usage continu — et 10 fois plus rapides à recharger (en 5 minutes seulement). Le coût de production est équivalent aux batteries au lithium. La start up Tiamat qui emploie aujourd’hui 20 personnes devrait clôturer une 3e levée de fonds de plus de 100 millions d’euros, dont 50 millions en fonds propres d’ici fin décembre. L’objectif est le passage à un stade industriel pour la construction d’ici à 2025, d’une usine de batteries sodium-ion en France d’ici à 2025 avec plus de 1000 emplois à la clé. Débouchés prioritaires de ce marché : l’équipement des 2 roues et voitures électriques. La néobanque N26 à la quête d’un rebond de croissance La BaFin, l’autorité de régulation financière allemande, s’apprête à relever le plafond de croissance de la banque en ligne N26, permettant à l’entreprise d’augmenter sa clientèle mensuelle de 50 000 à 60 000 nouveaux clients. Cette mesure marque un assouplissement des restrictions imposées il y a 2 ans, suite à des inquiétudes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et l’organisation interne de N26. Malgré une valorisation dépassant les 9 milliards de dollars en 2021, N26 a connu 172 millions d’euros de perte en 2021 tandis que les revenus ont augmenté de 50 pour cent pour atteindre 182,4 millions d’euros. Ce « relâchement » du contrôle réglementaire témoigne de la reconnaissance par la BaFin des efforts de la banque pour améliorer ses systèmes de contrôle interne et de prévention de la fraude. La néobanque allemande compte 8 millions de clients dans 24 pays, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. Elle fait toutefois peu d’ombre à sa concurrente, la néobanque britannique Revolut qui enregistre 30 millions de clients dont 2,2 millions en France (+ 400 000 nouveaux comptes sur les 12 derniers mois). N26 annonce 2,5 millions de clients dans l’hexagone ; une croissance considérablement ralentie depuis 2021 avec seulement 500 000 clients supplémentaires. L’arrivée de l’IBAN français annoncée en grande pompe par N26 en juillet dernier est jusqu’à aujourd’hui réservé aux nouveaux clients ce qui fait monter la grogne chez les clients fidèles. De son côté, Revolut a ouvert une succursale française dès juin 2022 et propose depuis cette date un IBAN français à la clientèle de notre pays. Qualité de service mobile : les trains à la traîne L’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) vient de publier les résultats de son enquête annuelle Qualité des services mobiles en métropole ( https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/qualite-des-services-mobiles-en-metropole-261023.html ), pointant d’importantes inégalités dans la qualité du service mobile à travers le territoire français — à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments — et dans les transports (axes routiers, métros et trains). D’après l’étude, qui s’appuie sur plus d’1 million de mesures prises entre mai et août 2023, Orange domine avec les meilleurs débits mobiles, tandis que Free accuse un retard, sauf en zone rurale où il s’améliore. Les taux de réussite pour la navigation web à 8 Mbit/s s’établissent à 80-87 % tandis que pour les débits plus élevés de 30 Mbit/s, ils chutent de façon significative en zone rurale. La qualité de la communication vocale dépasse les 90 % dans les zones denses. Les transports, notamment ferroviaires, souffrent d’une moins bonne qualité de service avec des taux de réussite inférieurs aux zones denses, contredisant les taux de couverture plus optimistes fournis par les opérateurs eux-mêmes. À titre d’exemples, dans les TGV, les performances des opérateurs se situent entre 79 % (Orange) et 64 % (Free). Sur les réseaux de train Intercités et dans les TER, Orange obtient un taux de succès de 77 %, suivi de Free (70 %) puis SFR et Bouygues Telecom (66 %). Ces informations sont disponibles en open data. La route de la Soie version start up Hékia était la start up française star invitée lors du voyage d’État de Emmanuel Macron au Kazakhstan le 1er novembre. La jeune pousse picarde en a profité pour présenter différents projets d’intelligence artificielle dédiés au dépistage du cancer de la vessie et la maladie de Crohn par échographie. Un voyage qui n’a pas été vain : un projet de télémédecine dans ce pays devrait se concrétiser ainsi qu’une collaboration avec des universités locales. Hékia poursuit son développement. L’entreprise fait partie des lauréats retenus dans le cadre de l’appel à projets innovation et prévention d’Eurasanté (bio-incubateur et bio-accélérateur de la métropole de Lille) et prévoit d’intégrer prochainement BioLabs, nouvel incubateur européen de technologies en santé à l’Hôtel-Dieu (Paris). Désindexation fictive des contenus des sites d’infos pour nourrir les moteurs IA générative Comment les réponses de ChatGPT changent lorsque des sites de médias de premier plan de 5 pays le bloquent ? C’est la question que s’est posée le journaliste américain Ben Welsh. En octobre, il a passé au crible 1152 sites d’actualité de 5 pays dont 569 ont demandé à OpenAI (ChatGPT), Google AI (Bard) et CommonCrawl de cesser de scanner leurs médias en ligne (soit 49 % de l’échantillon). Il apparaît que 13 des 24 principaux sites d’infos au Brésil, en France, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis bloquent au moins l’un des robots d’exploration d’OpenAI. En France, 20 Minutes, BFMTV, France 24, Le Figaro et Mediapart interdisent l’indexation de leurs contenus par OpenAI à la différence du Monde et du Huffington Post qui n’ont pas effectué ce choix. Le journaliste a trouvé des résultats très disparates. Par exemple, pour la France, ChatGPT peut donner comme réponses des résultats des titres d’actualité de BFMTV alors que le média via ses fichiers robots.txt indique interdire l’accès aux robots d’OpenAI. Autre situation, ChatGPT n’a pas pu lors des tests récupérer directement les titres du site Web britannique, mais a suggéré d’autres pages pour rechercher de nouvelles infos de la BBC. En conclusion, Ben Welsh souligne que des réponses reçues sur ChatGPT sont fournies même si les médias ont bloqué leur accès à OpenAI. Ceci est dû au fait que le contenu des sites d’actualités de référence sont partagés et dupliqués sur des agrégateurs de nouvelles, offrant ainsi à ChatGPT une autre manière d’accéder à leur contenu. OPENSEA prend l’eau OpenSea annonce une nouvelle réduction de 50% de son effectif restant après avoir licencié 20% de ses employés en juillet 2022 (restent 230 salariés) La startup ecommerce FAIRE quant à elle, se défait de 20% de son personnel, soit 250 salariés.

L’éditeur de jeux video mobile TAPNATION (Giant Rush, Ice Cream Inc, Sneaker Art…) annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès de Re-Sources Capital, Paluel Marmont Capital. Objectifs: continuer la diversification de l’offre de de jeux et accélérer son développement au travers d’acquisition.

HELLOWATT lève 12 millions d’euros. La startup analyse les données de consommation d’énergie de ses utilisateurs pour leur proposer un fournisseur d’électricité alternatif au leur, d’améliorer leur habitat en les mettant en relation avec des sociétés de travaux, ou de procéder à l’installation de panneaux solaires .

La startup chinoise 01.AI, fondée en mars 2023 par le scientifique en informatique Kai-Fu Lee, a atteint une valorisation de plus de 1 milliard de dollars et a lancé son modèle d’intelligence artificielle Yi-34B, disponible en chinois et en anglais.



Le développeur David Libeau va rejoindre l’ARCOM dès la fin novembre pour s’occcuper de la mise en conformité des organisations à propos de la transparence des algorithmes et d’intelligence artificielle, ceci en coordination avec la CNIL et le PEReN (Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique). David Libeau a pour fait d’armes d’avoir posé une plainte à la CNIL : en avril 2023 contre ChatGPT pour manque de transparence et absence apparente de base légale dans la politique de protection des données et en juin 2022 pour l’utilisation de 42 médias différents de Google Analytics.

John Chen, CEO de BlackBerry a quitté l’entreprise vendredi 4 novembre pour partir à la retraite. L’intérim de la direction de l’entreprise est assurée par Richard Dick Lynch, président de BlackBerry. John Chen avait rejoint l’entreprise à la fin 2013 et l’a transformée avec une offre de solutions logicielles et de services de cybersécurité.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dévoile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durée d’un an vise à aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées, en les plaçant au centre de l’écosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bénéficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplémentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups échouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marché.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre à la maison de la mutualité Techrocks Summit ( décembre 2023)



