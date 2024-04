[SERIE A] 14 millions d’euros pour CARBONFACT, solution permettant aux marques de mode de maîtriser leur empreinte carbone

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. On estime en effet que 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues à cette industrie. Face à ce constat, certaines marques tentent de s’engager en limitant leurs émissions de carbone. C’est dans ce contexte que la startup Carbonfact a vu le jour. Incubée chez Y Combinator, elle permet d’évaluer l’empreinte carbone des produits de l’industrie textile.

Lancé en 2021 par Marc Laurent, Martin Daniel et Romain Champourlier, Carbonfact déploie une plateforme de gestion du carbone à destination des marques de mode pour les aider à comprendre d’où viennent leurs émissions de carbone et comment agir sur elles.

Concrètement, la startup permet de réaliser des analyses du cycle de vie (ACV) pour obtenir des informations détaillées sur les principaux facteurs d’émission tout au long de la chaîne de valeur. « Mesurer l’analyse du cycle de vie n’est pas nouveau, mais notre différence est qu’on a investi beaucoup dans le développement informatique, donc on le fait beaucoup plus rapidement », explique Marc Laurent, co-fondateur et CEO de Carbonfact .

CARBONFACT réalise un nouveau tour de table de 14 millions d’euros auprès d’ALVEN, YCOMBINATOR et HEADLINE