TravelTech: le Français Yescapa rachète les activités de son concurrent allemand

Yescapa, service de location de camping-cars entre particuliers, annonce le rachat de l’activité européenne de son concurrent allemand SHAREaCAMPER. Fondé en 2015, SHAREaCAMPER comptait en Allemagne deux fois plus de véhicules que Yescapa, un marché clé pour la startup bordelaise qui s’est déjà étendue en France et en Espagne. Si SHAREaCAMPER propose également ses services en Australie et en Nouvelle-Zélande, Yescapa ne reprendra que l’activité européenne de son concurrent. Cette opération survient un an après le rachat de l’Espagnol Aeravan par la startup bordelaise.

Un été record

Lancé en 2012 par Benoit Panel et Adrien Pinson, Yescapa développe une plateforme spécialisée dans la location de camping-cars, fourgons et vans aménagés entre particuliers. La startup met en relation ces particuliers et prélève une commission lors de la transaction entre propriétaire et locataire. Elle revendique un été record en 2020 avec une augmentation des demandes de réservation de 43% par rapport à 2019. Un chiffre qui peut sans doute s’expliquer par les restrictions en matière de voyages depuis le début de la crise du coronavirus. Yescapa revendique une croissance annuelle de 21% en 2020. Désormais rentable, la startup entend bien poursuivre son expansion grâce à sa flotte qui compte désormais 10 000 véhicules à louer.

« Nous sommes très fiers de cette acquisition qui va nous permettre de tripler notre offre de véhicules à louer en Allemagne », commente Benoit Panel, président et co-fondateur de Yescapa. « Si les allemands sont des clients exigeants, ce sont de fervents adeptes des véhicules de loisirs. Tous secteurs confondus, rares sont les entreprises étrangères qui parviennent à percer en Allemagne. Cette reprise du second acteur du marché germanique sera un formidable accélérateur pour Yescapa sur ce marché clé. »