Quick commerce: à la découverte des «dark stores» de Cajoo

Ils s’appellent Cajoo, Dija, Weezy, Gorillas… Et pour aller livrer le plus vite possible leurs clients, ils misent sur des «dark stores», des entrepôts urbains dédiés au stockage de produits et à la préparation de commandes prises en charge sur place par des coursiers. Ces supermarchés virtuels, qui s’inscrivent dans le sillage des «dark kitchen» sur le marché de la livraison de repas, sont en effet la clé pour allier efficacité et rapidité d’exécution. Chaque «dark store» dessert une zone de 1,5 à 2 kilomètres autour du centre de distribution pour que le trajet de livraison en vélo n’excède pas les 10 minutes.

Cajoo s’est lancé en février 2021 à Paris, sous l’impulsion de son président Henri Capoul, ancien de General Manager de Bolt France, Guillaume Luscan, qui après Centrale Paris et l’ESSEC a rejoint McKinsey pendant 4 ans et Respire à ses débuts, et Jérémy Gotteland qui a travaillé chez Birdie afin de développer l’équipe Tech. Depuis, la startup a vu Carrefour entrer à son capital aux côtés des fonds français XAnge et Frst, qui ont déjà investi dans l’entreprise en début d’année, et de Headline, fonds américain connu auparavant sous le nom d’e.ventures, lors d’un tour de table de 40 millions de dollars.

FrenchWeb est parti à la découverte d’un «dark store» de Cajoo à Paris :