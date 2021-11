[Seed] Continuity veut aider les assureurs à mieux évaluer les risques de leurs clients souscripteurs.

Le marché de l’assurtech est en pleine ébullition, avec en 2020 un chiffre d’affaire mondial de 218 milliards d’euros. Les investisseurs financent de nombreux projets à l’instar de Shift Technology qui est passé au rang de licorne après avoir levé 220 millions de dollars, d’Acheel, qui a récolté 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel, de Mila qui vient de lever 10 millions d’euros auprès notamment de Breega.

Nous recevons Benoit Pastorelli, fondateur et PDG de Continuity ,une startup d’une dizaine de personnes, incubée chez Kamet, qui vient de boucler un tour de table de 5 millions auprès d’Elaia Partners, Bpifrance et Kamet Ventures

Le problème adressé : 10 aÌ 15 % des contrats ne correspondent plus ou pas au profil de risque d’une PME, lors des renouvellements tacites ou en raison de déclarations de souscription inexactes. 10 aÌ 15 % des contrats ne correspondent plus ou pas au profil de risque d’une PME, lors des renouvellements tacites ou en raison de déclarations de souscription inexactes. Les solutions: SaaS d’intelligence artificielle permettant aux assureurs des professionnels, des TPE et des PME de prendre de meilleures décisions, plus rapidement lors des demandes de souscription ou de renouvellement des contrats d’assurance La taille de Marché: €700Bn Tech : Algorithmes d’identification, de géocodage & réconciliation de données Clients :AXA France, Hiscox France et MMA. Équipe : Experts en assurance, en technologie et en data science Business: Traitement de 500 000 contrats d’une valeur de plus de €1.5Bn de primes. Continuity vise un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros en 2021 Actualité : levée de fonds de €5m en Seed auprès d’Elaia Partners, Bpifrance et Kamet Ventures. Pour accélérer la startup doit recruter une trentaine de profils pour étoffer son équipe.

Pourquoi ELAIA PARTNERS a investi dans la startup:

“Nous croyons que Continuity s’attaque à une formidable opportunité de devenir la pierre angulaire du processus de souscription des assureurs. Leur plateforme d’IA fournit à la fois de la réactivité et de la précision aux assureurs, et est déjà utilisée par des acteurs établis pour mieux qualifier les profils de risques et les niveaux de primes de leurs assurés. Nous sommes très enthousiasmés par l’impact que Continuity peut avoir sur la performance des assureurs, et la transformation digitale de leurs processus clés. » explique Sébastien Lefebvre, Venture Partner chez Elaia.