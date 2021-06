[Webinar] Réforme de la TVA (guichet unique OSS): la checklist à J-7

La plus importante réforme de la réglementation de l’UE en matière de TVA sera mise en place au 01. Juillet prochain. L’élément central de la réforme est l’introduction du guichet unique (OSS). Dans le domaine du E-commerce ce guichet unique ne simplifiera les démarches qu’aux seules entreprises qui expédient des produits d’un entrepôt central dans le pays de résidence à des consommateurs dans un autre État membre de l’UE. Si cette réforme est synonyme de soulagement pour les E-Commerçants, elle contient son lot de difficultés et de pièges. Durant ce webinar, découvrez : Les plus grands défis de la réforme

Une réforme dépassée avant même son introduction ?

Les limites de l’OSS et les solution possibles

Checkliste OSS A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Claire Stephan, Country Manager France chez Taxdoo

