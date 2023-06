[Seed] ARRAGO, spécialiste du prêt viager hypothécaire, lève 5 millions d’euros et 50 millions en dette

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup Arrago obtient 5 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs renommés de la FinTech, tels que Didier Valet et Roger Tjong, mais également auprès des fonds européens LO Capital et Obotritia Capital. En plus de ces fonds propres, l’entreprise a sécurisé 50 millions d’euros en dette pour renforcer sa capacité de financement.

Fondée en 2017 par Alexis Rouëssé, Guillaume Ruhlmann et Nathanaël Le Moal, la principale solution développée par Arrago est le Prêt 60, qui permet aux seniors d’emprunter en utilisant leur bien immobilier comme garantie. Ainsi, ils peuvent compléter leur retraite, sans avoir à vendre ou quitter leur domicile. Ce type de financement, déjà courant dans des pays comme l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, pourrait concerner plus de 18 millions de propriétaires âgés de plus de 60 ans en France.

« Le Prêt 60 est l’alternative plus juste et plus flexible à l’offre existante proposée aux seniors (vente viager ou nue-propriété, crédit à la consommation) », explique Alexis Rouëssé, CEO d’Arrago. « Le montant débloqué dépend directement de l’âge de l’emprunteur, et de la valeur du bien : plus l’emprunteur est âgé, plus il peut emprunter. »

L’entreprise, qui compte une dizaine de collaborateurs, ambitionne désormais de passer son effectif à 20 personnes d’ici la fin de l’année et de réaliser une centaine de millions d’euros de prêts d’ici 12 mois.

ARRAGO ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE Secteur d'activité FinTech, PropTech Année de création 2017 Fondateurs Alexis Rouëssé, Guillaume Ruhlmann et Nathanaël Le Moal Fonds levés Seed: 5 millions Site web https://www.arrago.fr/ Effectif +10 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs Équipe de direction – Alexis Rouëssé (CEO), Guillaume Ruhlmann (Directeur des opérations)