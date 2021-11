[Serie D] Jeux vidéo : Niantic lève 300 millions de dollars pour bâtir le « métavers du monde réel »

La course au développement du métavers compte un nouvel acteur de poids. L’éditeur américain à l’origine du jeu mobile en réalité augmentée « Pokémon GO » annonce avoir levé 300 millions de dollars pour construire le « Real-World Metaverse« , ou « métavers du monde réel ». L’opération, réalisée auprès de Coatue, porte la valorisation de Niantic à 9 milliards de dollars.

Incubée chez Google en 2010, la startup baptisée alors Niantic Labs a été une pionnière des jeux mobiles en réalité augmentée. Devenue indépendante en 2015 grâce à des investissements de Google, The Pokémon Company et Nintendo, l’entreprise est à l’origine de jeux tels que « Ingress Prime », « Harry Potter : Wizards Unite » ou encore le fameux « Pokémon GO », qui a généré plus d’un milliard de dollars de revenus moins d’un an après son lancement, et qui reste en 2021 plébiscité par les joueurs. Plus récemment, Niantic et Nintendo se sont alliés pour lancer « Pikmin Bloom », un jeu au concept similaire.

Une alternative aux casques de réalité augmentée

Alors que le financement total de Niantic s’élève désormais à 770 millions de dollars, la startup basée à San Francisco ambitionne de défendre sa vision du métavers, divergeante de celle de Facebook. En effet, Niantic propose une alternative aux casques de réalité augmentée, puisqu’elle veut directement superposer cette réalité augmentée au monde réel.

« Nous construisons un avenir où le monde réel est superposé à des créations, des divertissements et des informations numériques, le rendant plus magique, plus amusant et plus instructif », explique John Hanke, co-fondateur et PDG de Niantic. « Cela nécessitera un investissement important en termes de talent, de technologie et d’imagination, et nous sommes ravis que Coatue fasse ce voyage avec nous. »

«Alimenter la prochaine évolution de l’Internet»

Ce financement s’inscrit également dans la stratégie de l’éditeur américain de développer sa plateforme Lightship. Lancée au début du mois, cette plateforme se veut être un kit d’outils de développement pour les jeux en réalité augmentée, à disposition du public.

« Niantic construit une plateforme de réalité augmentée basée sur une carte du monde en 3D qui, selon nous, jouera un rôle essentiel dans la prochaine transition de l’informatique », commente Matt Mazzeo, un associé général de Coatue. « Nous sommes ravis de nous associer à Niantic car nous voyons cette infrastructure soutenir un métavers pour le monde réel et contribuer à alimenter la prochaine évolution de l’Internet. »

Niantic : les données clés

Fondateurs : John Hanke, Phil Keslin

Création : 2010

Siège : San Francisco

Secteur : Jeux Video

Activité : éditeur de jeux mobiles en réalité augmentée

Financement : 300 millions de dollars auprès de Coatue