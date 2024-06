[SERIE A] 13 millions d’euros pour OMI, et sa solution de création de visuels 3D photorealistes

Omi (https://omi.so), une entreprise française spécialisée dans l’IA générative 3D, annonce une levée de fonds de 13 millions d’euros en Série A. Cette opération est menée par Dawn Capital avec la participation de Founders Future et de business angels réputés à l’instar de Paul ROBSON, ancien Président international d’Adobe

L’histoire de la startup commence en 2020, lorsque Hugo et Paul Borensztein crééent l’entreprise en pleine pandémie. Cette période a mis en évidence le besoin accru de solutions digitales pour les marques. Omi s’est rapidement positionnée dans le domaine de la génération de contenu visuel grâce à l’IA. Le marché de la technologie 3D et de l’IA générative a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Les solutions permettant de créer des visuels photoréalistes ont évolué, et Omi a su se démarquer en offrant une technologie aux rendus très réalistes

Omi utilise une technologie 3D propriétaire combinée à des modèles d’IA générative spécialisés. Cette combinaison permet de créer des images et des vidéos de produits avec un réalisme impressionnant. Contrairement aux solutions 2D disponibles sur le marché, la technologie 3D d’Omi offre une profondeur et une qualité visuelle inégalées. Les utilisateurs d’Omi peuvent générer des visuels de produits en quelques minutes, sans avoir besoin de compétences techniques ou créatives. La plateforme offre un contrôle précis sur chaque élément visuel, permettant aux marques de maintenir une cohérence stricte avec leur identité visuelle.

Omi s’adresse principalement aux grandes marques et aux entreprises de taille moyenne. Parmi ses clients figurent des noms prestigieux tels que Clarins, Nestlé et Fauchon. Ces entreprises utilisent Omi pour créer rapidement des visuels de haute qualité, essentiels pour leurs campagnes marketing. La solution proposée par Omi permet aux marques de réduire considérablement les coûts et le temps nécessaires à la production de visuels. Elle garantit également une cohérence visuelle sur différents marchés, renforçant ainsi l’identité de la marque.

Le modèle économique d’Omi repose sur une licence annuelle, déterminée par le nombre de produits ajoutés à la plateforme. Les tarifs varient de 500 à 1000 euros pour un produit initial, avec des réductions pour des volumes plus importants. Cette structure tarifaire simplifiée rend la solution accessible et évolutive selon les besoins des clients. Sur le plan de l’acquisition client, Omi s’est apppuyé sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Cette stratégie s’est avérée efficace, permettant à l’entreprise de croître rapidement. Plus récemment, Omi a commencé à adopter des stratégies de vente directe et à participer à des événements pour élargir sa base de clients.

Les 13 millions d’euros levés seront utilisés pour l’expansion internationale, notamment aux États-Unis. Omi prévoit également de renforcer sa R&D et de recruter de nouveaux talents pour soutenir son développement. Cette levée de fonds permettra également de développer de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme, améliorant ainsi l’offre actuelle. Omi prévoit d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que la distribution automatisée de contenu et l’utilisation de données de performance pour optimiser la création de visuels. Ces améliorations visent à rendre la plateforme encore plus intuitive et efficace pour les utilisateurs.