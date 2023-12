[SEED] 4 millions d’euros pour SCIENTA LAB et son IA pour s’attaquer aux maladies auto immunes et inflammatoires

Le nombre de maladies auto-immunes et inflammatoires se multiplient. Ces maladies, comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, ou la maladie de Crohn, touchent entre 5 et 7% de la population mondiale. Toutefois, leur compréhension et traitement demeurent limités. Les solutions actuelles de l’industrie pharmaceutique adoptent une approche généraliste, souvent inefficace pour un tiers des patients.

SCIENTA LAB se positionne comme une réponse innovante à ce défi. Fondée en 2021, la deeptech française utilise l’intelligence artificielle pour développer l’immunologie de précision. Son objectif est de passer d’une médecine « grand public » à une approche personnalisée, adaptée aux spécificités de chaque patient. Scienta Lab développe EVA, un modèle de fondation IA dédié à l’immunologie et à l’inflammation. EVA, formé sur un vaste ensemble de données cliniques, biologiques et génomiques, accélère la découverte de médicaments, de l’identification des cibles thérapeutiques à la compréhension de leurs mécanismes d’action.

SCIENTA LAB a été créée par Camille Bouget, Vincent Bouget et Julien Duquesne, qui ont su allier expertises médicales, technologiques et pharmaceutiques. La société compte actuellement 10 collaborateurs, travaillant en étroite collaboration avec des centres académiques et des laboratoires pharmaceutiques internationaux.

EVA représente une avancée majeure dans le domaine de l’IA appliquée à l’immunologie. Cette technologie permet de générer rapidement de nouvelles hypothèses scientifiques, ouvrant la voie à des traitements plus ciblés et efficaces.

SCIENTA LAB a récemment finalisé un tour de table de 4 millions d’euros, annoncé ce jour sur FRENCHWEB.FR. Les principaux investisseurs sont CentraleSupélec Venture et plusieurs Business Angels, dont Flavien Kulawik et Guillaume Amblard.

Cet investissement vise à renforcer les équipes technologiques et biomédicales de Scienta Lab et à accélérer ses activités de recherche en Europe et aux États-Unis. Cela comprend le recrutement de talents et le développement d’un réseau de partenaires scientifiques.

Scienta Lab ambitionne de transformer le paysage des maladies auto-immunes et inflammatoires. En passant d’une description clinique des symptômes à une compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques, Scienta Lab espère développer des médicaments plus efficaces pour des sous-groupes de patients bien définis. Leur objectif à long terme est de faire de la médecine de précision une réalité tangible pour les patients atteints de ces maladies.