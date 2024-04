AMAZON préfère le bon vieux chariot à son innovation Just Walk Out / La France aura son sommet international sur l’IA / La fin de l’ère des méga fonds?

Une nouvelle loi pour dynamiser l’investissement dans les startups françaises ?

Une proposition de loi déposée le 12 mars par le député Renaissance Alexandre Holroyd, appuyée par des hauts fonctionnaires du ministère de l’Économie, vise à stimuler le financement des entreprises et à augmenter l’attractivité de la France sur le plan économique.

Parmi les mesures phares, l’introduction de droits de vote multiples pour les startups se démarque. Cette disposition permettrait aux fondateurs de céder des parts de leur entreprise tout en conservant une majorité des droits de vote, une pratique répandue dans la Tech aux États-Unis. Ce changement législatif, destiné à renforcer l’attractivité des levées et de l’introduction en bourse, sera examiné en commission des Finances dès le 3 avril.

Organisation du sommet international sur l’IA : une équipe d’experts à la barre

Après les Etats Unis et l’Angleterre en 2023, l’Élysée se lance dans la course des sommets consacrés à l’IA. Ainsi a été formalisée l’équipe chargée d’organiser le prochain SOMMET INTERNATIONAL sur l’intelligence artificielle (IA) qui se déroulera en France début 2025, révélant des noms bien connus dans la Tech.

ANNE BOUVEROT, coprésidente du comité de l’IA générative, est nommée « envoyée spéciale » de la France pour ce sommet, secondée par 5 responsables dont MARTIN TISNÉ sur l’IA et l’intérêt général, Sana de Courcelles sur le futur du travail, ROXANNE VARZA sur les écosystèmes d’innovation, GUILLAUME POUPARD sur la sûreté et la sécurité de l’IA, et HENRI VERDIER sur la gouvernance mondiale de l’IA.

Des conseillers spéciaux (ARNO AMABILE, CYPRIEN CANIVENC) et un secrétaire général, PHILIPPE HUBERDEAU, complètent cette équipe, avec le soutien de plusieurs ministères français. Ce sommet ambitionne de poser les bases d’une collaboration internationale autour de l’IA.

Défi à OpenAI : La startup française PLEIAS prouve la possibilité d’une IA sans violation de droits d’Auteur

Contre toute attente, la startup française PLEIAS a révélé qu’il est possible de développer des technologies d’intelligence artificielle (IA) avancées sans exploiter de contenus protégés par des droits d’auteur. En lançant le Common Corpus, Pleias et ses partenaires, y compris des acteurs de l’IA ouverte tels que HuggingFace, ont créé le plus vaste ensemble de données publiques pour l’entraînement de LLM (grands modèles de langage), contenant 180 milliards de mots en anglais et d’importantes ressources dans d’autres langues comme le Français (110 milliards de mots), l’allemand, l’espagnol, le néerlandais et l’italien. Cette initiative intervient à un moment où les contentieux sur l’utilisation des contenus soumis à droit d’auteur s’intensifient, illustrés par la poursuite du New York Times contre OpenAI.

En se basant sur des matériaux libres de droits, le Common Corpus représente une solution innovante aux défis légaux, tout en encourageant la concurrence éthique et la collaboration dans le domaine de l’IA. Ce dispositif est soutenu par Langu : IA, un projet du ministère français de la Culture.

Pacte entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur l’IA

Les ÉTATS-UNIS et la GRANDE-BRETAGNE ont signé un accord sans précédent sur la sécurité de l’IA, établissant une coopération formelle pour tester et évaluer les risques des technologies émergentes. Cet accord, conclu à Washington par la ministre britannique de la Science Michelle Donelan et la secrétaire au Commerce américaine Gina Raimondo, vise à partager connaissances techniques, informations et talents en matière de sécurité de l’IA.

Il s’agit du premier accord bilatéral du monde sur la sécurité de l’IA, survenant dans un contexte de demande accrue pour la régulation des risques de ces technologies. L’Institut de Sécurité de l’IA au Royaume-Uni et son équivalent américain, collaboreront notamment sur l’évaluation indépendante des modèles d’IA privés. Cet accord s’inspire de la collaboration étroite entre le Government Communications Headquarters (GCHQ) britannique et l’Agence de Sécurité Nationale (NSA) américaine, soulignant l’importance de l’IA comme technologie structurante économique et innovante.

AMAZON met un coup de frein au déploiement de sa technologie Just Walk Out

Nous vous la présentions il y a 2 ans, AMAZON testait en partenariat avec STARBUCKS sa technologie JUST WALK OUT, avant de la déployer dans ses supermarché.

Changement de programme, avec le retrait de cette solution très innovante mais aussi très couteuse à laquelle la firme de Seattle aura préféré les chariots Dash Cart, qui permettent aux clients de scanner leurs articles pendant leurs courses.

Les artistes américains donnent de la voix face à l’IA.

Plus de 200 artistes musicaux, parmi lesquels des figures de proue telles que Billie Eilish, Katy Perry et Smokey Robinson, ont rédigé une lettre ouverte adressée aux développeurs d’IA, aux entreprises technologiques et aux plateformes numériques, les exhortant à « cesser d’utiliser l’intelligence artificielle pour porter atteinte aux droits des artistes et en dévaloriser le travail. »

C’est une des prises de position les plus fermes de l’industrie musicale en faveur des droits des artistes face à l’IA, elle cible spécifiquement les préoccupations des artistes musicaux, telles que la réplication de leurs voix, l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles d’IA sans rémunération. Jen Jacobsen de l’Artist Rights Alliance souligne l’appel à un marché responsable, et appelle à une collaboration pour préserver la qualité musicale et le rôle irremplaçable des artistes.

Le New York Times innove avec des articles lus en audio

Le NEW YORK TIMES prévoit de rendre accessible la majorité de ses articles via des narrations automatisées, selon des déclarations faites au média Axios par ses dirigeants. Dès cette semaine, 10 % des utilisateurs de l’application NYT Audio auront accès à ces narrations vocales automatisées, avec l’objectif d’étendre cette fonctionnalité à 75 % des articles publiés et, à terme, à l’ensemble des articles et des utilisateurs de l’application. Cette initiative, qui en est à ses débuts avec une unique voix automatisée pour tous les articles, vise à offrir à l’avenir une expérience plus personnalisée, notamment en permettant aux utilisateurs de choisir le style de narration vocale.

L’accès à ces narrations sera toutefois limité aux abonnés ou aux utilisateurs connectés. Un nouvel onglet « Écouter » sera également disponible dans l’application principale du Times pour un groupe restreint d’utilisateurs iOS, proposant une sélection de journalisme audio de la rédaction. Cette technologie de voix narrée a été développée en partenariat avec une entreprise spécialisée en IA générative, dont le nom n’a pas été divulgué.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

+ EN BREF

Après 10 ans de R&D, ITEN , start up Deeptech basée à Lyon, a officiellement démarré la phase industrielle avec l’inauguration de son usine pilote à Dardilly (69), représentant un investissement de 14 millions d’EUR. Spécialisée dans les microbatteries solides, une alternative aux batteries traditionnelles à électrolyte liquide, Iten prévoit d’augmenter sa capacité de production à plus de 30 millions d’unités annuellement d’ici 2 ans. Ces batteries, caractérisées par leur densité de puissance, stabilité, et durabilité, répondent à un marché en pleine croissance, notamment dans les secteurs de l’IoT et des wearables. Forte d’une levée de fonds de 80 millions d’EUR fin 2022, avec le groupe Seb parmi ses investisseurs, Iten vise une production massive pour répondre aux besoins estimés à 4 à 5 milliards d’unités annuellement d’ici 2026.

, start up Deeptech basée à Lyon, a officiellement démarré la phase industrielle avec l’inauguration de son usine pilote à Dardilly (69), représentant un investissement de 14 millions d’EUR. Spécialisée dans les microbatteries solides, une alternative aux batteries traditionnelles à électrolyte liquide, Iten prévoit d’augmenter sa capacité de production à plus de 30 millions d’unités annuellement d’ici 2 ans. Ces batteries, caractérisées par leur densité de puissance, stabilité, et durabilité, répondent à un marché en pleine croissance, notamment dans les secteurs de l’IoT et des wearables. Forte d’une levée de fonds de 80 millions d’EUR fin 2022, avec le groupe Seb parmi ses investisseurs, Iten vise une production massive pour répondre aux besoins estimés à 4 à 5 milliards d’unités annuellement d’ici 2026. Guillaume Brachet, un pharmacien chercheur de 35 ans atteint de la maladie de Parkinson, a cofondé la MedTech CXS THERAPEUTICS, une start up dédiée à la recherche contre cette maladie neurodégénérative. Après une levée de fonds de 400 000 EUR fin 2023, l’entreprise vise à collecter entre 3 et 5 millions d’EUR supplémentaires. CXS Therapeutics, bénéficiant du label jeune entreprise innovante, s’oriente vers la récupération de brevets de médicaments du domaine public, en se concentrant sur leur combinaison et sa posologie, et a déjà déposé un brevet, avec un 2e en préparation.

La nouvelle mouture du cheval de Troie Vultur fait son retour Les utilisateurs Android sont confrontés à une menace accrue avec la nouvelle version du cheval de Troie bancaire VULTUR, qui incite à installer une fausse application McAfee Security. Révélé pour la première fois en 2021 et ayant infiltré les appareils via le Play Store fin 2022, Vultur a évolué en une variante plus sophistiquée. Utilisant une combinaison de smishing et d’appels téléphoniques pour propager une version malveillante de l’application McAfee, cette mise à jour de Vultur offre des capacités de contrôle à distance avancées et des tactiques d’évasion difficiles à contrer par les mesures de sécurité standard. Les attaquants exploitent désormais l’IA pour créer de fausses vidéos et autres contenus sophistiqués, rendant les attaques plus convaincantes et dangereuses. Avec cette capacité de prendre un contrôle total sur les appareils infectés, Vultur 2.0 représente un risque significatif pour les données personnelles et financières des utilisateurs Android.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La société d’infrastructure Web3, XION, vient d’annoncer un tour de table de 25 millions de dollars en une série A. Les investisseurs comprennent Animoca Brands, Laser Digital, Multicoin, et Arrington Capital.

La fin de l’ère des méga fonds?

Au premier trimestre 2024, les investissements en capital-risque aux États-Unis ont atteint 36,6 milliards de dollars, selon le rapport de PitchBook et de la NVCA. Ce montant est le plus bas enregistré depuis 2017, avec près de 2900 transactions , marquant une baisse par rapport à l’année précédente, où 51,6 milliards de dollars avaient été investis à travers 4000 opérations. En parallèle, les fonds de capital-risque n’ont levé que 30,4 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours du même trimestre, indiquant un ralentissement significatif par rapport à 2023, année déjà qualifiée de la pire année depuis 2016.

En réponse aux questions de George Hammond, journaliste du Financial Times, un responsable des investissements d’un fonds philantrophique indique: « Je serais très surpris si dans cinq ans le secteur n’était pas amputé de moitié. Les retours sur investissement ne sont pas là…”

Si une certaine fébrilité ébranle le secteur depuis plusieurs mois, les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de dotation et autres investisseurs majeurs, continuent d’allouer une part significative de leurs portefeuilles au capital-risque. Malgré cette baisse de collecte de fonds, il existe toujours une grande quantité de capital disponible (« dry powder »)

Quelles sont les sorties possibles pour les investisseurs actuellement scotchés au capital de leurs participations?

Si la bourse conserve aux Etats Unis une propension à accueillir de nombreux projets, elle reste en Europe sous dimensionnée. Il faudra aux fonds français trouver d’autres options. Ils sont déjà nombreux a avoir opté pour le marché secondaire, qui est de plus en plus dynamique, et les cessions pour simplifier les portefeuilles s’accélèrent.

Restent les cessions d’actifs auprès d’autres startups en phase de croissance ou plus opportunistes.

Santé digitale en Europe : Un secteur en mutation

En 2023, les startups européennes en santé digitale ont levé près de 3,08 milliards d’EUR, avec une baisse des investissements malgré une légère augmentation du nombre de transactions à 306. Ce secteur, qui a vu le nombre de ses entreprises tripler en 3 ans, dépassant les 3000, entre dans une phase de croissance avec l’émergence de leaders et le renforcement des modèles d’affaires. La cartographie 2024 de KARISTA met en lumière 217 fonds investissant dans l’e-santé, marquant une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, avec une prédominance des phases d’investissement en early stage (59 %).

La France se démarque avec 49 fonds actifs, suivie du Royaume-Uni et de l’Allemagne. La chirurgie robotique et les PharmaTech, notamment ceux exploitant l’IA, sont les segments les plus dynamiques, captant d’importants investissements. Avec 55 « super investisseurs » investissant dans plus de 10 entreprises, le secteur montre des signes de concentration et de maturité malgré une conjoncture de financement globalement ralentie.

+ FRENCHWEB MARKET

Un marché publicitaire américain stimulé

En 2024, le SECTEUR PUBLICITAIRE US connaîtra une croissance notable, avec des revenus attendus à hauteur de 369 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. Cette projection de Magna/IPG Mediabrands, dépasse ses prévisions de décembre, qui tablaient sur une croissance de 8,4 %. Une part significative de cette croissance, environ 9 milliards de dollars, sera générée par les dépenses liées aux élections américaines, en augmentation de 13 % par rapport à 2020. Le secteur numérique, avec des acteurs comme Google et Meta, devrait voir ses ventes publicitaires grimper de 12 %, représentant près de 72 % du marché.

Les médias traditionnels, quant à eux, devraient connaître une croissance modeste de 3,5 %, soutenue par les événements tels que les Jeux olympiques et les élections. Les services de streaming, y compris les plateformes CTV, AVOD et FAST, anticipent également une hausse de leurs revenus de 13 %, notamment grâce à l’introduction d’une offre publicitaire sur Amazon Prime Video. Les investissements pub proviendront principalement des secteurs du commerce de détail et du voyage, avec une croissance prévue de 9 %, et de l’alimentation, des boissons et de l’automobile, qui devraient augmenter de 6 %.

Génération Z : Pas de plateforme dominante pour les recherches sur les réseaux sociaux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, TIKTOK n’est pas la seule plateforme de recherche pour la Génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010) aux États-Unis. Une enquête révèle que YOUTUBE est en réalité le média social le plus utilisé par cette génération pour les recherches, avec près de 60 % des jeunes s’y étant rendus en février, dépassant ainsi TikTok et INSTAGRAM. Ces préférences montrent un comportement fragmenté des utilisateurs, sans plateforme unique se démarquant nettement pour la recherche.

GOOGLE reste un acteur clé, avec 40 % des jeunes commençant leurs recherches de produits en ligne via des moteurs de recherche traditionnels, tandis que 58 % débutent sur AMAZON. Les comportements varient également selon le genre, les femmes de la Génération Z privilégiant TikTok et les hommes, YouTube. Par ailleurs, cette génération est aussi plus encline à effectuer des achats directement via les réseaux sociaux.

HÉLÈNE CLARY prend la présidence de la French Tech Lille, succédant à MONGI ZIDI décédé en janvier. Avant cette nomination, elle a été vice-présidente et est également codirigeante de Clicdata, entreprise spécialisée en Business Intelligence. Elle est épaulée par GILLES LECHANTRE, vice-président, FLORIE FAUCHÉ, trésorière, et DAVID BUTRUILLE, secrétaire, formant le bureau avec lequel elle entend renforcer la présence de la French Tech en région, en France, et à l’international.

GUILLAUME BLANCHARD rejoint Almond, entreprise française leader en cybersécurité, en tant que directeur administratif et financier. Formé à HEC Paris et à l’ENSAE ParisTech, il a débuté sa carrière chez Alvarez & Marsal en 2018, dans l’équipe Transaction Advisory, avant de devenir directeur financier chez DeepReach, AdTech, en janvier 2023.

ODILE DUTHIL est nommée directrice de la cybersécurité de la Caisse des dépôts. Elle succède à Arnaud Martin. Duthil, dont la carrière a débuté en 1995 chez France Télécom en tant qu’ingénieure en radiocommunications, a gravi les échelons au sein du groupe Orange avant de rejoindre la Caisse des dépôts en 2020 comme adjointe du directeur cybersécurité.

ERIC MEURICE, président du conseil d’administration de Soitec, fabricant grenoblois de matériaux semi-conducteurs, ne renouvellera pas son mandat lors de l’assemblée générale du 23 juillet, choisissant de devenir conseiller stratégique pour PIERRE BANARBÉ, directeur général de l’entreprise. CHRISTOPHE GÉGOUT, administrateur référent indépendant et président du comité d’audit et des risques chez Soitec, lui succédera en tant que président du conseil d’administration.

