[Seed] RH: Qobra lève 5 millions d’euros auprès de Breega

Entre 2018 et 2020, le nombre de commerciaux a augmenté de 38% pour dépasser les 7 millions en Europe. Pour les entreprises, la gestion de la rémunération variable de ces professionnels de la fonction commerciale peut s’avérer complexe et chronophage. Face à ce constat, la startup française Qobra a développé une solution digitale de gestion de la rémunération variable. Basée à Paris, l’entreprise accélère en clôturant une levée de fonds en seed de 5 millions d’euros auprès de Breega et de plusieurs business angels.

Lancé en juillet 2020, par Antoine Fort, Tanguy Moullec et Axel Poitral, Qobra déploie une technologie « no-code » qui permet d’automatiser les règles de calcul des commissions. Ces dernières représentent en effet un investissement important pour bon nombre des entreprises B2B. Pour répondre à ce problème, la startup s’adresse aux entreprises de toute taille et tout secteur.

« Le calcul des commissions est à la fois complexe et critique », explique Antoine Fort, co-fondateur et CEO de Qobra. « Chaque entreprise a un plan de commissionnement unique qui est encore plus complexe que le calcul de la paie car il fait intervenir de très nombreuses données business, présentes dans des outils hétérogènes, avec des règles différentes selon les équipes qui, en plus, changent dans le temps. »

Ambitions européennes

À ce jour, Qobra a certifié plus de 100 millions d’euros de commissions sur sa plateforme. Parmi ses clients, on peut citer Doctolib, Spendesk, Agicap ou encore La Forêt Immobilier. La startup ambitionne désormais de recruter 30 nouveaux talents, notamment Tech & Produit, et d’ajouter de nouvelles intégrations pour prendre en charge tous les principaux outils CRM, SIRH, ERP et Data Warehouse. Qobra prévoit également de s’étendre en Allemagne et au Royaume-Uni.

« Qobra permet aux entreprises de motiver leurs équipes sales en leur donnant une vue détaillée en temps réel de leurs commissions actuelles et prévues », commente Maximilien Bacot, Founding Partner chez Breega. « Grâce à Qobra, les entreprises peuvent ainsi mesurer l’efficacité et l’impact des plans de rémunération sur leurs chiffres d’affaires. Toutes les données sont exportées automatiquement vers les logiciels de paie, réduisant à la fois les erreurs et les allers-retours. C’est un outil puissant à forte valeur ajoutée qui est voué à se développer. Breega est ravi de soutenir l’équipe de Qobra dans son ambition de devenir la première suite logicielle sales européen ».