[Série A] BTP: la startup française Tracktor lève 12 millions d’euros pour faciliter la location de matériel

Tracktor, une plateforme française qui permet aux professionnels du BTP de louer du matériel, annonce une nouvelle levée de fonds de 12 millions d’euros auprès d’AXA Venture Partners (AVP), de Bpifrance via son fonds Digital Venture, et de ses investisseurs historiques (Kerala Ventures dirigé par Antoine Freysz, BTP Capital Investissement et des entrepreneurs comme Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Xavier Niel et Pascal Casanova). La startup française avait déjà levé 3 millions d’euros en janvier 2019 et 700 000 euros en 2017.

Fondé en 2017 par Laura Medji, Julien Mousseau et Idir Ait Si Amer, Tracktor est parti du constat que louer du matériel pouvait s’avérer être chronophage et fastidieux pour les professionnels. Face à ce problème, la startup a développé une solution clé en main qui sécurise le processus.

« Nous avons discuté avec des boîtes de travaux », explique le CEO, Idir Ait Si Amer. Leurs retours démontrent les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. « À chaque fois que nous voulons une machine, il faut identifier ceux qui sont proches du chantier, les consulter pour savoir s’ils ont de la dispo, négocier les prix, et on ne sait pas si on va bien être livrés et si la machine va fonctionner correctement. »

3 500 entreprises clientes

La startup revendique à ce jour plus de 3 500 entreprises clientes dans les secteurs de la construction et de l’industrie, et affirme leur faire gagner jusqu’à 3h sur la gestion de chaque location. Tracktor ambitionne désormais de multiplier par trois le volume d’affaires réalisé en 2021 et, sur le plus long terme, de s’étendre à d’autres pays européens comme la Belgique ou les Pays-Bas.

« La crise du Covid a été un catalyseur pour l’adoption de solutions digitales notamment pour les particuliers mais aussi pour les entreprises », commente François Robinet, Managing Partner d’AXA Venture Partners. « Nous pensons que les années qui viennent verront l’avènement d’un grand nombre de marketplaces BtoB. Dans cette optique et en établissant une véritable place de marché dédiée à la location de matériels, Tracktor peut profondément transformer le marché pour l’industrie du BTP. Nous avons été convaincus par cette vision portée par Idir et Julien et pensons qu’ils sauront la mettre en œuvre en France et à l’étranger ».

