[Seed] IA marketing: NOTIFY lève 1 million d’euros auprès de 8 business angels

Notify, une solution basée sur l’IA qui permet aux professionnels d’envoyer des messages (mails, SMS, etc.) au moment le plus approprié pour l’utilisateur, lève 1 million d’euros auquel s’ajoutent 500 000 euros de dettes. Après avoir financé leur propre activité pendant 6 ans et atteint la rentabilité en 2023, les fondateurs de Notify ont réussi à convaincre huit investisseurs expérimentés de rejoindre leur projet.

Parmi ces Business Angels, on retrouve des personnalités telles que Jean Neltner, fondateur de 55 Data Company, Xavier Chauvin, fondateur de Beauteprivée, Johan Benoualid, ancien directeur général d’Akeneo, Benoît Charles Lavauzelle, fondateur de Theodo Group, Didier Kuhn, entrepreneur et investisseur, Cyril Vermeulen, fondateur du site Aufeminin, ainsi que Johan Burkovic et Matthieu Poitrimolt, anciens de Bankin & Bridge.

Lancée en 2016 par Franck Lhuerre et David Martins Gonçalves, rejoints en 2022 par Ous Ouzzani, Notify déploie une plateforme CRM permettant aux marques de renforcer et d’élargir leur base de clients. Cette plateforme repose sur trois piliers essentiels : le datamining multi-source pour collecter et enrichir les données, des capacités prédictives pour déterminer le contenu, le moment et le canal les plus pertinents pour chaque client, ainsi qu’une interconnexion API avec les principaux outils CRM du marché.

Ce financement devrait permettre à Notify d’accélérer le déploiement de son intelligence artificielle propriétaire. « Nous avons une quinzaine d’ingénieurs qui travaillent sur ce sujet prédictif », explique Franck Lhuerre, co-fondateur et CEO de Notify. « Cette levée de fonds va notamment permettre de renforcer ces équipes pour pouvoir tenir la road map que l’on s’est fixée ».

NOTIFY ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS les solutions DE CRM Secteur d'activité Marketing Année de création 2016 Fondateurs Franck Lhuerre et David Martins Gonçalves Fonds levés Seed: 1 million d'euros Site web https://fr.notify-group.com Effectif 35 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs Jean Neltner, fondateur de 55 Data Company, Xavier Chauvin, fondateur de Beauteprivée, Johan Benoualid, ancien directeur général d'Akeneo, Benoît Charles Lavauzelle, fondateur de Theodo Group, Didier Kuhn, entrepreneur et investisseur, Cyril Vermeulen, fondateur du site Aufeminin, ainsi que Johan Burkovic et Matthieu Poitrimolt, anciens de Bankin & Bridge. Équipe de direction – Franck Lhuerre (CEO), David Martins Gonçalves (CTO), Ous Ouzzani (DG)