[Webinar] Cloud : Innover plus vite et mieux, sans contraintes IT

Le marché de l’innovation évolue particulièrement vite.

Se démarquer aujourd’hui est essentiel et la créativité et la réactivité en sont les clés. Il vous donc faut des outils qui répondent à vos besoins et évoluent avec vous. La plateforme 3DEXPERIENCE en mode Cloud vous permet de concrétiser vos idées dans un environnement collaboratif doté d’applications de prototypage leader dans la tech et l’industrie. Sans lourds investissements, sans contraintes IT et en toute sécurité, vous laissez libre court à vos idées !

Vous êtes très probablement bien placé(e) pour savoir qu’une créativité collaborative et débridée est cruciale pour une petite entreprise. Dans ce Creative book, nous vous proposons de découvrir comment nous avons réinventé l’expérience de conception produit dans le Cloud.

À vous de concrétiser !

Retrouvez au cours de ce webinar:

Cloud et startups françaises : état des lieux

Se différencier, c’est avant tout innover plus vite

Modéliser pour limiter les risques et mieux se projeter dans les usages

Un Cloud oui, mais lequel ?

La sécurité = priorité #1

Proposer un Cloud métier accessible pour les startups

Exemples de succès

Ce webinar sera présenté par: Aron Kapshitzer, CTO et co-fondateur de 5th Dimension Louis Naugès, Fondateur de DHASEL Innovation et influenceur Cloud Vincent Frerebeau, Directeur ventes en ligne chez Dassault Systèmes

