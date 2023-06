[Seed] RESAN lève 3,1 millions d’euros pour réinventer l’industrie agricole

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

RESAN réalise une levée de fonds de 3,1 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son concept. La startup, créée il y a un peu plus de trois ans, veut réinventer l’industrie agricole en ramenant la transformation des produits à la ferme. Son idée consiste à mettre à disposition des agriculteurs, sous forme de location, des conteneurs transformés en mini-usines, permettant ainsi une valorisation optimale de leur production, sans investissement risqué. Cette approche s’accompagne d’un soutien tout au long des étapes de transformation et de commercialisation.

Cette levée de fonds a été réalisée en deux tranches et a réuni plusieurs investisseurs de renom. Parmi eux, on retrouve Danone Communities, Bureau Vallée et la Banque des Territoires, qui agit pour le compte de l’État dans le cadre du plan France 2030 et du programme « Territoires d’innovation ». Deux réseaux de Business Angel, « Paris Business Angel » et « Impact Business Angel », ainsi que le fonds de financement participatif Wiseed ont également participé à cette opération.

« Nous sommes heureux d’intégrer au capital ces investisseurs venant de divers horizons, mais qui partagent une vision commune et souhaitent avoir un impact positif sur le monde agricole », commente François Henry, CEO de RESAN. « Soucieux des enjeux agroécologiques et environnementaux, ils ont trouvé en notre société une réponse opérationnelle et pragmatique. Ils choisissent ainsi d’accompagner les agriculteurs dans leur diversification via la transformation d’une partie de leur production ».

La startup se concentre désormais sur le développement commercial de son offre et de ses produits finis, notamment à travers sa marque phare « J’achète Fermier! ». À ce jour, neuf conteneurs ont été installés, et d’autres sont prévus d’ici la fin de l’année 2023.