Robotique : les grandes innovations pour 2021

L’actualité à retenir

Changement d’identité pour Georges. Après avoir fait ses armes sous cette dénomination, la start-up lyonnaise qui automatise la comptabilité des indépendants devient Indy en ce début d’année pour renforcer son positionnement auprès de sa cible business, alors que le nombre d’indépendants n’a cessé d’augmenter en France au cours de la dernière décennie.

Sur ce marché florissant, Indy veut s’imposer comme la référence des indépendants en matière de comptabilité. Dans ce sens, la société vient de boucler un tour de table en série B de 35 millions d’euros auprès de Singular, Alven et Kerala Ventures. Objectif : consolider sa position en France et préparer son déploiement sur le marché américain. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de Côme Fouques, co-fondateur et CEO d’Indy, et Jérémy Uzan, General Partner chez Singular, pour comprendre les enjeux et les ambitions derrière cette opération sur Frenchweb.fr.

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 7h avec Joseph Postec pour découvrir les actualités à ne pas manquer analysées par la rédaction et les experts de la communauté FrenchWeb.

Les nouvelles tendances de la robotique

Aujourd’hui, on retrouve le deuxième épisode du podcast « Wildcard » qui va aborder les tendances et innovations du secteur de la robotique pour la nouvelle année et qui vous proposera aussi deux prototypes de nouveaux sièges d’intérieur d’avions qui pourraient révolutionner le secteur de l’aéronautique chahuté comme comme jamais par la crise du coronavirus.

Les événements à ne pas manquer :

Ils recrutent:

