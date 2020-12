Qui est en meilleure posture pour atteindre la suprématie quantique ?

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Le filière quantique, en attente du plan d’investissement du gouvernement français

Nous ne pouvions réaliser une semaine DeepTech sans nous pencher plus précisément sur la thématique du quantique. Pour cela, nous avons pu échanger avec Olivier Ezratty, consultant et auteur sur les deeptech et plus particulièrement sur le quantique et l’intelligence artificielle, pour faire avec lui un état des lieux des acteurs présents dans ce domaine et de la course qui a lieu entre les pays pour se différencier et prendre de l’avance sur ces sujets. La filière quantique française est en attente du plan d’investissement du gouvernement français.

Le 3 décembre 2020, les chercheurs de Chao-Yang Lu de l’University of Science and Technology of China ont annoncé avoir battu un record d’avantage quantique avec une expérience de photonique impressionnante. « Les Chinois viennent de réaliser un progrès technique en contrôlant la lumière à grande échelle mais n’ont pas atteint la suprématie quantique », met en avant Olivier Ezratty à notre micro.

Pasqal, l’espoir français du quantique

Ensuite, nous serons avec Georges-Olivier Reymond, CEO de Pasqal, qui est spécialisé dans l’informatique quantique. La start-up a noué, début novembre, un partenariat avec Atos pour développer des systèmes de calcul haute performance hybrides exploitables à court terme. Nous reviendrons avec lui sur ce partenariat, ses implications mais également sur les enjeux du secteur. Avec Atos, Pasqal ambitionne de placer la France en tête des technologies quantiques d’ici 2022.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.