Streaming de jeux vidéo: Twitch (Amazon) se renforce après la fermeture de Mixer (Microsoft)

Twitch, la plateforme de diffusion en direct de parties de jeux vidéo d’Amazon, a renforcé son emprise sur le secteur au troisième trimestre, profitant de la fermeture du service Mixer de Microsoft, selon un rapport diffusé mercredi par Streamlabs et Stream Hatchet. Entre juillet et septembre, la part de marché de Twitch en matière d’heures de jeux diffusées s’est élevée à 91,1%, soit une hausse de 14,5% par rapport au deuxième trimestre. « Cette très forte progression peut être attribuée à l’arrêt de Mixer, qui s’était emparé de 14,2% de l’ensemble des contenus diffusés en direct au dernier trimestre », note le rapport.

Fin juin, Microsoft avait en effet annoncé couper le courant de sa plateforme, incitant les partenaires et « streamers » (joueurs et créateurs de contenu) de Mixer à migrer sur les services concurrents. Tyler Blevins, dit Ninja, l’un des joueurs les plus connus et les plus suivis au monde, a ainsi annoncé en septembre revenir sur Twitch via un partenariat exclusif de plusieurs années après avoir quitté la plateforme d’Amazon en 2019 pour passer sur Mixer.

Ses principaux rivaux en difficultés

La domination absolue de Twitch ne laisse que des miettes à ses principaux rivaux, YouTube Gaming (filiale de Google) et Facebook Gaming n’ayant respectivement capturé que 5,5% et 3,4% des parts de marché au troisième trimestre. Au total, les spectateurs ont regardé 7,46 milliards d’heures de jeux entre juillet et septembre sur l’ensemble des plateformes de diffusion, un volume en légère baisse par rapport au deuxième trimestre.

Racheté en 2014 par Amazon pour environ 842 millions de dollars, Twitch est à l’avant-garde d’un secteur lucratif, qui attire de plus en plus de géants technologiques. Mercredi, l’équipe londonienne d’e-sports Tundra, dont les membres participent à des compétitions professionnelles du jeu vidéo de football FIFA, a ainsi annoncé un partenariat avec la plateforme de vidéos légères TikTok.