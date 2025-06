Startups françaises, les acquisitions discrètes mais stratégiques de mai 2025

Le mois de mai 2025 a été marqué par une série de cessions d’entreprises françaises de la tech, souvent peu médiatisées, mais révélatrices des tendances marché. Santé, IA, cybersécurité, finance responsable, les segments ciblés confirment une dynamique de consolidation portée par des acteurs industriels ou technologiques français.

Un mois dense, un signal clair

Huit startups françaises ont changé de mains en mai, toutes rachetées par des acquéreurs également basés en France. La majorité des opérations concernent des modèles B2B, centrés sur l’abonnement logiciel ou les services spécialisés. Ce rythme de cessions confirme l’émergence d’un mid-market M&A actif, à rebours de l’image parfois figée d’un écosystème en attente de financements.

Parmi les opérations notables, Hublo a doublé la mise en intégrant deux spécialistes RH pour les établissements de santé avec Staffea (planification) et Permuteo (recrutement). Un mouvement cohérent pour renforcer une offre verticale complète sur un marché sous pression.

Consolidation locale, technologies ciblées

Le groupe Septeo continue sa croissance exogène, cette fois çi via sa filiale RG System, qui a absorbé UpSignOn, solution souveraine de gestion de mots de passe, dans une stratégie d’élargissement de son portefeuille cybersécurité. Photoroom, l’un des leaders français du visuel généré par IA, a de son côté acquis Generate Banners pour automatiser la création publicitaire.

La stratégie d’acquisition ne se limite pas aux groupes technologiques. Malakoff Humanis rationalise et a pris une participation majoritaire dans Mon Petit Placement, plateforme d’épargne destinée à démocratiser l’investissement. Cette acquisition intervient dans un contexte de rapprochement progressif. En octobre 2023, La France Mutualiste, acteur institutionnel de l’épargne, était entrée au capital de la startup. Depuis, les deux entités avaient engagé une collaboration commerciale, Mon Petit Placement distribuant les contrats d’assurance vie et de PER de La France Mutualiste. Ces deux produits représentaient plus de 50 % de la collecte enregistrée par la startup en 2024. En avril 2024, Malakoff Humanis avait officialisé son rapprochement avec La France Mutualiste, amorçant ainsi une convergence industrielle.

De son côté, Dailymotion (groupe Canal+) a mis la main sur Mojo, application de création de vidéos sociales par IA. L’ambition est d’élargir ses outils à destination des créateurs et renforcer la compétitivité de son offre face aux géants du streaming et du contenu.

Un marché à l’échelle nationale

Tous les acquéreurs sont français. Aucun acteur étranger ne figure parmi les acheteurs de ce mois de mai. Cette configuration reflète la montée en puissance d’un tissu d’acheteurs locaux capables d’intégrer des solutions pointues, à des stades de maturité variés, sans surpayer.

L’un des rares montants publics concerne Osmosun, spécialiste du dessalement bas carbone, racheté par Unibios pour 1,6 million d’euros en cash, complétés par une part du capital d’une de ses filiales. Une opération à valeur stratégique dans le domaine de l’eau, qui illustre aussi une réalité, les sorties ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles peuvent répondre à des objectifs industriels précis.