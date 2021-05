Acheel, nouvel acteur français de l’AssurTech, lève 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel

Une nouvelle plateforme d’assurance entièrement digitale voit le jour en France. Acheel, qui se lance aujourd’hui sur le marché prolifique de l’AssurTech, lève 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel, qui détient désormais 20% du capital de l’entreprise, avec la participation de Serena Capital et de Portag3 Ventures. L’entreprise s’adresse aux particuliers désireux d’assurer leurs biens ou leur santé.

Fondé sous l’impulsion de Francky Defossé et Ralph Ruimy, Acheel entend simplifier l’accès à l’assurance en ligne et la personnaliser à travers trois produits: « Habitation », « Santé individuelle », et « Chien/Chat ». La startup française soutenue par Xavier Niel et de Jean de la Rochebrochard ambitionne d’intégrer de nouveaux produits (auto, moto, emprunteur, etc.) d’ici la fin de l’année. « Les soutiens de Xavier Niel et de Jean de la Rochebrochard ont joué un rôle déterminant dans la genèse d’Acheel. Leur confiance a été immédiate et nous permet aujourd’hui de faire une entrée ‘fracassante’ sur un marché dont nous voulons faire bouger les lignes », commente Ralph Ruimy, co-fondateur et PDG d’Acheel.

2021, une année record pour le secteur ?

Cet investissement pourrait en effet permettre à Acheel de se faire une place dans ce secteur en pleine effervescence. Les plateformes dédiées aux assureurs et assurés se multiplient et gagnent en puissance. Après une année 2020 fructueuse pour les acteurs européens du secteur, qui ont levé 600 millions d’euros selon le bilan annuel du « Quarterly Insurtech Briefing » de Willis Towers Watson, 2021 pourrait apporter son lots de records.

Récemment, c’est la startup française Shift Technology, spécialisée dans l’intelligence artificielle pour les assureurs, qui a fait parler d’elle en passant au rang de licorne après une levée de fonds de 220 millions de dollars. Depuis janvier 2021, les investissements dans l’AssurTech ont été particulièrement élevés en Europe. On peut citer le Britannique Zego qui a levé 150 millions de dollars en mars dernier, passant également au rang de licorne, le Belge Qover qui a récolté 20 millions d’euros, la néoassurance bretonne Leocare avec 15 millions d’euros levés, ou encore le Français Alan qui a récolté 185 millions d’euros le mois dernier.

Face à la concurrence, Acheel ambitionne d’intégrer des processus technologiques plus pointus en matière d’évaluation et d’analyse des sinistres ou de lutte contre la fraude. « Le monde de l’assurance se modernise. Acheel a l’ambition de devenir un nouveau leader sur ce marché avec des offres plus justes et transparentes. On est heureux de les accompagner dans cette aventure », commente Xavier Niel, fondateur et actionnaire principal d’Iliad.

Acheel : les données clés

Fondateurs : Francky Defossé et Ralph Ruimy

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : AssurTech

Activité : assurance en ligne pour les particuliers

Effectifs : 21

Financement : 29 millions d’euros auprès de Xavier Niel, qui détient désormais 20% du capital de l’entreprise, avec la participation de Serena Capital et de Portag3 Ventures.