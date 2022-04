[Seed] La startup française Eden AI lève 1,5 million d’euros pour son agrégateur de solutions d’IA

Neuf cadres sur dix pensent que l’intelligence artificielle offrirait des opportunités commerciales dans leur entreprise, mais seules 37% des entreprises la mettent réellement en œuvre. Afin de répondre à la demande des entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour le faire, Eden AI a développé un agrégateur de technologies d’IA qui permet d’avoir accès à des dizaines de technologies, notamment à la reconnaissance d’images ou au machine learning.

La jeune startup lyonnaise, soutenue par l’accélérateur 50 Partners, lève 1,5 million d’euros auprès d’entrepreneurs tels qu’Olivier Pomel (Datadog), Nicolas Dessaigne (Algolia), Sébastien Pahl (Docker), Julien Lemoine (Algolia), Benjamin Fabre (DataDome), Laurent Letourmy (Ysance), Jean-Baptiste Aviat (Sqreen), Georges Gomes (Div Riots) ou encore Thomas Grange (Botify).

Démocratiser l’usage de l’IA en entreprise

Lancée en janvier 2020, l’entreprise basée à Lyon est née sous l’impulsion de Samy Melaine et Taha Zemmouri. Ce dernier a d’abord fondé DataGenius à la suite de son stage de fin d’études, avec l’ambition de démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle et du machine learning dans les entreprises. Trois ans plus tard, il fonde Eden AI, qui développe un agrégateur de solutions d’IA pour les développeurs et reçoit le soutien de l’accélérateur 50 Partners.

« Nous avons été particulièrement séduits par la vision de l’équipe et par la capacité de l’entreprise à se positionner comme un acteur central sur ce marché en plein essor », commente Jérôme Masurel, CEO de 50 Partners. Eden AI entend en effet simplifier l’utilisation et le déploiement des technologies d’IA en fournissant une API unique connectée aux meilleurs moteurs d’IA.

Des dizaines de technologies disponibles

La plateforme, lancée officiellement en septembre 2021, permet l’accès à des dizaines de technologies d’IA comme la reconnaissance d’images, la traduction automatique, la transcription audio ou le machine learning. Depuis, la startup revendique plus de 500 utilisateurs dans le monde et a établi plus de 20 partenariats avec des fournisseurs de technologies d’IA, dont Mindee, Dataleon, Deepgram, AssemblyAI et Rev.AI.

« Avec Eden AI, nous avons vu une opportunité dans un secteur en pleine croissance », explique Taha Zemmouri, PDG d’Eden AI. « Nous travaillons sur un produit facile à utiliser qui permettra aux développeurs de mieux maîtriser ces technologies d’IA. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir nous positionner rapidement sur un marché aussi vaste que celui-ci, avec une vision globale établie dès le premier jour ».

Ce tour de table doit lui permettre de faire évoluer son produit en proposant des fonctionnalités supplémentaires, notamment « la recommandation automatique et dynamique du meilleur fournisseur en fonction des données de l’utilisateur », indique Eden AI. Pour ce faire, l’entreprise prévoit de recruter une vingtaine de développeurs.