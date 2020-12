Robert Marino (Deeptech Founders) : « Nos champions nationaux souffrent de la compétition pour attirer les talents »

Cette semaine, nous réalisons un focus sur le secteur Deeptech : ses acteurs, ses enjeux, ses financements, ses problématiques et ses opportunités. Robert Marino, directeur du programme d’accompagnement Deeptech Founders, dresse un bilan du secteur des deeptech en France en 2020. Deeptech Founders est un programme d’accompagnement lancé en partenariat avec Bpifrance en 2018.

Entre 2000 et 2018, seulement 231 fonctionnaires chercheurs avaient demandé l’autorisation de créer leur entreprise. En 2019, Bpifrance a lancé son plan Deeptech pour encourager les chercheurs à lancer leur entreprise. En une année, plus de 250 start-up ont été fondé et ont bénéficié de 85 millions d’euros de financement sous forme de bourses ou de prêts. Un nouvel écosystème qui nécessite encore de grossir.

« Pour la création de start-up deeptech, nous avons un excellent écosystème en France. Mais il manque des petits tickets de business angels en tout début de chaine de financement pour dérisquer la technologie et aussi de très gros fonds pour réaliser des tickets significatifs pour que les start-up ne soient plus obligées de se tourner vers les fonds américains. Nous n’avons pas eu de très grosses exits dans le domaine deeptech en France. Cela montrerait que ça vaut le coup d’investir dans ces sociétés là », explique Robert Marino

Le recrutement de talents est clé pour la réussite d’une entreprise deeptech. Un sujet difficile pour les entreprises françaises qui ne se battent pas avec les mêmes armes que les entreprises américaines en termes de salaires notamment. « Nos champions nationaux souffrent du combat pour les talents. Les sociétés américaines lèvent quatre fois plus et peuvent payer leurs salariés deux fois plus ce qui rend difficile la chasse aux talents pour les entreprises françaises », met en avant le directeur du programme d’accompagnement Deeptech Founders.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Robert Marino, directeur du programme d’accompagnement Deeptech Founders :

Vous pouvez écouter l’émission DECODE Business sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc.