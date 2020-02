Shotgun lève 2 millions d’euros pour son app dédiée aux événements festifs

Shotgun, plateforme dédiée aux événements festifs, lève 2 millions d’euros auprès de Newfund et du fonds anglais Venrex. La startup parisienne avait déjà levé 1 million d’euros en septembre 2017.

Lancé en 2014 par Lucas Gerard, Tristan Le Corre, et Romain Dugier, Shotgun développe une plateforme de service aux organisateurs d’événements. D’abord réservée aux soirées électro, la plateforme accueille désormais divers types d’événements (concerts, festivals, clubs) sur lesquels les professionnels de l’événementiel peuvent communiquer. Sur la plateforme, disponible sur application, les utilisateurs peuvent découvrir des événements, acheter des billets ou les revendre, écouter des artistes ou encore acheter des boissons via une solution cashless intégrée.

Shotgun revendique ce jour 500 000 utilisateurs et 1 200 clients dont Nuits Sonores à Lyon, Astropolis à Brest, Paco Tyson à Rennes, le Foreztival, le Rex Club à Paris, Peacock Society ou encore Château Perché.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup ambitionne de se développer en Europe, notamment en Espagne, au Royaume-Uni et en Belgique. « Nous sommes ravis d’accueillir Venrex à notre capital aux côtés de notre investisseur historique Newfund. Venrex a investi dans de nombreuses entreprises à succès, comme Revolut ou Just Eat, et connaît bien le marché britannique. Cette levée de fonds est résolument tournée vers l’international », commente Tristan Le Corre.

Parmi ses objectifs, Shotgun souhaite également proposer de nouvelles fonctionnalités pour ce début d’année, notamment en terme de gestion de la relation client, ainsi que des nouvelles solutions de marketing et de gestion de personnel.

Shotgun : les données clés

Fondateurs : Lucas Gerard, Tristan Le Corre, et Romain Dugier

Création : 2014

Siège social : Paris

Secteur : événementiel

Marché : billetterie en ligne d’événements



Financement : 2 millions d’euros en février 2020 auprès de Newfund et du fonds anglais Venrex.