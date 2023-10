[SERIE A] 25 millions d’euros pour HARFANGLAB sa solution d’EDR (Cybersécurité)

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Créée en 2018 par Grégoire Germain et Xavier Boreau, HarfangLab s’est rapidement positionnée dans le domaine de la cybersécurité en France. La société édite un logiciel EDR (Endpoint Detection and Response), une technologie conçue pour anticiper et neutraliser les cyberattaques sur les ordinateurs et les serveurs des entreprises. La proposition de valeur d’HarfangLab repose sur trois piliers principaux : l’ouverture de sa solution, la transparence des données collectées, et l’indépendance numérique offerte à ses clients en termes de choix d’hébergement.

L’EDR d’HarfangLab se distingue par sa capacité à s’intégrer nativement à toutes les autres briques de sécurité, assurant ainsi une protection complète des actifs numériques d’une entreprise. La technologie a également été reconnue pour sa robustesse technique, attestée par une certification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et des résultats de très bon niveau lors des évaluations MITRE ATT&CK en 2023.

Avec la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques et notamment des rançongiciels, HarfangLab adresse un marché en forte croissance ciblant les entreprises et organisations de toutes tailles et de tous secteurs, avec une attention particulière pour celles évoluant dans des domaines très sensibles et nécessitant une protection maximale de leurs actifs numériques.

Avec 800 000 postes de travail et serveurs protégés, HarfangLab a su convaincre plus de 250 clients de la pertinence et l’efficacité de sa solution. Parmi eux figurent des administrations, des entreprises et des organisations d’envergure internationale.

Un Nouveau Financement auprès de Crédit Mutuel Innovation, avec la participation de MassMutual Ventures et Elaia.

HarfangLab annonce avoir levé 25 millions d’euros en série A lors d’un tour de table mené par Crédit Mutuel Innovation, avec la participation de MassMutual Ventures et Elaia. Ce financement vise à soutenir l’entreprise dans son développement à l’international et tout en continuant à investir dans la recherche et le développement. La startup avait déjà réalisé un tour de table en 2021 de 5 millions d’euros auprès d’ELAIA

Une équipe de direction qui se renforce d’experts agguérris

En septembre 2023, HarfangLab, entreprise française spécialisée dans la cybersécurité, a renforcé son équipe de direction avec l’intégration de deux profils d’experts. Anouck Teiller, diplômée de Sciences Po Paris et forte d’une expérience notable au sein de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et en tant que conseillère pour la transformation numérique de l’État, a rejoint l’entreprise en tant que Chief Strategy Officer. Tanguy de Coatpont, avec un parcours de 16 ans chez Kaspersky, notamment en tant que Directeur général de l’Europe du Sud, a été nommé Chief Revenue Officer.