ASSISES DE LA CYBERSECURITE, FTX, IRL, DATABRICKS, JOHN GOODENOUGH….

BREAKING NEWS:

Parmi les 13 startups sélectionnées pour pitcher devant une quarantaine d’investisseurs de renom lors du FRENCH CYBER INVESTOR DAY et animée par FRENCHWEB.FR , dans le cadre des A ssises de la Cybersecurité , ce sera PATROWL qui se voit remettre le prix du public lors de l’édition 2023 du prix de l’innovation. La startup propose de cartographier votre IT et réalise des tests d’intrusion (PENTEST). Elle était en compétition avec ANOZRWAY, ESCAPE, FILIGRAN, et STRONG NETWORK. Sur les 8,7 milliards de dollars que FTX doit à ses clients, les adminstrateurs judiciaire de la société auraient récupéré environ 7 milliards de dollars d’actifs liquides. L’AI s’avère être le nouvel outil de création de contenus de masse, au détriment des marques: selon une étude de NEWSGUARD. 141 grandes marques (banque, luxe, ecommerce, …) ont diffusé des publicités principalement via Google Ads, sur 55 sites de faible qualité présentant des articles générés par l’IA, certains de ces sites publiant plus de 1 200 articles par jour. La plupart de ces sites sont financés par la publicité programmatique. L’étude s’est portée sur les marchés US, Français, Anglais et Italien. L’app IRL qui avait levé 200 millions de dollars notamment auprès de SOFTBANK, et GOODWATER CAPITAL, a annoncé sa fermeture après que son comité de direction ait reconnu que 95% des utilisateurs étaient de faux comptes ou gérés par des robots. John B. Goodenough , lauréat du prix Nobel de chimie 2019 pour son rôle dans le développement de la batterie lithium-ion utilisée dans les appareils mobiles et les véhicules électriques, vient de décéder à l’âge de 100 ans.



A LIRE:

FRENCHWEB NETWORK:

[Seed] URBYN lève 2 millions d’euros auprès d’Asterion Ventures pour gérer les déchets des entreprises

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Installée au Royaume-Uni, EVALUAGENT a réalisé une levée de fonds de série A de 20 millions de dollars, dirigée par PeakSpan. Cela porte son financement total à 21 millions de dollars. La startup développe un logiciel de test d’assurance qualité pour les centres d’appels, CAPTIONS , une application de montage vidéo alimentée par l’intelligence artificielle basée à New York, lève 25 millions de dollars lors d’une série B. Cette levée de fonds a été dirigée par Kleiner Perkins, un célèbre fonds de capital-risque, et a valorisé Captions à 250 millions de dollars. Avec ce dernier financement, le montant total des fonds obtenus par Captions s’élève désormais à 40 millions de dollars. ACRYL DATA , qui propose un service de catalogue de données basé sur la plateforme open-source DataHub, a réussi à lever 21 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par 8VC, portant ainsi son financement total à 30 millions de dollars.



EXPERIENCES:

Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

FRENCHWEB MARKET:

DATABRICKS prévoit d’acquérir la startup d’IA générative MosaicML dans le cadre d’une transaction d’environ 1,3 milliard de dollars, prévue avant le 31 juillet ; MosaicML a démarré ses activitées en 2021, la startup a levé 64 millions de dollars notamment auprès de Lux Capital, Playground Global et Correlation Ventures. La société compte 62 employés. THOMSON REUTERS fait l’acquisition de CASETEXT une startup spécialisée dans les legaltech, issue de YCOMBINATOR. Créé en 2013, CASETEXT a récemment pivoté de modèle pour fournir des outils de gestion juridique. L’opération se monte à plus de 650 millions de dollars. CASETEXT a levé plus de 65 millions de dollars notamment auprès d’UNION SQUARE VENTURES et BRIDGE INVESTMENTS



Laurence Le Bousse est promu au poste de Head of Office de la Cantine Numérique Arnaud Fouchet est nommé Responsable marketing France de Zunder Qubit Pharmaceuticals annonce la nomination de son cofondateur Matthieu Montes à l’Institut Universitaire de France



