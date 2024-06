French Tech : Menace sur l’innovation / 13 millions d’euros pour OMI / Safran acquiert Preligens pour…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

French Tech : Menace sur l’innovation après la dissolution de l’Assemblée

La French Tech fait face à une période d’interrogation voire de peur suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron le 9 juin. Cette décision a pris de court de nombreux acteurs de l’écosystème, notamment les start-up, PME, incubateurs et fonds d’investissement, qui redoutent un arrêt des politiques pro-innovation.

La French Tech a connu une croissance notable grâce à des politiques de soutien et à des financements publics significatifs. Ces dernières années, la France a investi massivement dans l’innovation, avec des initiatives comme le plan France 2030 et l’initiative Tibi. Ces financements, essentiels pour des secteurs comme l’IA et le quantique, pourraient être compromis en cas de changement de cap politique.

Les financements publics jouent un rôle crucial dans l’écosystème Tech français. L’État français est un investisseur majeur, et les fonds européens, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), sont également déterminants pour des projets comme le Campus Cyber Hauts-de-France, par exemple. Une réduction de ces financements pourrait freiner le développement de nombreuses startups.

L’attractivité de la France pour les talents internationaux est également en jeu. La capacité à attirer et à retenir des talents étrangers est essentielle pour le dynamisme de l’écosystème hexagonal. Des mesures ont été mises en place pour faciliter l’immigration légale de talents, permettant aux entreprises françaises de rester compétitives sur la scène internationale.

Enfin, l’exemple du Royaume-Uni post-Brexit inquiète les acteurs de la Tech française. La perte d’attractivité et de financements internationaux pourrait avoir des répercussions similaires en France. Les entreprises craignent un environnement moins favorable aux investissements étrangers, ce qui pourrait entraver leur croissance et leur capacité à innover.

Face à ces défis, différents acteurs de la Tech appellent à maintenir les politiques de soutien et les investissements dans l’innovation. La continuité des financements publics et l’ouverture aux talents internationaux sont perçues comme essentielles pour garantir le développement durable de l’écosystème français.

L’Europe en retard sur les centres de données pour l’IA

Arthur Mensch, cofondateur de MISTRAL AI, a souligné un manque crucial de centres de données en Europe pour répondre à la demande croissante en intelligence artificielle. Lors d’une conférence organisée par la Cour des comptes européenne, Audrey Herblin-Stoop, responsable des affaires publiques chez Mistral AI, a averti que l’Europe doit construire davantage de centres de données et garantir une alimentation électrique suffisante pour soutenir le développement de l’IA.

Mistral AI, qui a récemment lancé un modèle linguistique concurrent de ChatGPT, s’inquiète également de l’accès limité aux infrastructures et à de grandes quantités de données nécessaires pour former des modèles robustes dans diverses langues. Le rapport de la Cour des comptes appelle à des investissements accrus pour que l’Europe puisse rivaliser avec les États-Unis et la Chine dans ce domaine.

Meta suspend le déploiement de l’IA en Europe

META, maison mère de Facebook et Instagram, a suspendu le déploiement de ses outils d’IA en Europe après une demande de la Commission irlandaise de protection des données (DPC). Cette décision fait suite aux plaintes déposées par le groupe de défense des droits numériques Noyb auprès de 11 autorités de protection des données.

Noyb a contesté la clarté des plans de Meta concernant l’utilisation des publications publiques des utilisateurs pour former ses modèles d’IA. Meta, déçue par cette demande, a déclaré que ce retard privera les utilisateurs européens des innovations en IA. La DPC continuera de collaborer avec Meta et d’autres autorités européennes sur cette question.

Le retour à l’analogique : Une tendance croissante

L’inquiétude croissante face à l’addiction aux réseaux sociaux pousse de plus en plus de personnes vers les Polaroids, les cartes postales et le monde physique indique The Guardian dans une enquête. Bea, 37 ans, a décidé d’abandonner son iPhone pour un Nokia 2720 Flip après avoir constaté l’impact négatif des smartphones sur sa vie et celle de ses enfants. Cette tendance vers les « dumb phones » (téléphones mobiles basiques) est également alimentée par les jeunes, désireux de vivre plus hors ligne. Jess Perriam, épuisée par Instagram, a trouvé une nouvelle passion dans l’envoi de cartes postales via le site Postcrossing.

Le retour à l’analogique ne concerne pas seulement les téléphones, mais aussi la musique sur vinyle, les appareils photo à pellicule et les livres papier. Cette tendance, vue comme un contrepoids à la Tech omniprésente, est adoptée par toutes les générations, illustrant un besoin fondamental de connexion physique avec le monde.

Les acteurs des grandes ventes de plantes en difficulté

Le marché des grandes ventes de plantes dans les grandes villes qui a connu un succès impressionnant en post période Covid s’essouffle grandement, la start up Plantes pour tous en tête. Il n’y a plus foule dans le système bien rodé phygital de la réservation par internet de la date et du créneau de venue du consommateur pour créer l’événement dans des lieux éphémères.

Les acteurs souffrent depuis 2023 de par la réduction du pouvoir d’achat et la redynamisation des ventes de plantes chez les hard discounters ; la réduction des marges est une réalité pour les pure players des plantes.

Le salut de ces entreprises qui se voulaient « disrupter » le marché des grandes enseignes du végétal (Truffaut…) affronte la réalité du marché du végétal : baisser les prix, privilégier les ventes en boutiques permanentes « jardineries » revisitées en espace de home déco, d’accessoires et aussi de produits d’animalerie.

Une IA raisonnable et raisonnée

Plus de 100 dirigeants d’entreprises se sont donné rendez-vous la semaine dernière à l’Hôtel de l’Industrie (Paris) sous la houlette de Heart Leadership University, créé par Jean-Noël Thorel, fondateur et PDG de NAOS (Bioderma, Institut Esthederm et État pur) pour la restitution d’une étude exploratoire menée auprès de plus de dizaines de chefs d’entreprises avec le Centre des jeunes dirigeants : « Diriger avec l’intelligence du cœur à l’ère de l’IA. »

Celle-ci invite les chefs d’entreprise à dépasser les gains d’efficacité ou d’efficience (individuels ou pour l’entreprise) afin de tenir compte des impacts de l’IA à plus grande échelle en essayant de comprendre les dynamiques à l’œuvre, en cultivant l’esprit critique, en réfléchissant par le dialogue au juste usage de l’IA dans des processus stratégiques, à ses bénéfices individuels et collectifs (et à ses dérives, ses risques), à réfléchir enfin à comment repasser en mode « manuel » si nécessaire.

Une cour fédérale du Texas a ordonné à Amazon de verser près de 122 millions de dollars à la société adtech AlmondNet. Cette décision fait suite à une plainte pour violation de deux brevets liés au ciblage publicitaire personnalisé.

À nos confrères de Techcrunch, Alexandre Yazdi, cofondateur et PDG de Voodoo, qui a racheté BEREAL, a indiqué, qu’il était conscient des récentes difficultés du réseau social français à augmenter son nombre d’utilisateurs, notamment avec une baisse aux États-Unis. Voodoo prévoit d’incorporer des publicités dans les fils d’actualité des utilisateurs.

La start-up cannoise du new space ENOVA AEROSPACE, fondée à l’été 2019 par Stéphane Heinrich (ex-Thales Alenia Space), se spécialise dans la rentrée dans l’atmosphère des satellites. Elle développe un parapluie de protection pour faciliter le retour des objets spatiaux sur Terre. L’entreprise vise à proposer un démonstrateur d’ici fin 2025. Le projet BFS utilise un textile céramique résistant à 1 500 °C, en partenariat avec RTech et le CNRS-ICARE. Avec un financement de 200 000 EUR de la région Sud et Bpifrance, e.Nova cible le marché des microsatellites et cherche des partenaires pour accélérer son développement.

La communauté d’agglomération VERSAILLES GRAND PARC lance son 1er incubateur de startups pour soutenir les entreprises innovantes. Ce programme, ciblant les start-ups Tech, vise à promouvoir l’économie durable et l’innovation responsable. Dès septembre, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de 9 à 12 mois, incluant des diagnostics, des formations et des mentors. L’incubateur d’iXcampus, partenaire du projet, mettra à disposition des espaces adaptés et des expertises techniques. Cette initiative ambitionne de dynamiser l’économie locale et de répondre aux défis de la transition écologique. Les lauréats seront dévoilés le 2 juillet prochain.

CHRISTINE LAGARDE, présidente de la Banque centrale européenne, visite ce lundi le siège de PASQAL à Massy, en banlieue parisienne. Fondée en 2019, cette start-up française spécialisée dans l’informatique quantique a levé 140 millions d’EUR depuis janvier. Pasqal ambitionne de créer une nouvelle génération de supercalculateurs et vient de former une alliance stratégique avec IBM.

FYLING-ROBOTS, une start-up spécialisée dans les drones, a développé un drone paramoteur innovant capable de transporter de lourdes charges. Inspiré du foil utilisé en nautisme, ce drone utilise une voile légère et résistante pouvant porter jusqu’à 5 tonnes. Capable de voler à plus de 120 km/h, il offre une alternative économique aux hélicoptères pour la livraison de colis lourds. La version actuelle peut transporter 180 kg sur 300 km, avec une faible consommation d’énergie. Les 1ers essais en vol de ce drone, conçu dans l’Hérault, sont prévus pour juillet.

Fin de l’aventure pour NOHÉ, Marque de mode écoresponsable. Anne-Laure Silvestre, sa fondatrice, a décidé de mettre fin à sa jeune pousse créée en 2021 à Lorient. La marque, qui fabriquait des vêtements de haute qualité à partir de matières recyclées, se heurtait à des défis financiers insurmontables. Malgré des efforts pour produire au Portugal et transporter les produits à la voile, l’activité n’a pas suffisamment crû. La marque comptait une communauté en ligne de 13 000 personnes et 3 000 clients e-commerce.

MICROSOFT a annoncé qu’ils ne lancerait pas l’outil Recall, conçu pour suivre l’activité des utilisateurs, avec le Copilot+ PC cette semaine en raison de préoccupations de sécurité. Initialement prévu pour être largement disponible, Recall sera limité à une préversion accessible via le programme Windows Insiders. Cette décision fait suite à des inquiétudes sur la confidentialité et la sécurité des données, notamment le risque de piratage.

+ LA MINUTE CYBER

Enquête sur les cyberattaques en Ukraine comme crimes de guerre C'est une première. Le TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL (TPI) enquête sur les cyberattaques russes présumées contre les infrastructures civiles en Ukraine, les considérant comme des crimes de guerre potentiels. Ces attaques, qui ont perturbé l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que les communications d'urgence, sont examinées en collaboration avec des équipes ukrainiennes. Les procureurs du TPI visent les cyberattaques depuis le début de l'invasion en 2022, et pourraient remonter jusqu'à 2015. Le groupe de hackers « Sandworm » est particulièrement ciblé dans cette enquête. Explosion des cyberattaques dans la Loire et la réponse d'une start-up Le Département de la Loire a constaté une augmentation de 400 % des cyberattaques depuis la pandémie de Covid-19. Pour contrer cette menace, 110 communes de ce territoire sont désormais équipées de boîtiers de protection développés par la start-up stéphanoise SERENICITY. Ces dispositifs ont bloqué plus de 700 000 flux toxiques depuis 2021. Ont été stoppées : 9 562 attaques de rançongiciels, 28 078 attaques provenant de pirates identifiés et 11 307 attaques Cheval de Troie. En moyenne, chaque commune fait face à 16 tentatives d'intrusion par jour. Le déploiement de ces boîtiers, soutenu par l'ANSSI, vise à protéger l'infrastructure numérique locale contre les rançongiciels, chevaux de Troie et autres menaces informatiques. Serenicity compte aujourd'hui 12 salariés avec un chiffre d'affaires en augmentation de 40 % en 2023 pour 750 clients. La start-up développe actuellement un boîtier de protection 100 % souverain avec l'entreprise lyonnaise Clesse. La jeune pousse envisage une levée de fonds en 2025. Hôpitaux et cliniques en lutte contre les cyberattaques En 2023, près de 500 hôpitaux et cliniques ont subi des cyberattaques, dont la moitié étaient malveillantes. Selon le rapport du CERT Santé, ces incidents ont forcé un tiers des établissements à réduire ou interrompre leurs services. Le programme gouvernemental CARE, lancé en 2023, prévoit un budget de 230 millions d'EUR pour renforcer la cybersécurité des structures de santé sur 5 ans. Toutefois, seulement 27 % des établissements disposent actuellement d'une protection contre les rançongiciels, et beaucoup manquent de programmes de sensibilisation et d'analyses des risques. La cybersécurité dans le secteur médical reste donc un défi majeur. IA générative : Un défi pour la sécurité des données Les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) doivent relever un nouveau défi essentiel : protéger les données sensibles contre les risques de divulgation via les plateformes d'IA générative. Une étude McKinsey révèle que 65 % des entreprises utilisent régulièrement ces outils, doublant ainsi leur adoption en un an. Ces assistants facilitent diverses tâches quotidiennes, mais leur utilisation pose des risques de fuites de données et d'accès non autorisés. Pour y remédier, les RSSI doivent mettre en place des politiques de protection des données, utiliser des outils de prévention des pertes de données (DLP) et évaluer rigoureusement les fournisseurs d'IA pour garantir la confidentialité des informations stratégiques. Éviter le « shadow IA », l'utilisation de l'IA dans l'entreprise via des solutions non protégées pour les particuliers s'avère un autre challenge

L’IA s’impose dans le marketing en France

La nouvelle édition de l’étude de Salesforce « State of Marketing » révèle que 74 % des spécialistes du marketing en France expérimentent déjà ou ont totalement intégré l’IA à leurs workflows. Ce sondage, mené auprès de 250 professionnels de l’hexagone, met en lumière plusieurs défis majeurs : 64 % peinent à engager leurs clients en temps réel, et seuls 36 % se disent satisfaits de leur capacité à unifier les données clients. De plus, 56 % des marketeurs français disposent de données en temps réel pour leurs campagnes, et 63 % collaborent avec leur service informatique pour cela. L’IA est principalement utilisée pour améliorer les offres en temps réel (68 %), automatiser les interactions clients (58 %), et intégrer les données (54 %). En termes de personnalisation, les équipes les plus performantes utilisent en moyenne 5,5 canaux, contre 3,5 pour les moins performantes.

[SERIE A] 13 millions d’euros pour OMI, et sa solution de création de visuels 3D photorealistes

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

YoLa Fresh : Levée de fonds Agritech en Afrique

La start-up marocaine YOLA FRESH, spécialisée dans la chaîne d’approvisionnement des produits frais, a levé 7 millions de dollars lors d’un financement pré-série A mené par Al Mada Ventures, avec la participation d’Algebra Ventures, E3 Capital, Janngo Capital et FMO. Fondée par Larbi Alaoui Belrhiti et Youssef Mamou, YoLa Fresh utilise des technologies avancées pour assurer la traçabilité et réduire les déchets. L’objectif est d’améliorer les revenus des agriculteurs et des commerçants, tout en offrant des produits frais à des prix compétitifs. La start-up prévoit d’élargir son réseau logistique et de renforcer sa plateforme technologique.

Sakana AI, une startup tokyoïte spécialisée dans le développement de modèles de langage, fondée l’année dernière par d’anciens employés de Google, est en train de lever environ 100 millions de dollars. Cette levée de fonds, qui valorise la société à 1 milliard de dollars, est dirigée par NEA, Khosla, et Lux.

Enveda, une startup qui combine l’IA avec des remèdes anciens pour la découverte de médicaments, a levé 55 millions de dollars lors d’une extension de sa série B. Parmi les investisseurs figurent Microsoft.

+ ACQUISITIONS

Safran acquiert Preligens pour renforcer ses capacités en IA

SAFRAN a acquis PRELINGENS, une PME spécialisée dans l’IA, pour environ 220 millions d’EUR. Ce rachat, souhaité par le directeur général Olivier Andriès, vise à renforcer les activités de souveraineté de Safran Electronics & Defense. Fondé en 2016, Preligens, principal fournisseur de l’armée française, a signé en 2022 un contrat de 240 millions d’EUR avec le ministère des Armées. Malgré des attentes initiales de 350 millions d’EUR, les actionnaires ont décidé de vendre. Preligens espère ainsi accélérer son développement aux États-Unis grâce à Safran.

L’État offre 700 millions d’EUR pour les activités sensibles d’Atos

L’État français a proposé 700 millions d’EUR pour racheter les activités stratégiques d’ATOS, incluant les supercalculateurs et les produits de cybersécurité, afin de protéger la souveraineté nationale. Cette offre intervient après la sélection du consortium Onepoint pour la reprise d’Atos. Les activités concernées par cette acquisition touchent à la dissuasion nucléaire et aux contrats militaires. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a souligné l’importance de préserver ces secteurs sensibles. L’offre, bien que non engageante, vise à empêcher ces actifs de tomber entre des mains étrangères.

+ FRENCHWEB MARKET

La bataille des semi-conducteurs : Enjeux et stratégies mondiales

Les États-Unis et l’Europe cherchent à regagner du terrain dans la production de semi-conducteurs, dominée par Taïwan, tout en limitant les capacités chinoises. CHRIS MILLER, l’expert et contributeur au Wall Street Journal et New York Times, auteur du nouvel ouvrage « La Guerre des semi-conducteurs », explique que la production des puces les plus avancées est dominée par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). L’Europe, bien que minoritaire dans la production finale, est cruciale pour les machines et composants nécessaires. La Chine, malgré un retard de 5 ans sur Taïwan, progresse dans les puces bas de gamme. Les investissements massifs des États-Unis et de l’Europe visent à combler leurs lacunes dans cette industrie stratégique.

Tempus AI fait une entrée remarquée en bourse

TEMPUS AI, une entreprise spécialisée dans le diagnostic médical par IA, a fait une entrée en bourse notable vendredi sur le Nasdaq sous le symbole « TEM ». La société de Chicago a levé 410 millions de dollars en vendant 11,1 millions d’actions à 37 dollars chacune, atteignant une valorisation de plus de 6 milliards de dollars. L’action a grimpé de 15 % en début de séance avant de clôturer avec une hausse de près de 9 %, pour une capitalisation boursière de 6,65 milliards de dollars. Tempus AI, qui a généré 531,8 millions de dollars de revenus en 2023, prévoit d’être positif en flux de trésorerie et EBITDA d’ici un an. Investisseurs de Tempus AI : Google, Baillie Gifford, Franklin Templeton, NEA et T. Rowe Price.

CrowdStrike atteint de nouveaux sommets et booste la cyber

En une semaine, CROWDSTRIKE, spécialiste de la sécurité des terminaux, a annoncé des résultats impressionnants pour son 1er trimestre clos en avril, avant d’apprendre son entrée dans le S&P 500. Ces événements ont fait bondir le titre de 12 % le 5 juin, puis de 8 % lundi dernier. Les revenus trimestriels ont atteint 921 millions de dollars, surpassant les prévisions de 905 millions, et le bénéfice net par action a grimpé à 93 centimes. Les revenus récurrents annualisés se sont élevés à 3,65 milliards, en hausse de 33 %. Prévoyant maintenant près de 4 milliards de facturations annuelles, CrowdStrike renforce sa position avec une plateforme cloud différenciée et une diversification de son offre de sécurité. Moins d’un an après l’arrivée de Palo Alto Networks, leader du secteur, dans le S&P 500, cette entrée en trombe de CrowdStrike illustre le boom du marché de la cybersécurité en croissance annuelle de 15 %.

CAMILLE GALAP a été élu président de l’Université Paris-Saclay par les membres du Conseil d’administration. Docteur en biologie, il a précédemment dirigé l’Université du Havre et occupé plusieurs postes importants, notamment à la Conférence des présidents d’université et en tant que recteur de l’académie de Guadeloupe. Lors de son premier discours, Galap a présenté un plan d’action en 7 axes pour renforcer la gouvernance, la recherche, la formation, la vie étudiante, l’ancrage territorial, et l’engagement pour l’égalité et la diversité.

SÉBASTIEN BÉAL a été nommé directeur des opérations du groupe Showroomprivé, rejoignant ainsi le comité exécutif. Il pilotera les activités de transport, de management de la chaîne d’approvisionnement, les achats indirects et la logistique. Diplômé d’un master en supply chain management, il a débuté sa carrière chez Louis Vuitton, puis a travaillé chez Itron et Amazon avant de rejoindre Showroomprivé en 2022 en tant que directeur logistique.

WILFRIED VERSTRAETE est nommé président du conseil d’administration de Worldline, fintech française, spécialiste de la sécurisation des paiements et des transactions. Gilles Grapinet et Marc-Henri Desportes sont confirmés dans leurs fonctions de Directeur général et de Directeur général Délégué de l’entreprise. Wilfried Verstraete a dirigé le directoire d’Euler Hermès de 2009 à 2021.

