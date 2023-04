[Seed] Spayr lève 2,5 millions d’euros auprès du fonds d’Anthony Bourbon pour sa solution d’acompte sur salaire

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

En France, les découverts bancaires sont monnaie courante pour beaucoup de salariés. On estime que 95% des découverts bancaires sont causés par des imprévus financiers. Cette situation a des conséquences financières importantes puisqu’on estime que les Français payent chaque année 7 milliards d’euros en agios bancaires.

C’est dans ce contexte que Spayr, une solution d’acompte sur salaire, a récemment levé 2,5 millions d’euros pour développer son activité. Cette levée de fonds a été menée par le Blast.Club, le fonds d’Anthony Bourbon, avec la participation de FBA (Femmes Business Angels) et de business angels.

Lancé en 2021 par Louis Ajacques, Paul Riché et Pierre Olive, Spayr est une plateforme clé en main qui permet aux salariés de bénéficier d’un versement instantané d’une partie de leur salaire déjà gagné sur le mois, en quelques secondes. Cela permet aux salariés de disposer d’un revenu complémentaire rapidement et facilement, sans avoir à recourir à un prêt ou à un découvert bancaire.

Spayr est également configurable par chaque entreprise, qui peut mettre en place un plafond personnalisable de retrait. Cela permet aux entreprises de contrôler le montant des avances sur salaire accordées à leurs salariés, tout en leur offrant une solution flexible et facile d’utilisation.

Un système démocratisé aux États-Unis et au Royaume-Uni

Si l’acompte sur salaire est démocratisé aux États-Unis et au Royaume-Uni, il est encore peu connu en France. Parmi les solutions présentes sur le marché, on peut citer Stairwage, NessPay ou encore Rosaly, qui a levé 10 millions d’euros en septembre 2022.

Cette levée de fonds de 2,5 millions d’euros devrait permettre à Spayr de poursuivre son développement, notamment en investissant en R&D, et d’étendre sa solution à un plus grand nombre d’entreprises et de salariés en France. « L’ambition est de recruter une dizaine de collaborateurs en 2023 et d’arriver à 120 000 utilisateurs sous gestion (contre 30 000 aujourd’hui) », confie Louis Ajacques, co-fondateur de Spayr.

