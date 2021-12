[SEED] Lumos Apps lève 1,6 million d’euros auprès de Breega et de Bpifrance

Le marché mondial des applications mobiles devrait atteindre 278 milliards de dollars d’ici 2026, selon le cabinet KBV Research. Pour beaucoup d’applications, se faire une place sur ce marché occasionne de nombreuses difficultés. Le problème ne vient pas forcément du contenu en lui-même mais du manque d’expertise et d’outils, pour faire de son application un succès mondial.

Afin d’accompagner ces développeurs, la startup Lumos Apps déploie des solutions de prédiction et d’automatisation en se basant sur le modèle du publishing, qui a rencontré un certain succès dans le secteur du jeu vidéo sur mobile. La startup française annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1,6 million d’euros auprès de Breega et de Bpifrance, après à peine un an d’existence.

Le « publishing », un modèle prometteur

En 2018, Vincent Hart de Keating a cofondé la startup Homa Games, un développeur et éditeur d’applications mobiles de jeux vidéo, qui a notamment levé 50 millions de dollars en octobre dernier. Fort de ce succès, il a souhaité étendre ce modèle à tous les types d’applications avec Lumos Apps. En 2020, il cofonde cette nouvelle startup avec Damien Soulard.

« On le voit avec le succès de Homa Games, Voodoo et d’autres sociétés, que le modèle du publishing marche extrêmement bien, et c’est ce qui amène aujourd’hui beaucoup de jeux hyper-casual en tête des tops charts. C’est également ce modèle qui a permis à plein de petits studios de développement de se battre contre les meilleurs jeux du marché et d’atteindre des succès phénoménaux qu’ils n’auraient pas pu atteindre seuls », explique Vincent Hart de Keating. « Nous nous sommes dit: pourquoi ne pas tenter d’appliquer ce modèle à tous les types d’applications mobiles ? Car il y a des dizaines de milliers d’applications qui proposent un contenu exceptionnel et qui pourtant ne fonctionne pas ».

Retrouvez l’interview de Vincent Hart de Keating, co-fondateur et CEO de Lumos Apps :