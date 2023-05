[Seed] VizioSense, une start-up lilloise, veut révolutionner l’industrie grâce à ses capteurs intelligents

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

VizioSense, une start-up basée à Lille, est en train de transformer l’industrie grâce à ses capteurs intelligents de pointe. Fondée par Amine Bourki et Maxime Schacht, l’entreprise se spécialise dans la fourniture de solutions de collecte de données précises et d’analyse pour les secteurs de la santé, de l’industrie et de l’environnement.

VizioSense vient de réussir à lever 1,44 million d’euros lors d’un tour de financement de démarrage. Cette injection de fonds servira à renforcer les activités de recherche et développement de l’entreprise ainsi qu’à soutenir sa croissance sur le marché mondial. Parmi les investisseurs clés figuraient Wesley Clover, Alacrité France et Beangels.

Grâce à ses capteurs innovants, VizioSense permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées en fournissant des informations précises et fiables. Que ce soit pour surveiller les conditions environnementales, optimiser les processus industriels ou améliorer les soins de santé, les capteurs de VizioSense sont conçus pour offrir une qualité et une précision de très haut niveau.