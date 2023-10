[SEED] 10 millions de dollars pour TILAK HEALTHCARE afin de développer sa solution de télésurveillance en ophtalmologie.

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Tilak Healthcare, une startup innovante dans le domaine de la santé numérique, annonce avoir levé 10 millions d’euros dans un tour de financement mené par Elaia et Cap Horn, avec la participation d’iBionext, Swen Capital Partners, laboratoires Thea, ainsi que plusieurs ophtalmologistes et business angels renommés, dont Yann Fleureau.

La startup avait précédement levé de 7 millions d’euros mené par Elaia. Swen Capital Partners, Matmut Innovation et iBionext Growth Fund

L’entreprise, reconnue pour sa plateforme technologique qui allie le monde médical et celui du jeu vidéo, envisage d’utiliser ces fonds pour accélérer son déploiement en France et à l’international, tout en diversifiant son offre autour de son produit phare, OdySight.

OdySight : Un dispositif original dans la télésurveillance ophtalmologique

OdySight est un dispositif médical de classe I, marqué CE, qui se distingue comme le premier système de télésurveillance en ophtalmologie combiné avec un jeu vidéo. Ce produit innovant est également financé par la sécurité sociale française, témoignant de son potentiel et de sa reconnaissance dans le secteur médical. OdySight cible principalement les patients atteints de maladies de la rétine, et actuellement, environ 12 000 patients en Europe bénéficient de cette technologie.

Un Marché en Pleine Croissance

Le marché de l’ophtalmologie est sur le point de connaître une expansion significative. D’ici 2030, on estime que 3,4 milliards de personnes dans le monde seront touchées par des problèmes de vision, qu’il s’agisse de myopie ou de presbytie. Dans ce contexte, la solution proposée par Tilak Healthcare ne pourrait pas être plus pertinente. La plateforme vise à offrir une solution de télésurveillance accessible et efficace pour les patients, tout en permettant aux professionnels de la santé de suivre l’évolution des pathologies de la rétine de manière optimale.

Expansion et diversification

Avec cette nouvelle levée de fonds, Tilak Healthcare envisage d’accélérer le déploiement d’OdySight en France et à l’international. L’entreprise vise à étendre sa portée et à rendre sa solution de télésurveillance ophtalmologique accessible à un plus grand nombre de patients et de professionnels de la santé à travers le monde.

En outre, Tilak Healthcare prévoit également de diversifier son offre autour d’OdySight. Cela pourrait signifier le développement de nouvelles fonctionnalités, l’adaptation de la plateforme à d’autres maladies oculaires, ou encore la création de nouvelles collaborations avec des acteurs clés du secteur de la santé et de la technologie.