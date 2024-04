[SCALE] 133 millions d’euros de plus pour accélérer le développement américain de PIGMENT

Lancé en 2019 par Eléonore Crespo, ancienne analyste chez Google et Romain Niccoli, co-fondateur de Criteo, PIGMENT déploie une plateforme de planification financière qui accompagne les entreprises dans leur prise de décisions.

La gestion financière et commerciale est souvent un casse-tête pour les équipes FinOps et RevOps qui se trouvent encore en emprise avec l’utilisation des feuilles de calcul. C’est pour y remédier que Pigment a créé une plateforme de planification financière qui accompagne les entreprises dans leur prise de décisions.

La solution se concentre sur la consolidation et la gestion des données d’entreprise en temps réel, et permet de créer des plans personnalisés, de les mettre à jour en temps réel et de modéliser différents scénario.

La plateforme permet de raccourcir le temps nécessaire pour construire des modèles dynamiques et multidimensionnels. Elle connecte les plans financiers, de revenus et de main-d’œuvre, permettant de visualiser leur évolution conjointe au fur et à mesure du temps.

Pigment fournit également des fonctionnalités de reporting en temps réel, permettant la création de rapports interactifs accessibles à tous, du directeur financier au représentant des ventes.

La startup enchaine les tours de table chaque année (le dernier date de juin 2023) avec pour cette serie 133 millions d’euros injectés par le fonds d’investissement ICONIQ et l’arrivée du fonds d’investissement de Sheryll Sanders, qui devrait jouer un role dans le développement de la startup aux Etats Unis. Cette levée de fonds porte à environ 365 millions d’euros les financements recus depuis sa création, et fait passer Pigment au statut de licorne

PIGMENT annonce pour 2024 un ARR multiplié par 3, et avoir doublé son portefeuille client principalement aux Etats Unis ou sa croissance est multiplié par 4, toutefois la société garde très secret la réalité précise de son chiffre d’affaires.

PIGMENT vient d’accéder à la 3eme place du classement 2024 du FRENCHWEB 500 SCALE publié la semaine dernière.