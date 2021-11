[Livre Blanc] Préparer les élections du CSE de 2022 en 8 étapes clés

Les élections du CSE (Comité Social et Economique) font partie des moments incontournables de la vie d’une entreprise. Obligatoire pour les entreprises françaises d’au moins 11 salariés, un grand nombre d’entre elles devront renouveler leurs instances dès 2022. Il est donc important d’anticiper vos démarches !

Quelles sont les étapes à suivre et le cadre légal à respecter pour organiser vos élections avec sérénité ? Voici un aperçu de notre livre blanc :

• Rappel sur les CSE, les candidats et les électeurs

• Les 8 étapes de préparation aux élections du CSE (calendrier, échéances, cadre légal…)

• Le déroulement des élections : le 1er et 2ème tour, jusqu’au dépouillement

• Les bénéfices du vote en ligne

Téléchargez le livre blanc et retrouvez toutes les clés pour préparer vos élections du CSE

Election-Europe est un expert de l'organisation d'élections professionnelles. Nous accompagnons les entreprises de toute taille à chaque étape de leurs élections professionnelles grâce à des solutions sur mesure.

