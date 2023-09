[SERIE A] RAYON propose une solution de conception collaborative dans le secteur de la construction

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Née en 2021, Rayon, fondée par Bastien Dolla, ancien fonctionnaire et entrepreneur, et Stanislas Chaillou, architecte doublé d’ingénieur en apprentissage automatique, veut s’inscrire dans la suite de FIGMA. À l’heure actuelle, l’industrie AEC est souvent cloisonnée, avec des professionnels échangeant des plans par e-mails ou imprimés. Rayon rompt avec cette pratique en proposant une plateforme basée sur le navigateur pour une collaboration en temps réel sur des conceptions en 2D, rappelant l’efficacité de Figma pour la conception d’interfaces.

L’outil permet d’importer divers formats tels que les images, les PDF ou les documents CAO, et de profiter d’un large éventail de fonctionnalités. De la création d’annotations au partage simplifié en un clic, Rayon promet de rendre le processus de conception trois fois plus rapide, améliorant la productivité tout en conservant une qualité optimale.

Le tandem Dolla-Chaillou apporte une combinaison de compétences entrepreneuriales et techniques à la table. Leur vision commune est de transformer l’industrie AEC, souvent perçue comme réfractaire aux évolutions technologiques. Pour assurer sons développement RAYON annonce avoir bouclé une levée de fonds de 4 millions d’euros, co-dirigée par Northzone et Foundamental.

Cet apport financier de 4 millions d’euros porte le total des fonds levés par Rayon à 5,75 millions d’euros depuis sa création. Il est à noter la participation de l’emblématique architecte Norman Foster de Foster + Partners, ainsi que d’autres investisseurs providentiels tels que Rasmus Andersson (ex-Spotify et Figma), Adam Wiggins (Heroku), David Basulto (ArchDaily) et David Apple (ex-TypeForm et Notion).

Ces fonds seront principalement affectés à l’expansion de l’équipe, avec un accent particulier sur le recrutement de talents en ingénierie, design et croissance, soutenant ainsi la vision de Rayon de devenir l’outil de conception collaboratif de référence dans le monde AEC.