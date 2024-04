De fausses offres d’emploi ciblent les développeurs / GETIR, retour à la case départ / SATELLIZ tombe dans l’escarcelle de …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Frank FELLOUS (CANALCHAT), Albert REYNAUD (SEMANA) Jean Pierre REMY (DEEPREACH), Alexandre HUCKERT (LIFEN), Julien KERNECH (PLATO)



+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

GETIR, retour à la case départ.

Getir a annoncé son intention de fermer ses opérations de livraison rapide de courses aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe pour se concentrer sur son marché principal en Turquie. Ce changement stratégique affectera plus de 6 000 emplois dans le monde.

iPadOS d’Apple sous l’œil du cyclone européen

L’Union européenne a récemment désigné IPADOS, le système d’exploitation des iPads d’Apple, comme « gatekeeper » selon la réglementation du DMA. Cette loi vise à réguler les grandes plateformes numériques qui jouent un rôle central sur le marché, en les empêchant de profiter de leur position dominante en Europe pour évincer la concurrence ou contrôler l’accès au marché de l’Union. iPadOS a été jugé essentiel pour les utilisateurs professionnels, surpassant largement les seuils fixés par le DMA pour être considérés comme un acteur incontournable. Apple doit maintenant adapter ses pratiques pour garantir une concurrence équitable et pourrait faire face à des amendes significatives allant jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires global annuel si elle ne respecte pas ces règles.

La CNIL encourage la simplification des traitements de données en santé

La CNIL a émis un avis favorable sur 2 dispositions d’un projet de loi visant à simplifier les procédures de création des traitements de données dans le domaine de la santé. Ce projet, proposé par le ministère de l’Économie, souligne un passage de l’autorisation à l’engagement de conformité comme norme, à l’exception des traitements novateurs. De plus, il introduit l’innovation parmi les missions de la CNIL, permettant ainsi un meilleur accompagnement des entreprises et de la communauté scientifique, spécialement dans le domaine de l’IA. Ce renforcement est aligné avec les stratégies à long terme de la CNIL pour soutenir l’innovation tout en protégeant les droits individuels.

New Space : Latitude et Prométhée s’associent

LATITUDE, entreprise aérospatiale hexagonale créée en 2019, innovateur dans le développement de lanceurs spatiaux légers, s’associe à PROMÉTHÉE EARTH INTELLIGENCE, pionnier français dans les constellations de nanosatellites pour l’observation terrestre. Cet accord, signé peu après la sélection de Latitude par le CNES et l’État dans le cadre de France 2030, constitue le 1er contrat commercial privé de Latitude pour son lanceur Zephyr. Les 2 entreprises envisagent également de développer une capacité d’observation satellitaire souveraine pour la défense. Cette collaboration marque également l’inauguration d’un nouveau hub spatial à Paris, visant à renforcer les synergies entre les acteurs du NewSpace français.

L’IA, nouveau front du marketing digital

Avec l’ascension des CHATBOTS IA, les spécialistes du marketing et de la communication redéfinissent leurs stratégies pour influencer ces conversations automatisées. Selon Jen Kling, experte en marketing, l’IA deviendra aussi incontournable que le SEO, mais avec des risques accrus de chaos, de données et de désinformation. Les marques surveillent de près la représentation que les modèles de langage avancés offrent d’elles, particulièrement dans des domaines sensibles comme la finance, où des mots précis tels que « ESG » (Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) peuvent être préjudiciables. Chris Gee, stratège en marketing digital, souligne l’importance de contrôler l’information relayée par les IA pour préserver la réputation des entreprises. En parallèle, des plateformes comme Reddit voient émerger des bots utilisés pour promouvoir des produits spécifiques.

Recrutement : Retour aux méthodes traditionnelles face à l’IA

Outre-Atlantique, les recruteurs sont confrontés à un afflux massif de candidatures générées par l’IA, avec plus de 3000 postulants pour un seul poste dans une entreprise de santé américaine. Les outils d’IA, intégrés sur des plateformes comme LinkedIn et Indeed, permettent une application en masse, mais soulèvent des préoccupations quant à leur efficacité et leur impartialité. Certains recruteurs expriment leur frustration face à des candidats qui ne maîtrisent pas les tâches qu’ils semblent avoir réussies en ligne, suggérant l’utilisation de l’IA pour résoudre des problèmes complexes. En réponse, beaucoup retournent vers des méthodes de recrutement plus traditionnelles pour évaluer manuellement la qualité et la pertinence des candidats.

Crise chez I.Ceram

Placée en redressement judiciaire, la société limougeaude I.CERAM, cotée en Bourse depuis 2014 et spécialisée dans les dispositifs médicaux, doit relever de multiples défis. Confrontée à des réglementations strictes et une compétition accrue, notamment des géants américains, elle a également souffert de la lenteur des processus d’approbation réglementaire. En mars 2015, la société avait innové avec le 1er sternum en céramique chargé d’antibiotiques. La baisse des tarifs des implants par la Sécurité sociale et des difficultés de recrutement ont compliqué la situation de l’entreprise. Avec des pertes nettes significatives et un chiffre d’affaires insuffisant pour ses ambitions internationales, I.Ceram explore toutes les options pour se redresser, sans envisager de licenciements malgré une nécessité urgente de financement estimée entre 3 et 4 millions d’EUR.

+ EN BREF

Selon le Financial Times, Apple aurait recruté au moins 36 experts en intelligence artificielle provenant de Google et établi un laboratoire secret à Zurich, en Europe, pour développer de nouveaux modèles et produits d’IA. Selon une étude de WEBPURIFY , les enfants de moins de 8 ans aux États-Unis passent en moyenne 2,48 heures par semaine à faire du shopping en ligne, une durée supérieure à celle des adolescents. De plus, 16% des parents craignent que leurs enfants ne deviennent accros à cette activité. L’étude met également en lumière que 72% des parents de préadolescents sont réticents à les laisser faire des achats en ligne sans surveillance. D’autre part, 1 parent sur 5 indique que son enfant a acheté en ligne un article inapproprié pour son âge. Toutefois, 34% des parents reconnaissent que le shopping en ligne développe chez leurs enfants des compétences en gestion financière. Le FINANCIAL TIMES a signé un accord de licence avec OPENAI, permettant à la startup soutenue par Microsoft d’entraîner ses modèles d’IA sur le contenu archivé du FT. Cet accord autorise également ChatGPT à fournir des résumés courts d’articles du FT, enrichissant ainsi l’expérience de ses 100 millions d’utilisateurs mondiaux. John Ridding, PDG du FT, souligne l’importance de la compensation pour l’utilisation des matériaux et la transparence dans cette collaboration. C’est le 5e accord de ce type conclu par OpenAI après ceux avec l’Associated Press, Axel Springer, Le Monde, et Prisa Media. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. L’UNION EUROPÉENNE va lancer des enquêtes sur FACEBOOK et INSTAGRAM concernant des infractions potentielles aux règles de modération de contenu, notamment sur la gestion des publicités politiques. Ces investigations sont motivées par des soupçons de non-respect du Digital Services Act (DSA), dans un contexte de craintes accrues d’ingérence russe dans les prochaines élections européennes de juin. Meta, déjà interrogé sur diverses problématiques telles que la désinformation ou la sécurité des mineurs, pourrait faire face à des amendes allant jusqu’à 6% de ses revenus mondiaux pour non-conformité. Le réseau social MASTODON , fondé par l’Allemand Eugen Rochko, se réorganise face à un revirement fiscal outre-Rhin. Alors que l’entité allemande perd son statut non lucratif, une nouvelle branche à but non lucratif, Mastodon, Inc., voit le jour aux États-Unis. Ce changement, impulsé par la nécessité d’adapter les sources de financement principalement issues de Patreon, vise à préserver l’engagement du réseau envers les intérêts de ses utilisateurs. Cette restructuration survient alors que l’équipe de développement, actuellement composée de 2 membres, s’apprête à accueillir une 3e personne grâce à une récente levée de fonds. WHITELAB GENOMICS , l’Institut de la Vision et ADLIN SCIENCE s’associent pour développer une nouvelle génération de thérapies géniques dans le domaine de l’ophtalmologie. Grâce à un financement de 4 millions d’EUE par l’État et la Région Île-de-France, le projet GEAR vise à créer des vecteurs viraux optimisés pour la thérapie génique de la rétine. Ces vecteurs, basés sur des virus adéno-associés (AAV), sont conçus pour cibler spécifiquement les photorécepteurs de la rétine, cellules clés affectées dans de nombreuses maladies oculaires héréditaires. En utilisant l’IA, les chercheurs espèrent accélérer le développement et améliorer l’efficacité des traitements, avec l’ambition de faire de la France un leader en biothérapie d’ici 2030.



+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

LETSIGNIT : Créez, gérez et déployez des signatures mail professionnelles uniformisées pour tous vos collaborateurs, en un minimum d’effort.

Programmez des campagnes de communication dans tous les emails qu’échangent vos employés. Engagez vos audiences – externes comme internes – sur votre 1er canal de communication.

En savoir plus : Découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque – Cliquez ici.

LETSIGNIT a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Cybersécurité : Les enjeux des JO de Paris À l’approche des Jeux olympiques de Paris, prévus dans moins de 100 jours, la vigilance en matière de cybersécurité devient cruciale pour les collectivités françaises. Bien que directement impliquées, 73 collectivités, dont la capitale, joueront un rôle clé en accueillant des épreuves et des athlètes. Vincent Strubel de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) souligne que cet événement représente un « test de notre cybersécurité comme jamais auparavant », anticipant une augmentation significative des attaques informatiques. Les mesures préventives incluent la mise en place de la double authentification, la vérification des infrastructures web, et l’intensification des sauvegardes. Les collectivités sont invitées à préparer une communication proactive pour gérer et dédramatiser les incidents potentiels, évitant ainsi la panique inutile. Bretagne Cyber Alliance : Un campus pour le futur de la cybersécurité La Bretagne se positionne comme un acteur majeur en cybersécurité grâce au lancement de la Bretagne Cyber Alliance. Réunissant des responsables régionaux et de l’État à Lannion, cette initiative vise à faire de la région un leader européen dans ce domaine crucial. Actuellement, la cybersécurité en Bretagne représente 8 000 emplois répartis dans 160 entreprises, un nombre prévu d’augmenter significativement, avec des projections de 12 000 à 16 000 emplois à moyen et long terme. L’effort de formation est également renforcé, avec 3 500 étudiants actuellement inscrits. Ce campus, au cœur des stratégies régionales, entend promouvoir les carrières en cybersécurité dès l’école primaire, s’adressant notamment aux jeunes filles pour diversifier le secteur. On compte aussi des startups spécialisées dans le domaine de la cybersécurité, dont celles développées à Rennes, notamment SECURE-IC, GLIMPS, HOGO et SEKOIA. Alerte aux fausses offres d’emploi : les développeurs ciblés par un malware Des développeurs web sont les dernières victimes d’une tactique de cybercriminalité où de prétendus recruteurs, possiblement nord-coréens, utilisent de faux entretiens pour diffuser un malware RAT, écrit en Python. Baptisé DEV#POPPER par le Securonix Threat Research, ce malware est introduit via une porte dérobée lors de fausses épreuves de codage. Selon les chercheurs, cette méthode d’attaque est similaire à celle employée par le Lazarus Group de Corée du Nord. Le stratagème consiste à envoyer un exercice de codage via un fichier GitHub qui, une fois exécuté, télécharge un script malveillant permettant le contrôle à distance de l’ordinateur. Ces attaques exploitent la vulnérabilité des développeurs en recherche d’emploi, les mettant en garde contre les offres trop alléchantes. Afin de prévenir des incidents similaires à l’attaque du botnet Mirai en 2016, le Royaume-Uni est le premier pays à interdire les noms d’utilisateur et mots de passe par défaut, trop facilement devinables, dans de nombreux appareils IoT. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Ralentissement marqué des dépenses en publicité sur les réseaux sociaux Selon ONLYACCOUNTS IO, les dépenses mondiales en publicités sur les réseaux sociaux atteindront 220 milliards de dollars en 2024, marquant une croissance de 6,1%, soit 6 fois moins qu’au pic du marché il y a 3 ans. Selon STATISTA, cette croissance devrait encore décroître pour s’établir à 3,4% d’ici 2028. En parallèle, l’industrie de la publicité digitale verra ses dépenses augmenter jusqu’à 740 milliards de dollars en 2024, mais avec un ralentissement généralisé : la publicité de recherche passera de 11% de croissance à 9,8%, tandis que les publicités vidéo et audio connaîtront des chutes de 8,3% à 5,3% et de 9,8% à 3% respectivement dans les prochaines années. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Technique Solaire contracte 224 M EUR de dette pour construire 300 projets greenfield

TECHNIQUE SOLAIRE a sécurisé un financement de 224 millions d’EUR en dette senior avec Bpifrance et la Caisse d’Épargne CEPAC. Cette somme vise à élargir son portefeuille en ajoutant près de 300 nouveaux projets solaires photovoltaïques, totalisant une capacité de 162,6 Mégawatts-crête (ou MWc). Cette levée signe la plus importante de son existence en dette senior. Les installations à venir, prévues pour être achevées d’ici fin 2026, varient entre hangars agricoles, ombrières de parking, et un parc flottant. Le groupe, qui exploite déjà plus de 500 MWc, renforce ainsi sa présence en France et à l’international, soutenant son objectif de 4 GWc d’ici 2030.

ACQUISITION

Outscale renforce son offre cloud avec l’acquisition de Satelliz

OUTSCALE, entité de Dassault Systèmes, consolide son leadership dans le cloud en acquérant SATELLIZ, spécialiste des services Kubernetes, pour un montant non communiqué. Cette opération stratégique élargit les services managés d’Outscale, intégrant des solutions hautement sécurisées pour répondre à l’exigence croissante de flexibilité et d’efficacité des entreprises. L’acquisition permet à Outscale de proposer des services Kubernetes managés 24/7, répondant ainsi aux défis de mise à l’échelle et de sécurité des infrastructures modernes. Avec cette initiative, Outscale vise à accélérer la transformation numérique et à renforcer la cybergouvernance des organisations en Europe.

Europa Group étend son empire dans le secteur médical

EUROPA GROUP, déjà leader en France dans le domaine de l’information et de la formation santé (535 collaborateurs et 160 millions d’EUR de chiffre d’affaires en 2023), annonce l’acquisition de 3 nouvelles entités : APM INTERNATIONAL, BOSPHORE SENSE et SMART DATA POWER. Ces acquisitions, soutenues par l’actionnaire majoritaire Abenex, visent à doubler la taille du groupe d’ici 5 ans, atteignant ainsi un chiffre d’affaires prévisionnel de 320 millions d’EUR. APM International, reconnue mondialement dans la presse santé, Bosphore Sense, spécialiste en communication santé, et Smart Data Power, innovateur en datamarketing, renforcent l’offre d’Europa Group, permettant une intégration verticale et l’expansion de services managés et conseils en santé.

Valtech s’agrandit avec Kin + Carta

VALTECH, spécialiste de l’innovation par l’expérience, a finalisé l’acquisition du cabinet de conseil britannique KIN + CARTA pour 278 millions d’EUR. Cette opération stratégique renforce l’offre de Valtech en matière de transformation numérique, intégrant les compétences de Kin + Carta dans le cloud, le développement de produits, les données et l’IA. Cette fusion étend également la présence mondiale de Valtech, ajoutant 1 900 spécialistes à son réseau déjà fort de 6 000 professionnels. Avec cette acquisition, Valtech, soutenue par des capitaux propres et de la dette externe, vise à accroître son chiffre d’affaires pour se rapprocher du milliard de dollars.

Formation : Rise Up acquiert Domoscio

RISE UP, spécialiste européen de la gestion de formation professionnelle (HR Tech), annonce l’acquisition de DOMOSCIO, spécialiste français de l’adaptive learning. Cette fusion, stratégique pour Rise Up, permet d’accélérer le Time-to-Skill des organisations grâce à des parcours d’apprentissage personnalisés et automatisés basés sur l’IA. Avec plus de 5 millions d’apprenants actifs et des clients tels que Axa et Schneider Electric, Rise Up, renforcé par Domoscio, ambitionne d’améliorer l’expérience d’apprentissage à grande échelle.

Expansion stratégique pour Orisha avec l’acquisition de Gaïana

ORISHA (anciennement DL SOFTWARE), éditeur européen de logiciels ERP et de gestion, est entré en négociation exclusive avec Meanings Capital Partners pour l’acquisition du Groupe Gaïana, leader en logiciels pour l’Agrifood. Ce rachat s’inscrit dans une stratégie de diversification et d’expansion d’Orisha, prévoyant la création d’une nouvelle Business Unit. Gaïana, doté de 36 ans d’expertise, 250 employés et 23 000 utilisateurs, vise l’expansion en Espagne et en Italie. Cette acquisition pourrait augmenter le chiffre d’affaires d’Orisha de 40 millions d’EUR, renforçant sa présence sur le marché européen. La finalisation est attendue pour début de l’été.





+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

L’Europe investit massivement dans l’IA

Face aux défis comme les barrières réglementaires et la pénurie de compétences numériques, L’UNION EUROPÉENNE mise sur l’IA pour stimuler son économie. Le plan Next Generation EU dédié à l’innovation et la transformation digitale consacre 4,4 milliards d’EUR pour des initiatives d’IA. L’Italie et l’Espagne se distinguent particulièrement dans ce domaine, concentrant à elles deux 71% de cette enveloppe allouée (avec respectivement 42 et 18 milliards d’EUR), la France pointant en 4e position (avec 7,7 milliards d’EUR). Ces investissements s’inscrivent dans une vision plus large où, d’ici 2030, l’IA pourrait contribuer à hauteur de plus de 11 000 milliards d’EUR à l’économie mondiale et créer 60 millions de nouveaux emplois. Malgré cet optimisme, l’Europe doit encore surmonter des obstacles significatifs comme l’adoption lente de l’IA dans des secteurs clés tels que la santé et l’administration publique, souligne le Parlement européen.

Selon PitchBook, les investisseurs ont injecté environ 330 milliards de dollars dans quelque 26 000 startups spécialisées en intelligence artificielle et apprentissage automatique au cours des trois dernières années. Ceci représente une augmentation de 66 % par rapport aux 198 milliards de dollars investis dans 20 350 entreprises d’IA entre 2018 et 2020.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Tesla conquiert le marché chinois avec le full self-driving

La visite d’Elon Musk en Chine a marqué une victoire pour TESLA, avec l’obtention d’assouplissements réglementaires pour son système Full Self-Driving. Ce progrès devrait réduire les préoccupations sur la sécurité des données et la vie privée, facilitant l’entrée de cette technologie sur le marché chinois. Par ailleurs, un partenariat avec Baidu va permettre de développer des technologies de cartographie et navigation essentielles au FSD. Suite à ces annonces, l’action de Tesla a bondi de 13,5% à Wall Street en début de séance.

En décembre 2023 après avoir levé 106 millions de dollars, BLAIZE, spécialisée dans la conception de puces IA pour les appareils de périphérie et les centres de données, a annoncé son intention de s’introduire en bourse via une fusion avec une SPAC.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

TRKKN, société allemande spécialisée en analytics et services d’infrastructure cloud de Google, étend sa présence en Europe avec l’ouverture d’une filiale en France. CAMILLE GIARD, précédemment directrice d’Annalect France où elle supervisait l’expertise data, prend la direction générale de la nouvelle entité française.

NATHALIE GUICHARD, ingénieure générale de l’armement, devient directrice de la recherche, de la technologie et de l’innovation à l’Agence européenne de Défense.

PHILIPPE LAURENCE est nommé directeur conseil en affaires publiques du cabinet de conseil Altermind, après avoir été responsable affaires publiques de la legaltech Doctrine depuis 2018. Hugo Ruggieri, directeur juridique de Doctrine, élargit ses fonctions pour inclure les affaires publiques.

AGATHE NICOLLE, fondatrice de Woô, quitte l’agence d’influence qu’elle a créée en 2015. Sous sa direction, Woô a prospéré, attirant plus de 60 experts du digital et collaborant avec environ 800 marques, incluant des géants comme L’Oréal et Panasonic. Nicolle a aussi contribué à la fondation de l’Association Pour une Influence éthique (APIE) en juin 2023.

+ BOOKS

Faire parler les ordinateurs. La révolution ChatGPT (par Guillaume Wisniewski) chez Dunod

Dans cet ouvrage pédagogique et vulgarisateur, G. Wisniewski, expert en IA, ingénieur en informatique et enseignant-chercheur à l’Université Paris Cité, démystifie comment les ordinateurs ont acquis la capacité de « modéliser » et manipuler des aspects du langage humain. L’auteur trace l’évolution de la technologie depuis ses débuts jusqu’à ses capacités actuelles, où des systèmes tels que ChatGPT impressionnent par leur aptitude linguistique. Il expose les méthodologies qui ont révolutionné ce champ et discute des implications de laisser de grandes entreprises comme les GAFAM dominer ce secteur.

Wisniewski rend accessible des concepts complexes et révèle techniquement comment des machines, dénuées de compréhension, génèrent des textes pertinents pour les humains. En s’appuyant sur son expérience et ses recherches, il illustre avec tact et explicitations les croisements de l’IA, de l’informatique, des mathématiques et de la linguistique qui permettent ces avancées. Ce livre est particulièrement précieux pour les entrepreneurs, car il éclaire les capacités actuelles en devenir de l’IA dans le traitement du langage, essentiel pour innover et rester compétitif dans l’économie numérique.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR