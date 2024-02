MIRAKL entre en phase d’acquisition / PENNYLANE lève 40 millions d’euros / UBER renoue avec les bénéfices.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

BREAKING NEWS:

Identité numérique : France Identité accélère Depuis mai 2022, l’application FRANCE IDENTITÉ portée par le ministère de l’Intérieur transforme l’accès aux services administratifs en France. Gratuite et fonctionnant avec la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire, elle permet déjà à ses utilisateurs (en bêta) de remplacer les photocopies de carte d’identité par un justificatif numérique à usage unique. Elle donne accès à plus de 1800 démarches administratives via FranceConnect et intègre le permis de conduire, permettant un contrôle sans contact par la police et la gendarmerie. L’application, qui s’ouvre à d’autres documents officiels dans les mois à venir, testera également l’identification dans les transports avec la SNCF. Une innovation majeure est attendue pour les élections européennes de 2024, avec la mise en place de procurations entièrement en ligne, évitant le déplacement en commissariat ou en mairie pour 50 communes pilotes. Souveraineté technologique : L’UE lance STEP L’Union européenne franchit un pas décisif vers le renforcement de sa souveraineté technologique avec l’accord sur la plateforme de technologies stratégiques pour l’Europe (STEP). Cette initiative vise à mobiliser des investissements dans le numérique, la deeptech, les technologies propres et les biotechnologies. Un « sceau de souveraineté » récompensera les projets favorisant l’autonomie européenne. STEP vise à canaliser les ressources financières disponibles au sein de l’UE vers des projets prometteurs, en utilisant les programmes et fonds existants, plutôt que de créer un nouveau fonds spécifique. Nouvelles mesures pour l’export français Face à un déficit commercial record de 164 milliards d’EUR en 2022, la France redouble d’efforts pour dynamiser ses exportations. En 2023, Bpifrance a injecté 19 milliards d’euros dans l’export via 18 680 chèques relance et 1 976 contrats VIE, soutenant ainsi 3 000 PME. Toutefois, ce montant n’atteint pas les performances de 2022. Pour inverser la tendance, l’État simplifie les démarches pour les PME et ETI, leur permettant de bénéficier plus aisément de l’assurance crédit-export. Une nouvelle mesure autorise les assurances caution-export pour les montants inférieurs à un million d’EUR à être octroyées directement par les antennes régionales de Bpifrance. De plus, l’État peut désormais prêter directement à des pays étrangers pour financer des projets d’infrastructures impliquant des entreprises françaises, avec 542 millions d’EUR déjà engagés l’an dernier. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité internationale des entreprises françaises en simplifiant et en élargissant l’accès aux soutiens financiers. Quels audits indépendants pour l’IA ? Face à la méfiance croissante des consommateurs envers l’autorégulation des géants technologiques et l’absence de normes gouvernementales aux États-Unis, des experts et législateurs, dont le sénateur américain John Hickenlooper, plaident pour des audits indépendants des systèmes d’IA. Ces audits viseraient à minimiser les risques et renforcer la confiance, notamment en vérifiant la conformité aux lois et réglementations. Malgré la mise en place d’un cadre de gestion des risques liés à l’IA par le National Institute of Standards and Technology (NIST), il n’existe pas encore de certification ou validation des produits IA. Des entreprises commencent à offrir des services d’évaluation de la conformité des modèles d’IA, mais les standards clairs d’audit font défaut, risquant de semer la confusion tant pour les entreprises que pour les consommateurs. rBIO révolutionne la production d’insuline pour réduire les coûts La startup de biotechnologie RBIO, basée à Houston, promet de chambouler le marché de l’insuline en introduisant une méthode de production innovante utilisant des bactéries sur mesure, capable de doubler le rendement actuel. Aux États-Unis, environ 8 millions de personnes dépendent de l’insuline pour gérer leur diabète, mais l’augmentation constante des prix rend ce médicament vital de plus en plus inaccessible, poussant jusqu’à un quart des utilisateurs à réduire ou à sauter des doses pour des raisons financières. rBIO vise à produire une version biosimilaire de l’insuline, qui serait non seulement structurellement et fonctionnellement similaire aux marques existantes, mais aussi nettement moins coûteuse grâce à son procédé de production plus efficace. L’entreprise prévoit de commencer un essai clinique cette année pour confirmer l’efficacité de son produit. Cette initiative pourrait offrir une alternative abordable dans un marché dominé par 3 grands fabricants et marqué par des prix élevés attribués, en partie, à des pratiques controversées de gestion des rabais par les intermédiaires. FW500 J-20 Le FW500 prend une nouvelle dimension, celle d’un écosystème qui s’est considérablement structuré et étoffé. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

EN BREF

DISNEY prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games et collaborer à la création d’un nouveau « univers » lié à Fortnite, intégrant du contenu de Disney et Pixar. AIRBUS HELICOPTERS élargit ses capacités dans le domaine des drones militaires avec l’acquisition d’AEROVEL, spécialiste américain reconnu pour son drone Flexrotor. Conçu pour les missions de renseignement et de surveillance, le Flexrotor peut opérer plus de 12 h en mer comme sur terre, avec un décollage et atterrissage verticaux. Cette transaction, qui devrait être finalisée en 2024, renforce la position d’Airbus dans le secteur des systèmes aériens sans pilote, tout en maintenant l’engagement d’Aerovel auprès du Département de la Défense américain. ONCODESIGN SERVICES (ODS), société de recherche contractuelle européenne de référence dans la découverte préclinique de médicaments, élargit son expertise et sa présence internationale en acquérant ZOBIO, spécialiste néerlandais de la découverte de médicaments à petites molécules. Cette fusion, renforçant les capacités en biophysique et en petites molécules d’ODS, permet d’offrir un service intégré de la validation des cibles jusqu’à la sélection des candidats médicaments. Avec près de 280 employés répartis entre la France, les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis, cette opération positionne ODS pour devenir un leader européen de la découverte de médicaments. APPLE travaillerait sur des prototypes d’au moins deux iPhones pliables. Ces téléphones ne sont pas prévus pour une production avant 2025. WORLDLINE, prévoit de licencier environ 8 % de son effectif mondial, soit environ 1 400 emplois, dans le but de réduire ses coûts annuels de 200 millions d’euros à partir de 2025. WARNER MUSIC envisage de licencier 10 % de son personnel, soit 600 personnes, de mettre fin à son réseau de podcasts Interval Presents, et de vendre les sites web Uproxx et HipHopDX. LA MINUTE CYBER Vols de données chez Viamedis et Almerys : 33 millions de Français concernés Comme nous vous l’avons annoncé en début de semaine, la fuite massive de données personnelles, impactant 33 millions de Français suite aux cyberattaques contre VIAMEDIS et ALMERYS, 2 géants du tiers payant, suscite une très forte inquiétude. Révélée par la CNIM, cette situation critique touche aussi les professionnels de santé, certains devant refuser le tiers payant. Les données compromises incluent état civil, numéro de sécurité sociale, et informations bancaires des professionnels. Viamedis et Almerys, sous l’obligation du RGPD ont commencé à informé des victimes potentielles. En pleine investigation pour déterminer l’ampleur réelle de la fuite, ces entreprises encouragent les assurés à vérifier auprès de leur mutuelle si leurs informations ont été exposées ou consulter ResoPharma pour savoir si Viamedis ou Almerys gère leur couverture de tiers payant. Cette situation perturbe l’accès aux soins et soulève des questions sur la gestion et la protection des données dans le secteur de la santé. Nouveau dispositif de lutte contre la cybercriminalité : le 17 cyber Le compte-rendu du conseil des ministres du 7 février indique le nouveau dispositif baptisé 17CYBER sera bientôt opérationnel pour soutenir les victimes d’incidents cyber. Face à une cybermenace croissante, incluant SMS frauduleux, escroqueries en ligne, usurpations d’identité sur les réseaux sociaux et attaques par rançongiciel, le gouvernement annonce une intensification de sa lutte contre la cyberdélinquance. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, le piratage de comptes en ligne a connu une hausse significative de 22 % en 2023, laissant de nombreuses victimes sans recours. Le service 17 cyber offrira des conseils personnalisés et, si nécessaire, une mise en relation avec des spécialistes du ministère de l’Intérieur et des outre-mer. Frenchweb avait préannoncé en exclusivité en novembre dernier un lancement de ce service pour 2024. NUMBERS Réseaux sociaux : Le virage vers la vidéo et la consommation média La transformation de l’usage des RÉSEAUX SOCIAUX s’illustre entre autres par une augmentation de 42 % du temps passé sur les applications sociales Android depuis 2020, culminant à 2,3 trillions d’heures. Le format vidéo s’impose, avec les Américains, consacrant 40 des 64 minutes quotidiennes sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, contre seulement 28 minutes il y a 3 ans. Cette évolution est notamment portée par l’ascension de TikTok, qui a remodelé l’engagement des utilisateurs vers une consommation de contenu plus passive. En parallèle, l’intérêt pour les contenus personnels et politiques s’affaiblit, avec une baisse notable de la participation active : en 2018, 26 % des personnes partageaient des articles d’actualité sur les réseaux sociaux au moins 1 fois par semaine, contre seulement 19 % récemment, selon une étude de l’Institut Reuters. Ce changement marque un pivot vers un environnement numérique dominé par le divertissement et la découverte de contenus génériques, redéfinissant la manière dont les utilisateurs interagissent avec les médias sociaux.

QUOBLY, start up deeptech quantique grenobloise, s’apprête à lancer une levée de fonds de série A pour étendre son activité à l’international. Spécialisée dans le développement de processeurs de calcul quantique, elle avait déjà sécurisé 19 millions d’EUR en juillet 2023 pour dynamiser sa R&D.

Fondée par des experts du CEA-Leti et du CNRS, dont Maud Vinet, Quobly ambitionne de « révolutionner » les capacités de calcul grâce à la technologie du silicium. L’entreprise prévoit d’augmenter son effectif à une cinquantaine de collaborateurs d’ici fin 2024.

LEVEES DE FONDS à l’étranger

COLOSSYAN une startup britannique spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle générative et d’avatars virtuels pour créer des vidéos de formation d’entreprise, a levé 22 millions de dollars lors d’un tour de série A dirigé par Lakestar.

ZEDEDA, un fabricant d’outils d’orchestration d’infrastructures, leve 72 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Smith Point Capital pour une valorisation d’environ 400 millions de dollars.

FRENCHWEB VC

VARSITY.VC, nouvel acteur du capital-risque européen en phase de démarrage, a réussi à lever 150 millions d’euros. Fondée par Florent THOMAS et Kamel ZEROUAL (ex 50Partners), les deux cofondateurs veulent offrir une vision claire de soutien aux entrepreneurs et d’exigence en gestion d’entreprise. Rapidement après sa création, la société a reçu l’approbation de l’AMF, formé un partenariat stratégique avec Infravia Partners, et réalisé le premier closing de Varsity I en six mois. Le portefeuille initial inclut Sensinov, Kog, RockFi, Pharaday, et une cinquième startup actuellement sous embargo.



FRENCHWEB MARKET

UBER annonce pour le quatrième trimestre une augmentation de son chiffre d’affaires de 15 % sur un an, pour atteindre les 37,6 milliards de dollars, et enregistre un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars. YBER compte désormais 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

ALIBABA annonce une hausse de son chiffre d’affaires de 5 % sur un an, atteignant pour le dernier trimestre de l’année 2023 environ 36,7 milliards de dollars. Un chiffre décevant les marché d’autant que la société enregistre un bénéfice net en baisse de 69 % sur un an à environ 2 milliards de dollars. ALIBABA a également voté un rachat d’actions de 25 milliards de dollars.

L’éditeur de jeux ROBLOX annonce pour le quatrième trimestre une augmentation de son chiffre d’affaires de 30 % sur un an, avec 2,8 milliards de dollars pour 2023. Un croissance portée par des utilisateurs actifs quotidiens en augmentation de 22 % sur un an (71,5 millions d’utiisateurs). L’action RBLX a grimpé de plus de 13 %.

PAYPAL annonce pour le quatrième trimestre une augmentation supérieure aux attentes de son chiffre d’affaires de 9 % sur un an, atteignant 8 milliards de dollars, et un volume total de paiements en hausse de 15 % sur un an à 409,8 milliards de dollars

COHESITY, spécialisée dans la sécurité des données par intelligence artificielle et soutenue par SoftBank, a conclu un accord pour acquérir l’unité de protection des données de VERITAS pour environ 3 milliards de dollars.

BAKKT, une plateforme d’échange de cryptomonnaies cotée à la NYSE a informé la SEC, qu’elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités dans un an.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

FRANCK GOLICHEFF rejoint Phone Recycle Solution (PRS) comme international Business Development Manager, apportant plus de 20 ans d’expérience dans le développement commercial et les partenariats dans le secteur des produits électroniques reconditionnés. Sa mission inclut la consolidation des relations avec les acteurs clés du e-commerce et de la téléphonie en Europe et à l’international.

THIERRY JADOT est nommé directeur général de LaTour Media Group (dont des solutions de communication OOH mobile), apportant son expertise de leader dans le secteur de la communication acquise notamment en tant que senior vice-président chez Starcom et président de Dentsu dans diverses régions. Il a rejoint le board du groupe LaTour Media en juillet 2022.

MIRIAM MURPHY deviendra présidente des activités européennes de TD Synnex (grossiste informatique multispécialiste) à partir de début avril. Avec plus de 20 ans d’expérience chez TD Synnex et un passage récent en tant que directrice générale pour l’Europe chez NTT Ltd, Murphy apporte une expertise profonde en leadership et en stratégie commerciale pour diriger les 7 000 employés européens de l’entreprise.

VINCENT POULBÈRE est nommé Directeur Général de SysDream 5=(division de cybersécurité du groupe Hub One), avec pour mission d’accélérer la croissance et de renforcer la position de l’entreprise dans le secteur. Fort d’une expérience de plus de é0 ans dans les télécoms, le cloud et la cybersécurité, notamment chez Nokia, Motorola, SFR, Thales, et Iliad, Poulbère apporte une expertise approfondie pour faire face aux enjeux croissants de cybersécurité dans les entreprises.

ANDREW ROSE a été nommé directeur de la sécurité chez SoSafe (entreprise allemande de taille européenne spécialisée dans la sensibilisation à la sécurité). En 2018, on lui a décerné le titre de RSSI européen de l’année et il est récipiendaire des Prix CSO30 (excellence en cybersécurité) chaque année depuis 2020. Rose apporte une expertise précieuse dans la gestion des risques et l’amélioration de la posture de sécurité des entreprises.

ERIC TRAPPIER, PDG de Dassault Aviation depuis 2013, est désigné pour diriger le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD), élargissant son leadership au sein de l’empire Dassault qui couvre l’aéronautique, la presse, le logiciel, l’immobilier, les enchères, et la viticulture.

ALEXIS ZAJDENWEBER, Énarque, directeur de l’Agence des participations de l’État depuis 2µ022, a été nommé nouvel administrateur de Thales, représentant l’État. Il succède à Emmanuel Moulin (devenu directeur de cabinet du Premier ministre Gabriel Attal) et s’engagera également dans les comités stratégique, de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que de gouvernance et de rémunérations du Conseil.

