RH: 1 million d’euros pour Axel et son manager augmenté

Manager ses équipes, notamment à distance, a constitué un véritable défi en 2020. C’est pour accompagner les managers dans leurs missions que la startup Axel a développer un assistant virtuel capable, entre autres, d’automatiser certaines tâches. Elle annonce aujourd’hui son premier tour de table à hauteur d’un million d’euros auprès de Bacs Innov, Techstars et de business angels comme Olivier Verdin. Basé à Station F, Axel ambitionne désormais d’accélérer son développement commercial en recrutant ses premiers commerciaux.

Lancé en juin 2018 par Karim Ghanes, Antoine Chopin et Arnaud Weiss, Axel développe une solution à destination des managers pour les accompagner dans l’amélioration de leurs tâches quotidiennes. La startup parisienne s’est focalisée sur deux aspects essentiels dans la mission des managers, à savoir l’onboarding des nouveaux collaborateurs et le management des équipes à distance. Ce dernier point s’est révélé indispensable depuis la pandémie de Covid-19 qui a conduit la plupart des entreprises à recourir au télétravail.

Applications RH 2.0. « invisibles »

L’assistant virtuel d’Axel permet notamment d’automatiser des reporting et d’aider les collaborateurs à être plus autonomes. Le logiciel s’intègre intégralement dans les plateformes de travail collaboratif populaires, à l’instar de Microsoft Teams, Google Hangouts ou encore Slack, la messagerie professionnelle récemment rachetée par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars. Pour se rémunérer, Axel propose un abonnement mensuel ou annuel qui varie selon le nombre de managers et de collaborateurs dans l’entreprise.

Axel revendique à ce jour une quinzaine de clients, dont Air Liquide, Renault, Engie, ou encore Veolia. « Cette première levée de fonds va nous permettre d’accélérer le développement de notre technologie et de recruter nos premiers commerciaux », explique Arnaud Weiss, CEO d’Axel. « Notre ambition est claire : devenir un leader européen, puis mondial, des applications RH 2.0., ‘invisibles’, entièrement intégrées à l’espace de travail des collaborateurs ». La startup parisienne est par ailleurs nominée au Future 40 de Station F, un classement qui regroupe les 40 startups les plus prometteuses de l’incubateur.

Axel: les données clés

Fondateurs: Karim Ghanes, Antoine Chopin et Arnaud Weiss

Création: 2018

Siège social: Paris

Secteur: HR Tech

Activité: assistant virtuel à destination des managers en entreprise

Financement: 1 million d’euros en janvier 2021 auprès de Bacs Innov, Techstars et de business angels comme Olivier Verdin.