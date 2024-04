LAVENDER, l’IA des Forces Armées Israéliennes / Anne Canteaut remporte le Prix Joliot-Curie / PROVECTIO lève 3,5 millions d’euros

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Projet de loi : sécuriser et réguler l’espace numérique

Le SÉNAT a approuvé les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. Le texte, qui sera examiné par l’Assemblée nationale le 8 avril, cherche à harmoniser les règles nationales avec les normes européennes pour former un marché unique du numérique. Les dispositions couvrent divers domaines, notamment la protection en ligne des mineurs, la sécurité des citoyens dans l’environnement numérique, le respect de la concurrence dans l’économie des données et le renforcement de la régulation du numérique.

Les ajouts du Sénat incluent des mesures renforcées pour protéger les droits des femmes et des mineurs, comme l’obligation pour les plateformes de vidéos pornographiques de vérifier l’âge des utilisateurs et la création d’un droit à l’oubli pour les personnes concernées par des vidéos pornos non consenties. De plus, un nouveau délit d’outrage en ligne est instauré pour sanctionner les comportements discriminatoires, injurieux ou harcelants en ligne.

Bruno Bonnell : Réindustrialisation et optimisme pour France 2030

Dans une interview au Point, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement et responsable du plan FRANCE 2030, défend ardemment les objectifs de réindustrialisation fixés par le gouvernement. Il affirme que l’objectif de porter la part de l’industrie dans le PIB à 15 % d’ici 2030 est parfaitement atteignable. Pour lui, la clé réside dans l’intégration de nouvelles filières industrielles telles que le nucléaire, l’hydrogène vert, ou encore les énergies renouvelables. Les technologies innovantes y jouent un rôle essentiel. Selon lui, la France est sur le chemin d’une « renaissance industrielle ».

Bruno Bonnell a précisé que sur les 54 milliards d’EUR alloués à France 2030, 31 milliards ont été engagés jusqu’à présent. Parmi ces fonds, environ une vingtaine de milliards ont été directement investis pour soutenir l’innovation industrielle. Actuellement, 7 milliards d’EUR ont déjà été déboursés avec des versements en augmentation progressive à l’avenir.

Revyze accentue sa percée dans la EdTech

La start up EdTech française REVYZE basée à Station F a fortement accéléré sa base d’utilisateurs ces derniers mois. Selon nos informations, l’appli qui permet aux jeunes (de la 6e à la Terminale) d’apprendre et de réviser des leçons via des vidéos courtes de moins de 2 minutes à la TikTok aurait plus de doubler son nombre d’utilisateurs en moins d’1 an : de 400 000 utilisateurs à près de 1 million.

Basée à Station F et figurant dans le classement annuel Future 40 des startups les plus prometteuses du campus, REVYZE compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs. Créée en 2022, la jeune pousse est actuellement en tête des téléchargements l’AppStore dans la catégorie Éducation (devant Duolingo) et le service a été lancé aux États-Unis fin 2023.

Les impacts économiques de l’IA

La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR vient de publier une note de synthèse sur les enjeux économiques de l’IA. Selon ces auteurs, s’appuyant sur des études chiffrées internationales et leur analyse, l’IA promet des gains de productivité importants, bien que son adoption par les entreprises soit encore limitée. Elle pourrait bouleverser l’emploi, en affectant surtout les professions qualifiées, contrairement aux révolutions technologiques précédentes.

Pour que l’IA bénéficie à tous, des politiques de formation et de concurrence adaptées sont cruciales, incluant le renforcement des formations en IA à tous les niveaux d’éducation et la mise en place de la formation continue pour les métiers en transformation. Cette révolution tech demande une adaptation proactive pour maximiser ses bénéfices économiques tout en atténuant ses éventuels effets négatifs sur l’emploi souligne l’étude.

L’IA au coeur du dispositif militaire israélien à Gaza

L’Unité 8200 de l’armée israélienne, division d’élite spécialisée en cyber-renseignement, est à l’origine du développement de LAVENDER, un système sophistiqué d’intelligence artificielle conçu pour identifier des cibles potentielles dans le cadre de la campagne de bombardement à Gaza.

LAVENDER utilise des algorithmes avancés pour parcourir et analyser des volumes considérables d’informations collectées à partir de diverses sources de renseignement, y compris des communications interceptées, des images satellites, et d’autres formes de surveillance électronique.

La capacité distinctive de LAVENDER réside dans son utilisation de l’apprentissage automatique et d’autres techniques d’IA pour détecter des schémas et des connexions qui pourraient échapper à l’analyse humaine, permettant ainsi d’identifier des individus ou des infrastructures associés à des groupes considérés comme menaçants avec une rapidité et une précision remarquables.

Les Forces de Défense Israéliennes (IDF) précisent que les systèmes d’information sont des outils pour les analystes dans le processus d’identification des cibles. Selon les directives de l’IDF, les analystes doivent mener des examens indépendants, dans lesquels ils vérifient que les cibles identifiées répondent aux définitions pertinentes conformément au droit international

Selon le quotidien britannique THE GUARDIAN, LAVENDER aurait permis d’identifier environ 37 000 combattants, principalement du HAMAS.

Des témoignages ont indiqué que, dans certains cas, le système aurait permis l’établissement de quotas pré-autorisés de pertes civiles acceptables lors de frappes. L’IDF indique que pour chaque cible, les procédures exigent de conduire une évaluation individuelle de l’avantage militaire anticipé et des dommages collatéraux attendus. De telles évaluations ne sont pas faites de manière catégorique par rapport à l’approbation des frappes individuelles et l’IDF précise que l’évaluation de la proportionnalité d’une frappe est conduite par les commandants sur la base de toutes les informations disponibles pour eux avant la frappe et non sur la base unique des résultats fournis par LAVENDER.

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

SPOTIFY va tester l’impact d’une nouvelle hausse de ses abonnements de 1 à 2 dollars dans différents pays, notamment en Grande Bretagne et en Australie. La société qui n’a jamais été profitable depuis sa création rencontre des difficultés à atteindre la rentabilité malgré ses 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, dont 70% sont reversés aux artistes et ayant droits. Les changements de règles de rémunération n’ont apporté guère de résultats Sa stratégie de diversification avec les podcasts dans laquelle elle a investit plus d’un milliard de dollars et les audiobook ne suffisent pas à faire évoluer significativement la balance. De nouvelles offres premium sont à l’étude, néanmoins faute de relai de croissance, SPOTIFY est contraint à augmenter ses tarifs et suivre avec acuité le taux de churn que cela induit sur ces 236 millions d’abonnés payants. A noter en comparaison que NETFLIX a démarré avec une offre à 8,99 en 2014, avec une offre équivalente qui est désormais à 13,49. Une stratégie de prix qui a permis à l’entreprise de générer une croissance plus que rentable. Cela étant l’action de SPOTIFY a bondi de près de 5% suite à cette information.

GOOGLE MAPS va évoluer avec des listes sélectionnées et des fonctionnalités basées sur l’IA, en collaboration avec des éditeurs comme le New York Times, Lonely Planet et The Infatuation. Maps va se transformer en un centre de recommandations, proposant des listes de restaurants et d’attractions pour environ 40 villes aux États-Unis et au Canada. Google intègre de l’IA générative dans Maps ; ceci est actuellement en phase de test. Les mises à jour incluront des listes de restaurants « tendance » et des « pépites cachées », en plus de l’intention de collaborer avec des blogueurs de voyage. Ces innovations, présentées lors d’un événement Google à Manhattan, témoignent de l’ambition de rendre Maps plus interactif, permettant par exemple de demander des activités pour un jour de pluie à Chicago. Ces fonctionnalités, pour l’instant réservées aux bénévoles les plus actifs du programme Local Guide, s’inscrivent dans une stratégie plus large d’intégration de l’IA dans les services de Google.

Le navigateur OPERA ONE DEVELOPER intègre désormait directement plus de 150 variantes de LLM (Large Language Models) locaux, permettant ainsi un traitement des données sur l’appareil de l’utilisateur sans transmission externe. Cette mise à jour couvre une variété de modèles issus de 50 familles différentes, telles que Llama de Meta et Gemma de Google, mettannt à disposition des développeurs une flexibilité et une sécurité accrues dans le traitement des données. Les modèles, nécessitant entre 2 et 10 Go d’espace de stockage et pouvant être plus lents que leurs équivalents basés sur serveur en raison des limites du matériel, sont maintenant accessibles pour test dans la version Developer d’Opera One. Cela garantit la confidentialité des données utilisateur tout en fournissant des outils avancés pour l’expérimentation et le développement directement depuis le navigateur.

Dans le but de renforcer leur position face à la dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine dans l’approvisionnement en matières premières critiques, telles que le LITHIUM et le COBALT, essentielles pour les outils Tech, l’Union européenne et les États-Unis cherchent à impliquer les pays en développement dans un partenariat stratégique. Plus de 24 nations ont été conviées à participer à un événement de lancement du Forum sur la Sécurité des Minéraux (MSP) ce vendredi, dans le cadre du Conseil du Commerce et de la Technologie UE-États-Unis, visant à établir des chaînes d’approvisionnement diversifiées et durables pour ces minéraux. Cette initiative, qui fait suite à une précédente collaboration lancée par les États-Unis en 2022, vise spécifiquement à inclure les pays riches en ressources, mais en développement, en leur proposant un partenariat basé sur l’identification de projets, des opportunités de financement et des infrastructures, tout en mettant l’accent sur la durabilité.

BERNARD CHARLÈS, PDG de Dassault Systèmes, fait son entrée dans le classement annuel de Forbes des milliardaires. Il rejoint la cinquantaine de milliardaires français présents avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars.

Après avoir subit d’importantes réduction d’effectifs, AWS prévoit de supprimer plusieurs centaines d’emplois au sein de ses équipes commerciales et marketing. Les équipes techniques pourraient également être impacté dans ce nouveau tour de vis.

Anne Canteaut, experte en cryptographie, remporte le Prix Joliot-Curie ANNE CANTEAUT, directrice de recherche à l’Institut français de recherche en informatique et en automatique (INRIA), a été honorée du prestigieux prix Irène-Joliot-Curie de la Femme scientifique de l’année 2023 pour son expertise en cryptographie. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a décerné ce prix à Canteaut en reconnaissance de ses contributions majeures dans le domaine. Son travail crucial sur les algorithmes de chiffrement symétrique, visant à sécuriser les données sensibles, souligne l’importance croissante de la cybersécurité. Hausse spectaculaire des attaques par malwares Depuis 2020, les attaques par des logiciels malveillants ont explosé, avec une multiplication par sept des piratages. Selon de nouvelles données par KASPERSKY, près de 10 millions d’appareils ont été ciblés par des logiciels de vol de données l’an dernier, marquant une hausse de 643 % sur 3 ans. En outre, le nombre d’infections devrait atteindre 16 millions pour la seule année 2023. Parmi les données compromises, les identifiants en « .com » dominent avec 326 millions, suivis du « .br » pour le Brésil avec 28,8 millions, et du « .in » pour l’Inde avec 8,2 millions. La France, représentée par le « .fr », enregistre 4,5 millions de comptes compromis en 2023. Clonage vocal : une menace grandissante pour les entreprises Le développement de technologies de CLONAGE DE LA VOIX, comme Voice Engine d’OpenAI, soulève des préoccupations majeures en matière de cybersécurité. Ces outils permettent de reproduire intégralement la voix d’une personne à partir d’un court échantillon audio, ouvrant ainsi la voie à des escroqueries sophistiquées. Bien que ces technologies offrent des avantages positifs, telles que des applications créatives, leur utilisation abusive pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les entreprises. Les cas d’usurpation d’identité, comme celui du clonage de la voix de Joe Biden, mettent en lumière l’urgence de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour contrer cette menace émergente. L’Union européenne a retiré de son projet de réglementation l’exigence selon laquelle les fournisseurs de cloud non européens doivent établir une coentreprise avec une société de l’UE pour être éligibles au label européen de cybersécurité.

Xiaohongshu : l'ascension fulgurante de l'Instagram chinois Avec 312 millions d'utilisateurs mensuels, soit une hausse de 20 % en un an, XIAHONGSHU, surnommé RED en Chine, devient un incontournable du paysage des réseaux sociaux. Lancé il y a 10 ans comme guide en ligne pour les jeunes, cette plateforme qui s'apparente à Instagram se distingue par sa forte présence féminine (70 %) et jeune (50 % de moins de 30 ans), majoritairement issue de la classe moyenne ou de CSP+. Rentable depuis l'an passé, avec 500 millions de dollars de bénéfices pour 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Xiaohongshu attire les annonceurs avec un public urbain au pouvoir d'achat élevé. Son succès repose également sur une offre centrée sur les produits, le shopping, le lifestyle et la beauté, ainsi que sur son engagement communautaire fort.

[SCALE] 133 millions d’euros de plus pour accélérer le développement américain de PIGMENT

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

SINGLE INTERFACE, startup singapourienne et spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour développer leur présence en ligne, annonce un tour de table de 30 millions de dollars.

BRIM, startup canadienne fournissant des solutions technologiques de carte de crédit et de paiement aux institutions financières, a levé 85 millions de dollars lors d’une série C dirigé par Export Development Canada.

La fin de l’ère des méga fonds?

Au premier trimestre 2024, les investissements en capital-risque aux États-Unis ont atteint 36,6 milliards de dollars, selon le rapport de PitchBook et de la NVCA. Ce montant est le plus bas enregistré depuis 2017, avec près de 2900 transactions , marquant une baisse par rapport à l’année précédente, où 51,6 milliards de dollars avaient été investis à travers 4000 opérations. En parallèle, les fonds de capital-risque n’ont levé que 30,4 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours du même trimestre, indiquant un ralentissement significatif par rapport à 2023, année déjà qualifiée de la pire année depuis 2016.

En réponse aux questions de George Hammond, journaliste du Financial Times, un responsable des investissements d’un fonds philantrophique indique: « Je serais très surpris si dans cinq ans le secteur n’était pas amputé de moitié. Les retours sur investissement ne sont pas là…”

Si une certaine fébrilité ébranle le secteur depuis plusieurs mois, les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de dotation et autres investisseurs majeurs, continuent d’allouer une part significative de leurs portefeuilles au capital-risque. Malgré cette baisse de collecte de fonds, il existe toujours une grande quantité de capital disponible (« dry powder »)

Quelles sont les sorties possibles pour les investisseurs actuellement scotchés au capital de leurs participations?

Si la bourse conserve aux Etats Unis une propension à accueillir de nombreux projets, elle reste en Europe sous dimensionnée. Il faudra aux fonds français trouver d’autres options. Ils sont déjà nombreux a avoir opté pour le marché secondaire, qui est de plus en plus dynamique, et les cessions pour simplifier les portefeuilles s’accélèrent.

Restent les cessions d’actifs auprès d’autres startups en phase de croissance ou plus opportunistes.

Atos en difficulté : Vers un refinancement crucial

En proie à d’importantes difficultés financières, le géant français de l’informatique, ATOS, prévoit de présenter les détails de son cadre de refinancement à ses créanciers le 8 avril. Cette annonce intervient alors que le gouvernement français examine les moyens de maintenir les activités stratégiques d’Atos sous pavillon français, selon les déclarations du Premier ministre Gabriel Attal. Atos, dont la valorisation a chuté à environ 192 millions d’EUR, a enregistré une perte nette de 3,4 milliards d’EUR en 2023. Malgré ces difficultés, le groupe assure qu’il n’y aura pas d’impact sur les Jeux olympiques de Paris, où il joue un rôle crucial en tant que pilier technologique.

L’engouement pour Tesla diminue alors que la réputation de Musk baisse

Une enquête menée par la firme d’intelligence de marché Caliber révèle un déclin de l’intérêt des acheteurs potentiels pour TESLA aux États-Unis, attribué en partie à la personnalité controversée du PDG Elon Musk. Malgré une croissance des ventes soutenue en 2023, Tesla pourrait annoncer des ventes trimestrielles faibles. Le score d’intérêt pour Tesla est passé de 70 % en novembre 2021 à 31 % en février 2024, tandis que les scores de Mercedes, BMW et Audi ont progressé. Les analystes évoquent également des craintes économiques et une concurrence accrue de la part de marques moins chères comme BYD.

CHRISTOPHE BOUTONNET, anciennement directeur adjoint du numérique au ministère de la Transition écologique et ex-DSI du Conseil d’État, a été nommé directeur du numérique au ministère de l’Agriculture. Avec une carrière marquée par des postes clés dans divers ministères et à la Préfecture de police de Paris, Boutonnet se voit confier la mission de piloter la transformation numérique de ce ministère, qui vise notamment à renforcer la souveraineté et la cybersécurité, tout en adaptant les compétences aux évolutions des métiers.

HALIMA DAMMEREY, actuelle DSI de Champagne Laurent-Perrier et avec une expérience significative en transformation du SI au sein du Groupe EPI ainsi qu’une expérience chez Champagne Piper et Charles Heidsieck, est nommée présidente de Numica, le club des professionnels IT et sécurité en Champagne-Ardenne. Elle succède à Jean-Eudes Lherbier, marquant une transition de leadership dans une association qui compte 10 ans d’existence.

