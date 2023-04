[Seed] Primo lève 3,2 millions d’euros auprès de Global Founders Capital et Headline

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La gestion informatique externalisée représenterait un marché de plus de 8 milliards d’euros en France. Cependant, le modèle traditionnel d’externalisation peut s’avérer extrêmement coûteux. C’est face à ce constat que Primo, une solution qui permet aux PME de gérer notamment leurs applications et leurs équipes, accélère avec une levée de fonds de 3,2 millions d’euros.

Ce tour de table a été réalisé auprès de Global Founders Capital et Headline, avec la participation de business angels tels que les fondateurs et CXO de Pennylane, Deel, Pigment, Criteo, SumUp, Doctolib, et Swile.

Lancé fin 2022 par Martin Pannier et Nicolas Nallet, d’anciens vice-présidents des licornes Gusto, Younited et Alan, Primo se positionne comme une alternative en proposant une solution tout-en-un qui permet aux PME de gérer l’ensemble de leur système informatique. Un modèle qui a séduit près de 300 clients et qui permet à la startup de prévoir un chiffre d’affaires de 2 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Primo ambitionne désormais de poursuivre son développement et de renforcer son offre de services. « Nous allons investir 50% de ce financement dans l’amélioration de la plateforme et le reste sur le développement de l’entreprise et la commercialisation de la plateforme », confie Martin Pannier, co-fondateur et CEO de Primo. L’entreprise prévoit également d’étendre sa présence sur le marché français de la gestion informatique externalisée.

Retrouvez l’interview complète de Martin Pannier, co-fondateur et CEO de Primo: