Sens et impact, les deux piliers de la prochaine révolution économique 

Olivier Mathiot, président de The Camp et vice président de France Digitale, a profité de la période actuelle pour prendre du recul. Le cofondateur de PriceMinister a gravi le Kilimandjaro et il ressort de ce temps suspendu un bilan sur le rôle que les entrepreneurs ont à jouer sur les sujets d’impact social et environnemental. « Chacun de nous est amené à faire un travail d’introspection en cette période. La question du sens est la transformation qui va succéder à la révolution digitale », revendique Olivier Mathiot à notre micro.

Mais une révolution économique ne se fait pas sans financement et c’est là que le bât blesse. « L’accueil des investisseurs est beaucoup plus facile pour les dossiers d’entreprise à impact. Cependant, ça ne veut pas dire qu’ils s’engagent massivement dans leur financement», mettait en avant à notre micro Fanny Picard, fondatrice du fonds d’investissement Alter Equity. Un constat qu’Olivier Mathiot ne peut récuser mais qu’il aimerait faire évoluer en devenant lui-même investisseur. « Il faut inventer une nouvelle façon d’investir pour accompagner cette nouvelle révolution. Une solution serait de permettre aux fonds d’investissement d’entrer et de sortir de manière plus fluide pour que la durée d’investissement ne soit pas contrainte uniquement par des facteurs purement financiers », met en avant le cofondateur de PriceMinister.

L’actualité à retenir:

Après une année 2020 historique marquée par un nombre record d’introductions en Bourse à Wall Street dans l’écosystème technologique (420 IPO lancées pour 145 milliards de dollars levés), la vague boursière devrait garder la même amplitude en 2021.

Dans la continuité d’un second semestre 2020 durant lequel la machine boursière s’est emballée avec des IPO très attendues, à l’image d’Airbnb (location de logements entre particuliers), Palantir (analyse de données) et Snowflake (stockage de données dans le cloud), de nouvelles entreprises technologiques envisagent de faire leurs débuts sur les marchés boursiers au premier semestre 2021. C’est le cas notamment de Coinbase, plateforme d’échanges de cryptomonnaies qui profite de l’envolée du bitcoin, et d’Instacart, service de livraison de courses à domicile. Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, nous livre quelques clés de compréhension sur ces deux opérations… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard, zoom sur l’actu Tech

Pour entamer cette nouvelle semaine, WildCard s’intéresse à Bernie Sanders, sénateur du Vermont, et à Phil Spencer, le directeur du Xbox Game Studios. Ils ont tous les deux fait l’actualité ces derniers jours. Le premier a généré des millions de dollars en quelques jours grâce à un cliché devenu iconique et le deuxième a du s’expliquer suite au retard à l’allumage de la célèbre console de jeu.

