[SEED] ONDORSE : La Startup de Vérification de données (KYB) lève 3,8 M€

Ondorse, une startup de la FrenchTech, spécialisée dans l’identification et la vérification de données (KYB) en matière de B2B, vient de conclure avec succès une levée de fonds en tour d’amorçage de 3,8 millions d’euros. Cette opération a été dirigée par les investisseurs existants, Eurazeo et ISAI, avec la participation de business angels de premier plan issus d’entreprises renommées telles que Stripe, iBanFirst et Qonto.

Depuis son lancement en mai 2022, Ondorse a réalisé la vérification de plus de 10 000 entreprises. Parmi ses clients figurent notamment des fintechs telles qu’Alan, Evy et Piana, ainsi que des marketplaces, qui ont l’obligation de vérifier l’identité de leurs marchands.

Automatisation de la Vérification d’Identité B2B

Ondorse propose une plateforme innovante qui automatise le processus de vérification d’identité des entreprises. Cette démarche, souvent longue et complexe, peut désormais s’effectuer en quelques minutes grâce à Ondorse, qui est directement connectée à plus de 25 services privés et publics, y compris les registres officiels des sociétés, les registres des bénéficiaires effectifs, les scores de solvabilité, la vérification des pièces d’identité, ainsi que le filtrage contre les listes de personnes soumises à gel des avoirs ou politiquement exposées.

La rapidité de la vérification d’identité est devenue un impératif, à la fois en termes de conformité réglementaire et de réduction des coûts. D’un côté, les amendes pour non-conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) ont atteint 5 milliards de dollars l’année dernière. D’un autre côté, 40 % des clients potentiels abandonnent un processus d’onboarding qui dure plus de 10 minutes, ce qui représente une perte estimée à plus de 3 000 milliards de dollars en 2019.

La solution d’Ondorse gère déjà d’importants volumes d’onboardings. Avec le lancement de son portail dynamique d’entrée en relation et de son moteur de risque, Ondorse couvre désormais l’ensemble du processus de validation client. Grâce à Ondorse, certaines entreprises parviennent à automatiser jusqu’à 60 % des ouvertures de comptes, tout en réduisant les tâches manuelles répétitives.

Florent Robert, co-fondateur et CEO d’Ondorse, explique : « Selon nous, les héros de l’ombre de la révolution fintech sont les équipes de conformité et de customer success, et c’est à partir de ce postulat que nous avons construit Ondorse. Nous automatisons les tâches d’onboarding et de conformité afin que les équipes opérationnelles puissent se concentrer sur le travail qui nécessite vraiment une intervention humaine. »

Financement pour l’Expansion Européenne

Ce nouveau tour de table, qui fait suite à une levée de fonds de 1,2 million d’euros en avril 2022, permettra à Ondorse d’accélérer le développement de sa plateforme, d’augmenter ses effectifs et de poursuivre son expansion européenne. Selon William Vermont, principal chez ISAI « De nombreux secteurs sont confrontés à des processus et des coûts de conformité de plus en plus lourds, en particulier dans la finance. Ondorse est en train de faciliter et d’optimiser l’intégration des différentes parties prenantes au service de ses clients. Le retour sur investissement est tel qu’une solution comme Ondorse semble être en phase avec les tendances futures. »

ONDORSE

Création : Mai 2022

Mai 2022 Fondateurs : Florent Robert (CEO) et Aymeric Boëlle (Président)

Florent Robert (CEO) et Aymeric Boëlle (Président) Proposition de Valeur : Automatisation de la vérification d’identité des entreprises pour les fintechs B2B et les marketplaces, réduisant les délais et les coûts de conformité.

Automatisation de la vérification d’identité des entreprises pour les fintechs B2B et les marketplaces, réduisant les délais et les coûts de conformité. Secteur : Technologie financière (fintech)

Technologie financière (fintech) Capitaux Levés : 3,8 millions d’euros (tour d’amorçage)

3,8 millions d’euros (tour d’amorçage) Investisseurs : Eurazeo, ISAI, business angels de Stripe, iBanFirst et Qonto.