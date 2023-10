360LEARNING, GETSAFE, DOCKER … Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

↗ Malgré ses 2 millions d’euros levés auprès de MySEEDCAP, BPI France et CIC Capital Ventures, et l’accompagnement du programme d’accéleration de SAP (SAP.IO), la startup lilloise eLamp n’aura pas réussie à véritablement décoller. Spécialiste de la gestion des compétences par l’IA, ELAMP se fait racheter par 360LEARNING, qui devrait intégrer une vingtaine de collaborateurs à son équipe internationale qui en compte plus de 400. ↗ Getsafe, une start-up insurtech numérique allemande, met la main sur le portefeuille allemand de Luko, dont nous avions révélé les difficultés début septembre. La startup avait réussi à convaincre l’assureur britannique Admiral Group d’acquérir ses actifs français, et obtenir le temps nécessaire pour céder ses actifs en Allemagne ni en Espagne. Avec cette acquisition, Getsafe consolide sa présence sur le marché, étant désormais présent dans quatre pays. Le développement de Luko en Allemagne, remonte à 2022 avec l’acquisition de la start-up allemande Coya, cet acquisition client vient renforcer significativement la part de marché de Getsafe. ↘ Ce samedi, une cyberattaque a frappé deux sites du centre hospitalier situés à Vittel et Neufchâteau, dans les Vosges. Suite à l’incident, les systèmes informatiques « ont été immédiatement confinés », selon un communiqué de l’établissement. Une cellule de crise a également été mise en place pour gérer la situation et probablement évaluer l’étendue des dégâts, ainsi que pour mettre en Å“uvre des stratégies de remédiation et de reprise après incident. Les attaques contre les infrastructures de santé ont été particulièrement préoccupantes ces dernières années, les cybercriminels ciblant souvent ces institutions vitales pour maximiser l’impact de leurs actions ↘ Yuga Labs, la société créatrice du célèbre Bored Ape Yacht Club (BAYC) et d’autres NFTs notables, traverse une période de restructuration, entraînant le licenciement de certains membres de son personnel aux États-Unis. Le sort de ses équipes internationales devrait être connu dans les prochaines heures. ↗ Selon les données fournies par l’International Data Corporation (IDC), Google a connu une progression notable dans les expéditions de ses téléphones Pixel, enregistrant l’envoi d’environ 37,9 millions d’unités de 2016 à 2023. Cette période a été marquée par une année record au cours des 12 derniers mois, où l’entreprise a expédié près de 10 millions de téléphones, une hausse significative par rapport aux 7,2 millions d’unités en 2019. ↗ Docker avec ses partenaires Neo4j, LangChain et Ollama, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle pile d’IA générative préconfigurée, élargissant ainsi son offre avec une série de nouvelles capacités en Intelligence Artificielle et Machine Learning. Cette pile, prête à coder et hautement sécurisée, intègre les Large-Language Models (LLMs) d’Ollama, les bases de données de graphes de Neo4j, et le système de LangChain. Elle offre aux développeurs la possibilité de déployer des applications d’IA générative en quelques minutes, sans nécessité de rechercher, rassembler et configurer diverses sources et technologies. ↘ JUNIPER NETWORKS, licencie 440 de ses collaborateurs pour faire face à une baisse de ses activités.

LE CHIFFRE DU JOUR: 3 EUROS

C’est ce que vous paierez en plus pour toute commande de livres inférieure à 35 euros sur les plateformes en ligne à l’instar d’AMAZON ou de la FNAC DARTY. Une mesure qui vise à dynamiser les librairies qui voient leurs activités baisser significativement ces dernières années. Inutile d’ajouter à votre commande un autre objet, les frais de ports resteront à 3 euros. La loi sur l’économie du livre ne concerne pas les livres d’occasion.

(exclu) L’accélérateur de start-ups, Techstars, basé à Seattle, annonce un investissement dans Cloud-Fence, une startup parisienne pécialisée dans la sécurité réseau cloud, Cloud-Fence offre une solution permettant aux utilisateurs de déployer et d’intégrer un dispositif de sécurité réseau complèt dans un seul environnement cloud. Fondée en 2023 par Mounira Remini et Satish Chitupolu, la start-up permet une connexion facile de l’environnement cloud à sa solution, assurant ainsi une découverte automatique des actifs du cloud, ainsi que des menaces et vulnérabilités, tout en offrant une visualisation via des tableaux de bord.

ORAKL ONCOLOGY, start-up en oncologie de précision, a levé 3 millions d’euros pour développer sa plateforme biotech, intégrant biologie de pointe et données patients à grande échelle, visant à modéliser précisément les tumeurs et accélérer le développement de médicaments oncologiques. La levée de fonds a été dirigée par Speedinvest, avec HCVC et Verve Ventures.

Depuis décembre 2020, 28 entreprises coté en bourse du secteur tech ont été acquises, avec une nette accélération puisque 10 de ces acquisitions ont eu lieu depuis novembre 2022. Les entreprises cibles, affichant une croissance YoY médiane de 19% et des revenus proches du milliard de dollars, ont été vendues pour un prix médian de 6,3 milliards de dollars, principalement à des firmes de capital-investissement.

Thoma Bravo se distingue en réalisant 7 de ces acquisitions. Bien que la rentabilité ne soit pas un critère clé (marge EBITDA médiane de -2%), la taille et la croissance stable semblent être des atouts majeurs pour les acquéreurs.

Cette tendance survient dans un contexte où les IPO de SaaS se raréfient, avec seulement une introduction (Klaviyo) depuis janvier 2022, contrastant avec les 40 de l’année 2021.

Les acteurs du capital-investissement rebattent les cartes du marché et contribuent à une forte consolidation du secteur tech.

Nawal MARZIN est promue Directrice Communication de l’Unité Clients & Industrielle Ile-de-France chez Orange . Julien HOUDAYER est promu Principal GTM, Programmatic Video chez AMAZON Ads EU . Sophie BALDY MOULINIER est nommée Revenue & Sales Opérations Manager chez Frichti.



