[SEED] 2 millions d’euros pour KLINEO optimise l’accès aux essais cliniques en oncologie

La medtech KLINEO a réussi une levée de fonds de 2 millions d’euro auprès de Bpifrance et de business angels. Cet investissement servira à développer sa plateforme d’accès aux essais cliniques pour tous les types de cancers d’ici fin 2024, débutant par le cancer du poumon.

Fondée en 2021 par un oncologue de l’Institut Gustave Roussy et 2 ingénieurs de l’École Polytechnique, Klineo a déjà collaboré avec des établissements majeurs et des promoteurs industriels pour faciliter l’inclusion des patients dans les essais cliniques grâce à sa solution IA, gratuite pour les patients et les médecins.

