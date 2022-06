[Série A] Cryptomonnaies : Flowdesk lève 30 millions de dollars auprès d’Eurazeo, ISAI, Ledger et Coinbase

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La solution française de trading de crypto-actifs et de market-making Flowdesk lève 30 millions de dollars pour se déployer aux États-Unis. Cette opération a été réalisée auprès d’Eurazeo, Aglaé Ventures, ISAI, Speedinvest, Fabric.vc, Ledger et Coinbase, ainsi que 20 business angels, parmi lesquels Alexandre Prot (Qonto), Nicolas Julia (Sorare), Pascal Gauthier (Ledger) ou encore Sébastien Borget (The Sandbox).

Lancé en 2020 par Guilhem Chaumont, Paul Bugnot, François Cluzeau et Balthazar Giraux, Flowdesk déploie une solution de trading mais également des services de market-making à destination des acteurs du Web3, dont notamment des émetteurs de jetons en cryptomonnaies.

Ouverture de bureaux aux États-Unis cette année

« Aujourd’hui, il y a près de 10 000 émetteurs de cryptomonnaies, et ce chiffre est en constante évolution. Tous ces émetteurs ont des gros besoins de liquidité, un besoin notamment lié à la fragmentation des marchés crypto », explique Guilhem Chaumont. « C’est là que nous intervenons en proposant une infrastructure de trading et un produit de market-making, qui permet d’assurer la liquidité de ces jetons. » À ce jour, la startup compte parmi ses clients plus de 50 émetteurs de jetons de cryptomonnaies, des entreprises comme des fonds d’investissement.

Forte de 35 collaborateurs, la startup ambitionne de développer de nouveaux produits et de recruter pour atteindre « une centaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année », confie Guilhem Chaumont. « Nous allons également ouvrir des bureaux aux États-Unis cette année. Cette ouverture est justifiée par un besoin d’expansion mais aussi de couverture des activités de trading. »

Retrouvez l’interview complète de Guilhem Chaumont, co-fondateur de Flowdesk :